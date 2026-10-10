Jeden z najznámejších raperov československej scény v najnovšom Close Friends odpovedal na otázky od divákov, ktoré sa dotkli jeho hudby, Kontrafaktu aj života mimo rapu.
Prezradil, či podľa neho dokáže Kontrafakt ešte vytvoriť album na úrovni Kontrafakt Navždy. Reč prišla aj na jeho kolegov z rapovej scény. Ego sa vyjadril k Separovi, Rytmusovi či Yzomandiasovi a reč padla aj na chalanov z Vranov Music, či jeho spoluprácu s Vercettim.
Diel však ukázal aj jeho inú stránku. Ego porozprával o love songoch pre svoju manželku, svojom životnom peaku či o tom, čo by chcel, aby si o ňom ľudia raz pamätali. Okrem otázok dostal aj niekoľko úloh.
Čo všetko Ego o sebe odhalil a ako sa popasoval s otázkami a úlohami od divákov, sa dozvieš v celom diele Close Friends na našom Webe.