Ako dobre poznáš Krstného otca slovenského rapu - Rytmusa? Otestuj sa v našom kvíze

Rytmus sa do povedomia širokého publika dostal už pred mnohými rokmi, a to samozrejme hlavne vďaka svojej tvorbe. Tretina Kontrafaktu si však veľmi pracovito budovala aj sólovú dráhu, vďaka čomu je už dlhodobo jedným z najznámejších interpretov v Československu a z jeho mena sa stala značka, ktorá stále nabera na sile. Ako interpret si už toho zažil mnoho, a tak sme sa rozhodli tak trochu nahliadnuť do jeho života a pripraviť si pre vás kvíz, ktorý by mohol odrážať to, ako dobre Rytmusa poznáš. Pochopiteľne sme zašli aj do minulosti a vytiahli zopár zaujímavostí a výsledkom je 15 otázok, ktoré by mal vedieť správne zodpovedať každý skalný fanúšik. Nezabudni sa pochváliť tvojím výsledkom!

Ako dobre poznáš Krstného otca slovenského rapu? Otázka 1 / 15 0 % hotovo Aké bolo prvé auto, ktoré si Rytmus kúpil? Fiat Bravo Tuning Mercedes-Benz triedy S W140 BMW 745D Peugeot 407 Koľko sólových albumov má ku dnešnému dňu Rytmus na konte? Tri Štyri Päť Šesť V ktorom meste si Paťo na pódiu počas koncertu uj*bal tak, že museli zastaviť skladbu? Vrbové Hodonín Martin Svidník Ktorému športu sa Rytmus venoval od detstva najdlhšie a dosiahol v ňom aj zopár úspechov? Rýchlostná kanoistika Vodné pólo Plážový volejbal Synchronizované plávanie Kto každý hosťoval na skladbe Ivan T. z Prešova, ktorá vznikla v roku 2006? Ego, Čistychov a Moloch Vlavo L.U.Z.A. Druhá Strana Miki Mora, Moloch Vlavo a Ego V akom videoklipe mal Paťo tieto gangsta braids, ktoré vidíš na obrázku? E.R.A. Dáva mi Život je boj Celý deň sa zajebávam Ktorý videoklip na Rytmusovom kanáli DONFANTASTICKYPESS má najväčší počet views? JBMNT Žijeme len raz Deti stratenej generácie Stokujeme vonku Kto sa stal Krstným otcom albumu Fenomén na najväčšom krste v pražskom SaSazu Kazma Ego Julo Viršík Igor Kmeťo Pred mnohými rokmi odohral Rytmus spoločne s Egom ako Kontrafakt koncert v meste Nová Paka, ktorý bol však iný ako všetky ostatné. Prečo? Chalani odohrali koncert z auta, lebo bola strašná zima. Rytmus odohral koncert bez nohavíc. Anys si zabudol počítač a Kontrafakt odohral koncert za sprievodu harmoniky. Na koncert prišiel len jeden fanúšik. Ku ktorému československému filmu nahral Rytmus v roku 2016 titulnú skladbu? Pierko Sídliskový sen I.T. Ani ve snu! Ako sa volá najvzácnejší model topánok v Rytmusovom šatníku, ktorý mimochodom nosí aj známa animovaná postavička? Nike Air Yeezy Red October 2 Vyšmatlané Gucci s deravou špičkou Nike Air Mag Maison Margiela Future Na ktorom podujatí rozbil Paťo cenu pár sekúnd po tom, ako mu bola odovzdaná? Slávik Youtuber roka Aurel Anděl Čo znamená slovo Temeraf Tvoj tatko je buzerant Ovisnuté cecky Drž hubu Aby som skapal Ako sa volala prvá veľká československá rapová tour? Murdardo Mulano Tour Mulanos Stylos Tour Tri Špinavé Mená Tour Bengoro Tour Na koho skladbe sa objavili tieto Rytmusove slová? Nevšímam si reči, ale moju robotu, nepredajní reperi mi lížu syr z môjho ko*otu. Vec H16 L.U.Z.A. WWO Najprv musíš odpovedať na otázku Ďalšia otázka Predošlá otázka Kvíz dokončený! Výsledok %

Ako si odpovedal na jednotlivé otázky? 1. Aké bolo prvé auto, ktoré si Rytmus kúpil? SPRÁVNA ODPOVEĎ Mercedes-Benz triedy S W140 2. Koľko sólových albumov má ku dnešnému dňu Rytmus na konte? SPRÁVNA ODPOVEĎ Štyri 3. V ktorom meste si Paťo na pódiu počas koncertu uj*bal tak, že museli zastaviť skladbu? SPRÁVNA ODPOVEĎ Martin 4. Ktorému športu sa Rytmus venoval od detstva najdlhšie a dosiahol v ňom aj zopár úspechov? SPRÁVNA ODPOVEĎ Rýchlostná kanoistika 5. Kto každý hosťoval na skladbe Ivan T. z Prešova, ktorá vznikla v roku 2006? SPRÁVNA ODPOVEĎ Miki Mora, Moloch Vlavo a Ego 6. V akom videoklipe mal Paťo tieto gangsta braids, ktoré vidíš na obrázku? SPRÁVNA ODPOVEĎ Dáva mi 7. Ktorý videoklip na Rytmusovom kanáli DONFANTASTICKYPESS má najväčší počet views? SPRÁVNA ODPOVEĎ Deti stratenej generácie 8. Kto sa stal Krstným otcom albumu Fenomén na najväčšom krste v pražskom SaSazu SPRÁVNA ODPOVEĎ Ego 9. Pred mnohými rokmi odohral Rytmus spoločne s Egom ako Kontrafakt koncert v meste Nová Paka, ktorý bol však iný ako všetky ostatné. Prečo? SPRÁVNA ODPOVEĎ Rytmus odohral koncert bez nohavíc. 10. Ku ktorému československému filmu nahral Rytmus v roku 2016 titulnú skladbu? SPRÁVNA ODPOVEĎ Pierko 11. Ako sa volá najvzácnejší model topánok v Rytmusovom šatníku, ktorý mimochodom nosí aj známa animovaná postavička? SPRÁVNA ODPOVEĎ Nike Air Mag 12. Na ktorom podujatí rozbil Paťo cenu pár sekúnd po tom, ako mu bola odovzdaná? SPRÁVNA ODPOVEĎ Aurel 13. Čo znamená slovo Temeraf SPRÁVNA ODPOVEĎ Aby som skapal 14. Ako sa volala prvá veľká československá rapová tour? SPRÁVNA ODPOVEĎ Murdardo Mulano Tour 15. Na koho skladbe sa objavili tieto Rytmusove slová? Nevšímam si reči, ale moju robotu, nepredajní reperi mi lížu syr z môjho ko*otu. SPRÁVNA ODPOVEĎ WWO