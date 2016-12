Kufre na odsťahovanie alebo kalendár s vlastnými trápnymi fotkami. Toto sú tie najvtipnejšie vianočné darčeky z celého sveta

Obdobie, kedy sa príbuzní a známi navzájom navštevujú, vymieňajú si darčeky a tešia sa zo sviatočného obdobia pomaly pomíňa, a tak si ľudia nachádzajú čas svoje darčeky aj odskúšať a využiť. Ponožky už sú konečne oprané, nový mixér dostane šancu na použitie. To však neplatí pri vtipných alebo zlých darčekoch, ktorým sa niektorí ľudia jednoducho nevyhli. Takíto smoliari sa rozhodli podeliť sa so svojou vnútornou bolesťou na portál BoredPanda, kam zverejnili svoje humorné, no niekedy nie až tak vydarené darčeky - a to od výmyslu sveta. Od tých, ktoré mali slúžiť len ako troll až po doslovné splnenie priania obdarovaného.

"Mám 24 a žijem s rodičmi. Neustále sa pýtajú, kedy sa chcem odsťahovať."

"Kamarátkina sestra sa musela pri tomto balení veľmi baviť."

"Mamka zo srandy babke spomenula, že ak nemá čo spraviť so 100$, nech kúpi sto vecí z obchodu Všetko za dolár."

"Dostal som kalendár plný mojich fotiek na významné dni v roku."

"Kúpil som priateľke spací vak z mojich fotiek, no doručili mi vak inej rodiny. Nevadí."

"Môj syn mi dal na Vianoce igelitku, v ktorej bolo toto."

"Babka štrikovala."

"Sused nám na Vianoce priniesol vianočné pečivo. Na tomto tanieri."

"Minimálne z roku 2004. Yes."

"Nemohol som si dovoliť kúpiť manželke Teslu. Tak som kúpil ich mašľu a pripevnil ju na jej auto."