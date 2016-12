Rytmus predstavuje podarený vizuál plný jedinečných ilustrácií od Stana Macka

Rok 2016 je už pomaly za nami a my môžeme s čistým svedomím konštatovať, že pre československý rap bol jedným z tých vydarenejších. Dočkali sme sa viacerých očakávaných počinov a medzi nimi aj Krstného otca, o ktorom však už všetko vieš, a tak snáď nie je potrebné zachádzať do detialov. Prednedávnom zároveň Rytmusovi skončila séria štyroch krstov, ktorých sa zúčastnili tisícky ľudí a padli aj nejaké tie rekordy. Príjemnou bodkou za úspešným rokom bola pre Paťa nepochybne vypredaná bratislavská Hant Aréna, kde odznelo naživo množstvo skladieb, a to aj s hosťami.

Dnes sme sa tu však zišli kvôli vizuálu ku skladbe Obrazy, ktorý však zaručene nepatrí medzi tie najobyčajnejšie. Video totiž nahradili ilustrácie od talentovaného Stana Macka a o ich samotný edit sa postaral Tibor Kuna. Obaja chalani odviedli výbornú prácu a výsledkom je symbolicky ladená záležitosť, ktorá príjemne doprevádza vydarenú skladbu, kde nájdeme aj Laris Diam. Autora hudobnej produkcie ste snáď uhádli už po pár sekundách aj bez našej pomoci, no ak náhodou nie, tak je ním Maiky Beatz.