Ako sa dokáže 550-koňový Range Rover Sport SVR pri akcelerácii popasovať s rôznymi druhmi povrchov?

Pokiaľ ide o rýchlostné parametre, pri športovo zameraných vozidlách sú doslova alfou a omegou čo najlepšie údaje. Aj preto jednotlivé automobilky bojujú o svoju priazeň stále lepšími a lepšími hodnotami o maximálnej rýchlosti svojich počinov, no a v neposlednom rade je to aj samotná akcelerácia. Ba čo viac, v dnešnej dobe, ak sa nebavíme o vyslovene hyperšportoch, je údaj o šprinte z 0-100 km/h azda ešte sledovanejší a mienkotvornejší ako kedykoľvek predtým. Môžu za to samozrejme samotné značky, ktoré sa ubrali cestou vzájomného súperenia a doťahovania. Nie je však žiadnym tajomstvom, že papierové hodnoty sa neraz značne odlišujú od reality, za čo môže hneď niekoľko kľúčových faktorov. Ako prvé je vo veci výbava daného vozidlá, keďže akákoľvek položka príplatkového prvku v automobile sa v konečnom dôsledku odzrkadlí na váhe a tým sa negatívne podpíše na reálnom zrýchlení. Pravdepodobne najdôležitejšiu úlohu ale zohráva stav vozovky, a teda podmienky, na ktorých k zrýchleniu dochádza.

Neraz totiž vozidlá potrebujú zrýchliť tam, kde sa to od tých ideálnych podmienok líši doslova na míle. Práve na tento "detail" sa snaží najnovšie upriamiť pozornosť britská automobilka Land Rover, ktorá si zobrali na mušku Range Rover Sport SVR, teda jedno z najrýchlejších SUV-čiek na trhu. SVR-ko totiž držalo istý čas rekord vo svojej triede na Nürburgringu, neskôr sa však objavilo faceliftované Cayenne Turbo S a tento počin zosadilo. Tak či onak, 550-koňový mastodont dokáže podľa špecifikácií akcelerovať na stovku za 4,7 sekundy, čo je na viac než dvojtonový kolos pozoruhodný údaj. Briti sa ale rozhodli ukázať prednosti v akcelerácii svojho SUV na všetkých druhoch povrchov, čoho výsledkom je veľmi zaujímavé video. Na ňom nájdeme Range Rover Sport SVR a predovšetkým šikovnosť jeho trakcie reagovať na plný plyn za rozličných situácií. Ako tento test ukázal, na šotoline zaberie akcelerácia 5,3 sekundy, na tráve a v piesku je to 5,5 sekundy, v blate 6,5 sekundy, zatiaľ čo na snehu pri skutočne malej adhézii je to 11,3 sekundy. Je ťažké vyvodiť z týchto údajov záver v porovnaní s konkurenciou, keďže niečo podobné ešte nikto oficiálne nemeral, na pomery a tradície značky akou je Land Rover sa ale dá očakávať, že ak by Range Rover Sport SVR nebol najlepší, tak medzi najlepšími bude určite. Môžu za to tie najsofistikovanejšie technológie na čele so systémom Terrain Response a množstvom špecifických jazdných režimov. To, že drvivá väčšina takýchto strojov neopustí spevnený povrch, je vec druhá...