Chodí ešte len do škôlky a vo futbale už vyniká aj nad staršími. 6-ročný Timo má talentu na rozdávanie

Bohužiaľ, slovenský hokej ide posledné roky smerom dole a zatiaľ to nevyzerá tak, že by sa mala situácia zmeniť. Naopak, opačným smerom sa vyberá náš futbal, slovenskí futbalisti sa historicky prvýkrát predstavili na majstrovstvách sveta aj Európy a aj reprezentanti do 21 rokov nám robia radosť a verme, že sa títo chalani presadia a budú hrdo reprezentovať Slovensko aj v seniorskom drese.

Talentovaných hráčov tu teda máme požehnane, no mnoho z nich sa neskôr nedokáže presadiť v zahraničnej konkurencii. Najnovšie zaujal fanúšikov na Slovensku len 6-ročný Timo a hoci je pri takomto nízkom veku ešte prehnané hovoriť o obrovskom talente, treba ale uznať, že Timo talent naozaj má, čoho dôkazom je aj nasledujúce video. Na ňom ešte len škôlkar si robí zo svojich starších súperov doslova kuželky a najlepšie na tom celé je, s akou ľahkosťou dokáže ovládať loptu. Verme, že Timo bude na sebe poctivo makať, keďže má pred sebou ešte poriadne dlhú cestu a jedného dňa si tak možno splní sen stať sa profesionálnym futbalistom.