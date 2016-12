Poznáš slovenské hrady? Otestuj svoje znalosti Slovenska v kvíze a ukáž, či poznáš hrady podľa jedinej fotografie

Slovensko nemá more vody, no za to má more hradov a iných historických pamiatok. V podstate platí, že čím väčší kopec, rozvinutejšia dedina alebo dôležitejšia križovatka, to aspoň jeden hrad, kaštieľ alebo zámok. Slovensko je jednoducho krajina hradov a máme ich na malom priestore neúrekom. Patria k tomu, čím sa pýšime pred cudzincami a čo v nás samotných vyvoláva hrdosť na miesto, kde žijeme. Vyznáš sa však v našich pamiatkach? Trúfaš si určiť, ktorá budova je na obrázku? Otestuj sa vo vedomostiach o slovenských hradoch v našom kvíze.

Slovenské hrady Otázka 1 / 20 0 % hotovo Na obrázku je hrad? Tematín Orava Trenčín Nové zámky Na obrázku je hrad? Devín Bíňa Gabčíkovo Litava Na obrázku je hrad? Modrý Kameň Biely Kameň Ostrý Kameň Červený Kameň Na obrázku je hrad? Devín Spišský Nitriansky Liptovský Na obrázku je kaštieľ v Hurbanove Voderadoch Holíči Gbeloch Na obrázku je hrad Levočský Levický Kežmarský Revúcky Na obrázku je zámok v Bojniciach Betliari Prievidzi Námestove Na obrázku je zrúcanina hradu v Strečne Dobrej Vode Čachticiach Prešove Na obrázku je hrad Spišský Levočský Žilinský Oravský Na obrázku je hrad Sitno Stará Ľubovňa Bardejov Banská Bystrica Na obrázku je kaštieľ Humenné Budmerice Svätý Anton Betliar Na obrázku je zrúcanina hradu Likava Pajštún Lietava Branč Na obrázku je hrad Plavecký Liptovský Krásna Hôrka Banská Štiavnica Na obrázku je kaštieľ Markušovce Štúrovo Topoľčany Topoľčianky Na obrázku je zrúcanina hradu Pustý hrad Beckov Havránok Divín Na obrázku je hrad Slatina Budatín Považský Strečno Na obrázku je zámok Bojnice Smolenice Dechtice Komjatice Tento hrad sa nachádza v meste Kremnica Banská Štiavnica Gelnica Banská Bystrica Na obrázku je hrad Zvolenský Krupinský Bratislavský Košický Na obrázku sa nachádza kaštieľ Budmerice Voderady Cífer Malacky Najprv musíš odpovedať na otázku Ďalšia otázka Predošlá otázka Kvíz dokončený! Výsledok %

úspešnosť správnych

odpovedí nesprávnych

odpovedí Zdielať výsledok na Facebook Opakovať kvíz Ako si odpovedal na jednotlivé otázky? 1. Na obrázku je hrad? TVOJA ODPOVEĎ SPRÁVNA ODPOVEĎ Trenčín Správne! Nesprávne! 2. Na obrázku je hrad? TVOJA ODPOVEĎ SPRÁVNA ODPOVEĎ Devín Správne! Nesprávne! 3. Na obrázku je hrad? TVOJA ODPOVEĎ SPRÁVNA ODPOVEĎ Červený Kameň Správne! Nesprávne! 4. Na obrázku je hrad? TVOJA ODPOVEĎ SPRÁVNA ODPOVEĎ Spišský Správne! Nesprávne! 5. Na obrázku je kaštieľ v TVOJA ODPOVEĎ SPRÁVNA ODPOVEĎ Holíči Správne! Nesprávne! 6. Na obrázku je hrad TVOJA ODPOVEĎ SPRÁVNA ODPOVEĎ Kežmarský Správne! Nesprávne! 7. Na obrázku je zámok v TVOJA ODPOVEĎ SPRÁVNA ODPOVEĎ Bojniciach Správne! Nesprávne! 8. Na obrázku je zrúcanina hradu v TVOJA ODPOVEĎ SPRÁVNA ODPOVEĎ Čachticiach Správne! Nesprávne! 9. Na obrázku je hrad TVOJA ODPOVEĎ SPRÁVNA ODPOVEĎ Oravský Správne! Nesprávne! 10. Na obrázku je hrad TVOJA ODPOVEĎ SPRÁVNA ODPOVEĎ Stará Ľubovňa Správne! Nesprávne! 11. Na obrázku je kaštieľ TVOJA ODPOVEĎ SPRÁVNA ODPOVEĎ Betliar Správne! Nesprávne! 12. Na obrázku je zrúcanina hradu TVOJA ODPOVEĎ SPRÁVNA ODPOVEĎ Likava Správne! Nesprávne! 13. Na obrázku je hrad TVOJA ODPOVEĎ SPRÁVNA ODPOVEĎ Krásna Hôrka Správne! Nesprávne! 14. Na obrázku je kaštieľ TVOJA ODPOVEĎ SPRÁVNA ODPOVEĎ Topoľčianky Správne! Nesprávne! 15. Na obrázku je zrúcanina hradu TVOJA ODPOVEĎ SPRÁVNA ODPOVEĎ Beckov Správne! Nesprávne! 16. Na obrázku je hrad TVOJA ODPOVEĎ SPRÁVNA ODPOVEĎ Strečno Správne! Nesprávne! 17. Na obrázku je zámok TVOJA ODPOVEĎ SPRÁVNA ODPOVEĎ Smolenice Správne! Nesprávne! 18. Tento hrad sa nachádza v meste TVOJA ODPOVEĎ SPRÁVNA ODPOVEĎ Banská Bystrica Správne! Nesprávne! 19. Na obrázku je hrad TVOJA ODPOVEĎ SPRÁVNA ODPOVEĎ Zvolenský Správne! Nesprávne! 20. Na obrázku sa nachádza kaštieľ TVOJA ODPOVEĎ SPRÁVNA ODPOVEĎ Budmerice Správne! Nesprávne! Zdielať výsledok na Facebook Opakovať kvíz