Modernou a dotykom Škandinávie popreplietaný mezonet v bratislavskom Ružinove, ktorý bol hotový za 5 mesiacov

Rok 2016 bol v mnohých oblastiach krásny a úspešný, pričom výnimkou nie je ani architektúra alebo dizajn. Koniec koncov, presvedčiť ste sa o tom mohli počas uplynulých 12 mesiacov aj sami prostredníctvom našich článkov. Pravidelne sme sa vám snažili predstavovať tie najzaujímavejšie domy, stavby či interiéry nielen zo sveta, ale predovšetkým zo Slovenskej a Českej republiky.

Dnes vám preto mierne symbolicky ukážeme nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v našom hlavnom meste, a to konkrétne v mestskej časti Ružinov. Predsa len, akým projektom by sme urobili krajšiu bodku za stále aktuálnym rokom, ak nie nadštandardným mezonetom od slovenských architektov? Kreatívne duše zastupujúce ateliér s názvom .archstyl Architekti sa, ako to už býva dobrým zvykom, poriadne "vybláznili" a výsledné dielo naozaj stojí za vašu pozornosť. 105 metrov štvorcových je výmera, akou sa môže pýšiť daný byt umiestnený v jednej z novostavieb ukrývajúcich sa v 2. bratislavskom obvode. Sympatické útočisko rozprestierajúce sa na 2 podlažiach disponuje všetkým, čo k životu potrebuje azda každá rodina. Chýbať tak nesmie dostatočné súkromie, priestrannosť a v neposlednom rade pohodlie domova, ktoré si po ťažkých dňoch tak radi užívame.

Modernou a dotykom Škandinávie popreplietaná nehnuteľnosť s výhľadom na mesto v sebe kombinuje pastelové farby so zemitými a prírodné materiály. Ďaľší dôvod k tomu, aby ste si uvedený byt zamilovali... Teda aspoň my máme obdobné interiéry v láske, ale to ste zrejme postrehli. Okrem spomínaných faktorov nás zaujalo taktiež dispozičné riešenie, ktoré veľmi umne rozdeľuje dennú časť od nočnej, čo je skvelé riešenie v prípade, že máte deti. Viac detailov vám už ale odhalí séria snímkov nižšie pochádzajúca z portfólia značky BOLD digital. A aby sme nezabudli, tak čas, ktorý uplynul od prvotných náčrtov až po "kolaudáciu", trval len 5 mesiacov.

"Dizajn neznamená len to, ako veci vyzerajú. Dizajn je aj o tom, ako veci fungujú."

Pokiaľ viete aj o iných architektonických alebo dizajnérskych štúdiách z našich končín, ktoré taktiež stoja za pozornosť širšieho publika, tak neváhajte a pošlite nám tip na e-mailovú adresu uvedenú v profile nižšie. Ďakujeme za spoluprácu!