Chceš tvoje investovanie posunúť na nový level?

ETF už dôverne poznáš a máš pocit, že je čas venovať sa investovaniu aktívne. Ako na to?
Ak máš zvládnuté základy a chceš posunúť investovanie na vyšší level, prvým krokom je kvalitné vzdelávanie. Aktívne investovanie môže vyzerať rôzne, od krátkodobého tradingu až po výber konkrétnych akcií (stock picking). Obe stratégie sú potenciálne výnosnejšie – ale aj rizikovejšie, než pasívne investovanie prostredníctvom ETF či fondov obchodovaných na burze, ktoré kopírujú vybrané aktíva.
„Zároveň sú oveľa náročnejšie na čas, vedomosti aj disciplínu,” upozorňuje analytik finančných trhov XTB, Matej Bajzík.
Prvou možnosťou je aktívny trading. Investor pri ňom neinvestuje na dlhú dobu, ale snaží sa profitovať z krátkodobých pohybov cien. To si vyžaduje neustále sledovanie trhov, technickú analýzu, risk management a schopnosť zvládať psychologický tlak. Výhodou je možný rýchlejší výnos, no cena za to je vysoká: riziko strát, stres a potreba systematického prístupu.
Druhou možnosťou je tzv. stock picking, výber konkrétnych akcií do vlastného portfólia. Tu už ide investor viac do hĺbky. Analyzuje firmy, ich biznis model, čísla, konkurenciu a výhľad do budúcnosti.
Potrebuje rozumieť fundamentálnej analýze, čítať finančné výkazy a vedieť si vytvoriť vlastnú investičnú myšlienku. Investor tak môže dosiahnuť nadpriemerné výnosy, ale aj podceniť riziká, ktoré si za bežných okolností neuvedomí. Pri investovaní neexistuje výnos zadarmo.
V oboch prípadoch platí, že bez kontinuálneho vzdelávania, testovania vlastnej stratégie a schopnosti zvládať emócie to nepôjde. Aktívne investovanie rozhodne nie je pre každého, ale pre tých, ktorí do toho idú naplno, môže byť cestou k nadpriemerným výsledkom.