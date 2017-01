Čína má najväčšiu futbalovú akadémiu na svete, ktorú jej môže závidieť každý. Ich ciele sú len najvyššie

Čínsky futbal sa za posledné obdobie dostáva do oveľa väčšej pozornosti ako za predošlé roky. V súčasnosti šokuje najmä veľkými finančnými ponukami pre najrôznejších hráčov z najlepších európskych líg, čo dokazuje, že v ďalekej Číne to s futbalom začínajú myslieť vážne. Najnovšie obletela športový svet správa týkajúca sa dobudovania ich novej futbalovej akadémie, a to nie hocijakej. Podarilo sa im totižto vytvoriť najväčšiu futbalovú akadémiu na celom svete s názvom Guangzhou Evergrande. Je spojená s klubom v meste Kanton, ktoré má 6,5 milióna obyvateľov, čo je viac ako celé Slovensko dokopy. Na rozľahlej ploche sa nachádza 50 ihrísk a o mladých chlapcov a dievčatá (spolu ich je vyše 2400) sa stará 24 trénerov zo slávneho španielskeho klubu Realu Madrid.

Okrem trávnikov majú deti k dispozícií telocvične, plochy na cvičenie svojich svalov a ak im vyhladne, tak samozrejme nechýbajú ani veľké jedálne. Všetko sa budovalo len 10 mesiacov a výsledná suma sa vyšplhala na 185 miliónov amerických dolárov. Komplex je veľmi sympatický aj pre aktuálneho čínskeho prezidenta Xi Jinpiga, pretože aj on je veľkým milovníkom futbalu. Sám sa vyjadril, že si želá, aby sa Čína jedného dňa vytackala z futbalového tieňu a dúfa, že sa jedného dňa zúčastnia Majstrovstiev sveta a raz ich aj vyhrajú. Deti majú na dvore aj veľkú motiváciu - obrovskú napodobeninu trofeje pre majstrov sveta, okolo ktorej sa každodenne prechádzajú a v kútiku duše dúfajú, že raz sa ich sen stane skutočnosťou.

Je veľmi pravdepodobné, že v najbližších rokoch budeme čoraz viac počúvať o čínskej Superlige, v ktorej momentálne figurujú obrovské sumy peňazí hlavne vďaka tunajším miliardárom, pre ktorých je investovanie do podobných sfér prijateľnou záležitosťou a zároveň si chcú aj nakloniť priazeň samotného prezidenta.

Či sa im celý projekt oplatil uvidíme o niekoľko rokov, možno budú raz svetovému futbalu kraľovať Číňania.