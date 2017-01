Ako prebieha inštalácia zubného implantátu? Detailná animácia ti to ukáže

Byť zubným lekárom je v súčasnosti veľká prestíž. Náročné štúdium na lekárskej fakulte umožní jeho úspešným absolventom ihneď po skončení štúdia začať s prácou vo vlastnej ambulancii, na rozdiel od ich kolegov - vyštudovaných všeobecných lekárov, ktorí po absolvovaní štúdia strávia ešte niekoľko rokov po škole prípravou na atestačné konanie, na ktoré sa pripravujú ako sekundárni lekári na jednotlivých oddeleniach nemocníc, v ktorých pracujú. Zubný lekár, alebo ak chcete, stomatológ, musí mať okrem dokonalých znalostí o zuboch a ústnej dutine ako takej aj šikovné ruky, bez ktorých by svoju prácu nemohol dostatočne dobre vykonávať. Priemerný zubár vo svojej ambulancii vykonáva niekoľko desiatok zákrokov, ktoré sa líšia svojou pracovnou aj časovou náročnosťou. Jedným z tých pomerne bežných je aj inštalácia zubného implantátu pacientom, ktorí potrebujú nahradiť zdravý zub jeho umelou náhradou, a to najčastejšie v prípade pokročilého zubného kazu, zápalu, úrazu či ochorenia ďasien.

Zubný implantát predstavuje titánovú konštrukciu, ktorá nahrádza koreň zubu a predstavuje oporu, na ktorú sa následne umiestní zubná náhrada. Samozrejme, tento typ náhrady poškodeného zuba nie je vhodný pre každého. Pacienti musia disponovať kvalitnými kosťami, mať zodpovednú a najmä pravidelnú ústnu hygienu a v neposlednom rade u nich nesmú byť preukázané niektoré ochorenia ako cukrovka, epilepsia, leukémia či poruchy imunitného systému. O tom, či pacient môže získať implantát, rozhodujú vstupné vyšetrenia - röntgenové vyšetrenie, umožňujúce posúdiť, aký implantát je potrebné použiť a, samozrejme, celková prehliadka chrupu.

Celý zákrok prebieha v lokálnej anestézii a zavedenie jedného implantátu trvá približne 30 minút. Najskôr sa do kosti vyvŕta dostatočne veľký otvor na to, aby sa do neho mohla zaviesť titánová skrutka, ktorá je následne prekrytá uzatváracou skrutkou. V závere sa rana zašije a pacient prichádza o 10 dní na vytiahnutie stehov (nemusí, pokiaľ má vstrebateľné stehy). Vhojenie implantátu do kosti je individuálne, väčšinou trvá 4 až 12 týždňov. S odstupom času sa môže zaviesť protéza.