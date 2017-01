Zelený postrach z dieľne Brabusu nezaujme len krikľavým zovňajškom, ale aj parametrami na úrovni superšportov

Už sme si akosi zvykli, že krátko po tom, ako Mercedes-Benz predstaví nejakú väčšiu novinku, o slovo sa prihlási Brabus a daný model ešte vyšperkuje. Teda, hlavne čo sa týka výkonu, keďže v tom je tento tuningový mág expert. Tentokrát tu ale máme úpravu modelu, ktorý už nejaký ten rôčik poznáme a dokonca ani pre Brabus samotný to zďaleka nie je prvý zásah pre tento typ. Vo veci je najvýkonnejšia trieda C, teda Mercedes-AMG C 63 S, konkrétne v praktickejšom vyhotovení kombi. Rodinný kombík strednej triedy sa pritom podrobil už i na pohľad rozsiahlejším úpravám, ba čo viac, Nemci dokonca pristúpili relatívne netradične na krikľavo zelený lak, ktorému sekundujú čierne (zväčša karbónové) detaily, vrátane "rýchlych" pruhov tiahnucich sa ponad celú karosériu. Vpredu dominuje nový nárazník s masívnejším otvorom a agresívnejším tvarom, zatiaľ čo dozadu sa nasťahoval rozmernejší difúzor a tradičná štvorica obrovských koncoviek výfukov známeho tvaru. Celok zdobí pár aerodynamických doplnkov, nechýbajú ale ani 20" čierne disky Monoblock.

Gro úprav sa nepochybne sústredí predovšetkým pod kapotu, kde tróni dobre známa a stále rozšírenejšia 4-litrová V8-čka biturbo. Jej pôvodný výkon 510 koní je už ale minulosťou, keďže v tomto prípade výsledný výkon po úpravách poskočil až na úroveň úctyhodných 478 kW / 650 koní. Tomu následne napovedá aj označenie, Brabus totiž túto novinku s krútiacim momentom až 820 N.m označuje ako Brabus 650, čím spadá do kategórie úprav s výkonom reprezentujúcim tento údaj. Za samotným nárastom výkonu o 140 koní stojí kit Brabus PowerXtra B40S, kde do veľkej miery zohráva dôležitú úlohu úprava riadiacej jednotky a príslušných nastavení. Vďaka ním dokáže toto kombi s výhradne zadným pohon akcelerovať na rýchlosť 100 km/h už za 3,8 sekundy, atakovať pritom vie maximálnu rýchlosť až 320 km/h. V rámci tohto počinu vo výbave nájdeme aj karbón-keramické brzdy, ale aj všetky náležitosti spojené s AMG-čkom ako takým. Cenové relácie tohto kompletného paketu bližšie špecifikované neboli, na domovskej stránke Brabusu sa ale dajú jednotlivé položky relatívne rýchlo dohľadať. Samozrejme, základom je mať "základnú" C 63-ku, ktorá vás v tom lepšom vyjde na približne 100-tisíc € s akou-takou príplatkovou výbavou.