Boj o srdce Jessicy Biel s využitím textov od Kanye Westa si užili James Corden, Bryan Cranston a Giovanni Ribisi

V amerických večerných reláciách sa často nájdu veľmi podarené skeče, na ktorých sa dá schuti zasmiať. Do tejto množiny môžeme bezpochyby zaradiť aj novú krátku scénku, objavujúcu sa na The Late Late Show s Jamesom Cordenom. Obľúbený Brit si pre nás pripravil časť seriálu The Bold and the Lyrical, pričom si v nej okrem neho zahrali ešte Bryan Cranston, Jessica Biel, Giovanni Ribisi a Reggie Wats. James, Bryan a Giovanni bojujú o srdce Jessicy, ktorá sa ale nevie, respektíve nechce rozhodnúť, koho z nich si vyberie. Najvtipnejšou časťou je ale to, že pri vzájomných konverzáciách môžu zúčastnení používať len riadky z textov od Kanye Westa. Zaznejú tak známe lajny zo skladieb ako Runaway, Diamonds from Sierra Leone, Famous či Gold Digger. Spracovanie je naozaj vydarené a určite ti vyčarí úsmev na tvári. Aj Drakeova vsuvka od Bryana Cranstona pobaví. Sleduj nižšie.

