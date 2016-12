Naša chuť na porno sa počas Vianoc výrazne mení. Pornhub odhalil, aké maškrty mali posledné dni úspech

Vyzerá to tak, že vianočná nálada má výrazný vplyv aj na to, čo zadávame do vyhľadávača na weboch s videami pre dospelých. Ako vyplýva z čerstvých štatistík od Pornhubu, počas sviatkov rástol záujem o niektoré výrazy až tak, že mali na konte aj o 900 percent väčší počet vyhľadávaní. Slovíčko "santa" obsadilo prvé miesto, druhé vianočný darček a piate zase vianočná párty, ktorá zároveň zaznamenala najväčší nárast v porovnaní s inými výrazmi z nižšie uvedeného rebríčka. O porno s vianočnou tematikou sa zaujímali prevažne muži, čo asi ani nie je žiadnym prekvapením. Keby to porovnáme so ženami, tak rozdiel predstavuje zhruba 34 percent. Tie pre zmenu najčastejšie hľadali videá zaradené pod značkou "old santa claus", no ako máme príležitosť vidieť na vlastné oči, záujem nechýbal ani o "santas little helper", "bad santa" alebo dokonca "christmas gangbang". Podobný trend nastal i pri hre Pokémon GO, ktorá počas leta spôsobila, že ľudia doslova prahli po pikantných záberoch, kde mali pornoherci oblečené kostýmy malých virtuálnych príšeriek.

