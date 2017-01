Máš nový smartfón a hľadás skvelé hry na každú príležitosť? Vyskúšaj túto desiatku

Vianoce sú za nami a nejeden z nás si našiel pod stromčekov práve nový smartfón, či už to bol Apple, Samsung, Xiaomi alebo inak povedané iOS či Android. Vzhľadom na momentálny rok je však medzi týmito dvoma platformami čoraz menší rozdiel a hru, ktorú môžeme hrať na iPhone, si s najväčšou pravdepodobnosťou zahráte aj na androidovom telefóne. Prichystali sme si preto výber desiatky, ktorá by mala spĺňať väčšinu požiadaviek užívateľov. Mysleli sme tiež na to, že po kúpe drahého zariadenia sa vám už akosi nebude chcieť utrácať za aplikácie a preto je drtivá väčšina zadarmo. V ankete nižšie môžete zahlasovať za vášho favorita.

Hill Climb Racing 2

Legenda sa vracia! Pevne veríme, že väčšina čitateľov dobre pozná ikonickú 2D platformovku, v ktorej ste si mohli otestovať pestrú škálu vozidiel hneď v niekoľkých mapách a postupne tak napĺňať svoj takpovediac vozový park zahŕňajúci motorku, štvorkolku, monster truck, vláčik či najnovšie aj Santove sane so sobmi. Na Androide bol prvý diel stiahnutý viac než 100 000 000-krát, pričom len nedávno poputovala do obchodov s aplikáciami druhá verzia. Vylepšený grafický kabát a mierne odlišná fyzika vás zabaví aj vtedy, keď vás už predchádzajúca verzia omrzela. Pri prvotnom rozbehu s jediným vozidlom a jedinou mapou vás bude sprevádzať častá nervozita a chuť prelomiť smartfón na polovicu. To len pre istotu, varovali sme vás.

Tribal Wars 2

Spomedzi všetkých online hier, ktoré si môžete zahrať vo forme mobilnej aplikácie, nedáme dopustiť na staré známe Divoké Kmene. Tie sa stali obľúbenou browserovkou tesne po vzniku v roku 2003. Budovať si dediny plné armády, farmárčiť na susedoch a nájsť si ten správny kmeň, ktorý obsadí väčšinu územia a stane sa tak absolútnym monopolom na aktuálnom serveri, nie je ľahká úloha, no jej plnenie vás dokáže ľahko pohltiť a vy sa časom nebudete môcť odtrhnúť od obrazovky. Momentálne máte na výber medzi starými divokými, teda Tribal Wars 1 a novým Tribal Wars 2, ktorý prináša do hry veľa zaujímavého. Paradoxne, stará škola zostáva aj naďalej prevažne pri jednotke.

Heroes of Order & Chaos

Ak patríte medzi milovníkov MOBA hier, medzi ktorých špičku patrí DotA, LoL-ko alebo tiež HoN-ko, no radi by ste si tento žáner vyskúšali aj na mobilnej platforme, jednou z možností je Heroes of Order & Chaos. Názov odvodený od "mobilného World of Warcraftu" v podobe Order & Chaos reprezentuje skvelú alternatívu k Dote a aj po relatívne dávnom vydaní je pravidelne aktualizovaná novým obsahom, pričom núdza o hráčov jej rozhodne nechýba. Skvelé grafické spracovanie sprevádza vynikajúca hrateľnosť, pri ktorej by sme radi poukázali napríklad na ovládanie, ktoré je riešené tapovaním po displeji a zároveň softvérovým joystickom. Každá desatina sekundy v boji môže zavážiť, či zotrváte nažive alebo zomriete a aj napriek tomu sa s postavou na dotykovej ovládacej ploche naučíte pohotovo manévrovať a reagovať. Nechýbajú tiež ultimate skills, ktoré sa odomykajú po dosiahnutí 6 levelu v aktuálne rozohratom boji a bohatý obchod so zbraňami, brnením a ďalšími výhodami. Jediným negatívnym hľadiskom sú občasné pop-up reklamy, ktoré však musíme rešpektovať.

PinOut

Pre krátke chvíle bez internetu je tu len niekoľko mesiacov starý PinOut, ktorý vdychuje nový život do klasických pinballov, ako ich poznáme z detstva. Miesto prekonávania sa v najvyššom skóre na niekoľkých hracích plochách bude vašou úlohou prebojovať sa s loptičkou čo najďalej a teda triafať ju pod správnym uhlom do rôznych rúrok či predmetov reprezentujúcich bonusové sekundy a spomaľovanie priebehu hry. Relatívne nekonečný gameplay sprevádzajú minihry zvyšujúce zostávajúci čas, pričom sa vám úspešne zvládnuté sekcie ukladajú vo forme checkpointov.

