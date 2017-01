Na čom sa vôbec neoplatí šetriť? Pozreli sme sa na položky, kde cenovka nie je až tak dôležitá

Naposledy som sa v článku venoval tomu, prečo vlastne treba šetriť, ako presne treba manažovať svoje úspory a kde tie peniaze najjednoduchšie ušetríš. Finančná gramotnosť je základ k tomu, aby si sa už nikdy viac nemusel stresovať, keď to v robote nevypáli podľa predstáv. Neznamená to však, že máš byť škrobom - práve naopak. Rozumieť financiám neznamená škrabať centy, znamená to dokázať sa pozrieť na veci s odstupom, menej míňať na spotrebu, za to viac na skúsenosti a do vecí, ktoré ti môžu peniaze vytvoriť.

Ak si sa teda rozhodol šetriť, toto sú veci, pri ktorých na cenovku nepozeraj:

- fitness a zdravie

Keď sa bavíme o šetrení a skromnosti, často mnohí riešia, ako osekať svoje výdavky za posilku. Zvyčajne je to mesačne okolo 20-50 eur, čo nie je síce malá, ale ani existenčná suma. Títo ľudia sa potom uchyľujú k street workoutu, cvičeniu s vlastnou váhou, prípadne si kúpia domov pár činiek. A je to super, akokoľvek sa hýbeš, robíš pre seba perfektnú vec a je úplne jedno, či je to vo fancy posilke alebo na detských preliezkach. V každom prípade, práve fitness je oblasť, kde by som výdavky absolútne neriešil, aspoň nie čo sa týka vstupov do fitka. Rob čo ti najviac vyhovuje, bez ohľadu na cenu. Rovnako by to malo platiť aj pri zdravej strave, ktorá s cvičením ide ruka v ruke. Aký by malo zmysel cvičiť, keby si bol pre svoje šetrenie potom nútený byť celý deň na vifónkach?

- vzdelávanie

Vzdelávanie je niečo, na čom by si šetriť nemal, no zároveň je to paradoxne vec, na ktorej môžeš ušetriť kopu peňazí. Čokoľvek sa vo svojom živote snažíš dosiahnuť, nemal by si mať problém minúť aj posledný cent (mimo tvojej železnej zásoby) na to, aby si sa v danej oblasti čo najviac zdokonalil. To znamená knihy, kurzy, mentoring, poradenstvo, tréner, čokoľvek. Zároveň ale platí fakt, že všetko už bolo vymyslené a na internete nájdeš zadarmo viac-menej hocičo. To, za čo si niekto účtuje stovky eur, môže niekto iný ponúkať úplne zadarmo a minimálne porovnateľnej kvality. Len si daj fakt dobrý pozor, od koho informácie berieš. Internet, aj ten slovenský, zneužíva na osobný prospech príliš veľa "šarlatánov".

- hobby

Hobby je strašne všeobecný pojem, pokúsim sa ti teda objasniť, čo tým myslím. V zásade sa jedná o veci, ktoré nám prinášajú najviac šťastia. Ale pozor. Nie to, čo si myslíš, že ti prinesie šťastie (nový iPhone, počítač či väčšia obrazovka), ale to, čo ti reálne prináša dlhotrvajúce šťastie. Aby si vedel, čo to je, najjednoduchšie je pozrieť sa na to spätne. Ako dlho ťa tešil tvoj posledný mobil? Týždeň? A koľko radosti ti prinieslo do života fotenie? Mnoho? Tak týmto smerom by si sa mal obzerať. Ak dokážeš svoje hobby speňažiť, nemal by si sa báť investovať do drahšej techniky. V prípade fotenia napríklad s foťákom za 400 eur asi zázraky nespravíš a reálne ťa ten foťák vždy bude stáť 400 eur, ak si však kúpiš kvalitnú výbavu za napr. 2000 eur a mesačne dokážeš vďaka tomu zarobiť napríklad 500 eur, po 4 mesiacoch máš túto "drahú" kúpu zaplatenú a reálne ťa teda vyjde nielen podstatne lacnejšie, ako ten lacný foťák, ale ešte ti aj zarobí. Ďalším super príkladom na hobby je cestovanie. To je niečo, kde sa naozaj šetriť neoplatí, lebo nová perspektíva, noví ľudia a nové zážitky, sú veci na nezaplatenie.

- podľa toho, ako vyzerá celý obraz

To najdôležitejšie, čo sa podľa mňa pri mínaní treba naučiť, je prestať sa na veci pozerať prvoplánovo. Ako bolo povedané pri predchádzajúcom článku, pri oblečení to je napríklad cena za nosenie. Ak si dám košeľu za 80 eur na seba 40-krát, jedno nosenie ma stojí 2 eurá. Ak si dám košeľu za 20 eur na seba 5-krát, jedno nosenie ma stojí 4 eurá. Bum, chápeš?

Kopec ďalších príkladov. Luxusné hodinky napríklad. Kúpiš si Omegy alebo Rolexy z druhej ruky za 2-10 tisíc eur. Ľudia ťa majú za boháča, možno pózera, možno rozhadzovača. No vieš, čo sa stane, keď sa rozhodneš tieto hodinky po pár rokoch predať? Predáš ich kľudne za rovnakú sumu, možno ešte drahšie. Luxusné hodinky totiž hodnotu nestrácajú, v prípade Rolexiek dokonca rastie. Reálne ťa teda to nosenie celé roky nestojí absolútne nič, je to len ako keby nemáš peniaze v banke, ale na zápästí. Možno je to rizikovejšie, no stále tie peniaze máš. A tak ťa luxusné hodinky reálne stoja menej, ako keď si kúpiš hodinky za 100-200 eur.

Pekný príklad ponúka aj Apple. Produkty tejto značky strácajú hodnotu oveľa pomalšie, než iné produkty. Ak si potom po predaji použitého produktu prepočítaš cenu za rok, dva či tri roky používania, zistíš, že ťa vlastne ten "predražený" počítač vyšiel oveľa výhodnejšie ako lacnejší stroj.

Lacnejšie teda nemusí byť vždy lacnejšie, práve naopak. Ide len o to, pozrieť sa na vec z inej perspektívy. Aj v tomto prípade, aby to malo zmysel, však platí jedno podstatné a dosť často zanedbávané pravidlo. Ak si kúpiš drahšiu vec, ktorá ťa v konečnom merítku môže výjsť výhodnejšie, stále to stojí a padá na tom, ako sa o danú vec staráš. Ak ju rozbiješ či pokazíš za pár týždňov, boli ti všetky tie výpočty úplne nanič.

Slovo záverom

Verím, že si si sám našiel dosť vlastných príkladov, ako možno ušetriť nešetrením, respektíve si si našiel niekoľko oblastí, na ktorých šetriť nemieniš. Keď totiž zaobchádzame s peniazmi, treba myslieť na dnešok aj na zajtrajšok. Ak budeme myslieť len na to, čo bude (budúca rodina, dom, auto, whatever), nebudeme mať zo života radosť. Ak však naopak budeme myslieť len na pôžitky dneška, v budúcnosti môžme mať kopec problémov a zacykliť sa v desivom svete úverov a pôžičiek. Je to, koniec koncov ako vo všetkom, len a len o rovnováhe.