V škole si buď slepé mapy miloval, alebo nenávidel - trúfaš si lokalizovať európske nížiny a pohoria?
Náš kontinent je plný rozmanitej prírody – od rozsiahlych nížin až po majestátne pohoria. Európa sa môže pochváliť alpskými štítmi, dlhými horskými pásmami aj úrodnými nížinami, ktoré formovali jej dejiny. Pamätáš si ešte zo školy ich názvy? Ak aj nie, u nás päťku nedostaneš, no všetky v našom kvíze správne označí len naozajstný profík na geografiu.
KVÍZ: Slepá mapa európskych pohorí a nížin
Zdroj: REFRESHER / Daniel Tichý
1 10
Aké pohorie je vyznačené na slepej mape?
Pieniny
Grampiany
Škótske vrchy
Zdroj: REFRESHER / Daniel Tichý
2 10
Aká nížina je na slepej mape?
Veľká dunajská nížina
Pádska nížina
Malá dunajská nížina
Zdroj: Refresher / Daniel Tichý
3 10
Aká nížina je na slepej mape?
Pádska nížina
Čiernoorská nížina
Francúzska nížina
Zdroj: REFRESHER / Daniel Tichý
4 10
Aké pohorie je vyznačené na slepej mape?
Centrálny masív
Kantábrijské vrchy
Pyreneje
Zdroj: Refresher / Daniel Tichý
5 10
Aká nížina je na slepej mape?
Stredopolská nížina
Dneperská nížina
Baltská nížina
Zdroj: REFRESHER / Daniel Tichý
6 10
Aké pohorie je vyznačené na slepej mape?
Centrálny masív
Alpy
Apeniny
Zdroj: Refresher / Daniel Tichý
7 10
Aká nížina je na slepej mape?
Kaspická nížina
Východoeurópska nížina
Dneperská nížina
Zdroj: Refresher / Daniel Tichý
8 10
Aké pohorie je vyznačené na slepej mape?
Rila
Apeniny
Pindos
Zdroj: REFRESHER / Daniel Tichý
9 10
Aké pohorie je vyznačené na slepej mape?
Fínska jazerná pahorkatina
Ural
Škandinávske vrchy
Zdroj: REFRESHER / Daniel Tichý
10 10
Aké pohorie je vyznačené na slepej mape?
Krkonoše
Alpy
Karpaty