Lifeline: Whiteout

A teraz niečo menej grafické a viac pracujúce s predstavivosťou. Asi tak by sme popísali textovú adventúru, ktorá sa neopiera o nič iné ako o tisícky riadkov textovej komunikácie medzi vami a osobou, ktorá sa ocitla uprostred ničoho kdesi na zamrznutom jazeri v arktickej krajine. Jej jediným kontaktom so svetom je rádiová komunikácia s vami a keďže ide o dôverčivú osobu, na ceste za hľadaním odpovedí na množstvo otáznikov bude využívať vaše rozhodnutia. Odomknúť tajomný kufrík alebo pokus o záchranu potápajúceho sa snežného skútra? Zachrániť palivovú nádrž alebo auto-batériu? Interaktívny dej sa odvíja najmä od vašich rozhodnutí. Odhaľovať príbeh môžete v dvoch režimoch. Buď vás bude stroskotanec kontaktovať priebežne, kvázi v reálnom čase alebo vás o novinkách informuje takmer okamžite po vašom rozhodnutí. Pre lepší zážitok z hrania odporúčajú autori reálnejší priebeh udalostí.

Mortal Kombat X

Je nám jasné, že Mortal Kombat na telefóne nikdy neprekoná konzolu, respektíve desktop, no i tak je dobré mať možnosť zaboxovať si na niekoho hlave a následne mu preraziť krčnú chrbticu či odrezať polovicu tváre cez fatalitu priamo v mobile. Ovládanie je relatívne jednoduché, no o to dôležitejšie je samotné načasovanie. Kedy udrieť, ako sa ubrániť a v ktorom momente použiť špeciálne údery sú rozhodujúce aspekty pri porazení troch nepriateľských charakterov. Sub-Zero, Kitana, Raiden, Johnny Cage, Scorpion a ďalšie známe postavy sú samozrejme súčasťou, hoci s nimi hneď na začiatku nepočítajte.

Blitz Brigade

Tak ako vám Heroes of Order & Chaos nahradí Dotu, aj Blitz Brigade sa stane synonymum pre populárnu desktopovú, prevažne uletenú FPS-ku Team Fortress 2. Núdza o arzenál zbraní nezlúčitelných s reálnym svetom tu veru nie je, rovnako ako nechýba množstvo hracích módov, čo je len a len dobré. Takmer až rozprávková grafika skvele zapadá do celkového konceptu a opäť zdôrazňujeme, že aj napriek dávnejšiemu dátumu vydania nebudete čakať na prihlásenie do hry viac než niekoľko desiatok sekúnd. Navyše si môžete váš friend list zosynchronizovať s priateľmi na Facebooku a tak hrať spolu s nimi.

Sara Is Missing

Originálna jednohubka, ktorú zvládnete pokojne aj za hodinu, vás dopraje nezameniteľný a mierne hororový zážitok. Aby sme sa vyhli nepríjemným spoilerom, jediné, čo vám prezradíme, je, že ste našli Sarin telefón. Každá ďalšia informácia by vás ukrátila o napäté prehľadávanie fotografií, videí či konverzácií s jej známymi. Rovnako ako autori odporúčame hrať so slúchadlami a ideálne osamote.

Fury Roads Survivor

Keďže iba málokedy máme mimo domu dostatok času na dlhé mobilné hranie, vývojári sa tomu patrične prispôsobili a ponúkajú nám nekomplikované, ale zato chytľavé hranie bez zbytočných príbehových záležitostí. Nájsť toho správneho kandidáta však nie je ľahké, totiž App Store a Google Play je zahltený odpadom, z ktorého ako ihla v kope sena vytŕča Fury Roads Survivor. Téma Mad Maxu bola dodržaná a zbieranie naftových barelov spolu s vyhýbaním sa agresívnym znepriateleným vozidlám v post-apokalyptickom prostredí vás len tak ľahko neomrzí.

Star Wars: Force Arena

K MOBA žánru sa predsa len ešte raz vrátime. Iba pred dvoma dňami (v čase písania článku) vydal Lucasfilm v spolupráci s developermi z Netmarble Games ďalší titul s tematikou Star Wars, ktorý sa vďaka vybudovanej značke stal okamžitým hitom. Musíme však dodať, že oprávnene. Force Arena je skvele prispôsobená dotykovému rozhraniu a namiesto zvyčajný 3v3 a 5v5 súbojov vsadili prevažne na individualizmus 1v1, maximálne 2v2. Celkový výber z 60 postáv zahŕňa Darth Vadera, princeznú Leiu či Lukea Skywalkera. Online svet bude pravidelne obohatený o časovo limitované eventy. Narozdiel od iných zástupcov žánru si však svoje kúzla zostavujete formou decku s niekoľkými kartami, ktoré môžete opakovane používať proti súperovi a čo je hlavnejšie, celý priebeh súboja netrvá viac než pár minút.

