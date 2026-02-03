Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 3. februára 2026 o 11:00
Čas čítania 0:12

KVÍZ: Poznáš európske pohoria a nížiny? Všetky trafí len správny milovník geografie

KVÍZ: Poznáš európske pohoria a nížiny? Všetky trafí len správny milovník geografie
Zdroj: Refresher / Daniel Tichý
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

V škole si buď slepé mapy miloval, alebo nenávidel - trúfaš si lokalizovať európske nížiny a pohoria?

Náš kontinent je plný rozmanitej prírody – od rozsiahlych nížin až po majestátne pohoria. Európa sa môže pochváliť alpskými štítmi, dlhými horskými pásmami aj úrodnými nížinami, ktoré formovali jej dejiny. Pamätáš si ešte zo školy ich názvy? Ak aj nie, u nás päťku nedostaneš, no všetky v našom kvíze správne označí len naozajstný profík na geografiu.

Odporúčané
KVÍZ: Otestuj sa v geografii z druhého stupňa a označ na slepej mape správne rieky Európy. Zvládne to len pravý profík KVÍZ: Otestuj sa v geografii z druhého stupňa a označ na slepej mape správne rieky Európy. Zvládne to len pravý profík 6. januára 2026 o 11:00
Kvíz
KVÍZ: Slepá mapa európskych pohorí a nížin
Aké pohorie je vyznačené na slepej mape?
Zdroj: REFRESHER / Daniel Tichý
1 10
Aké pohorie je vyznačené na slepej mape?
Pieniny
Grampiany
Škótske vrchy
Aká nížina je na slepej mape?
Zdroj: REFRESHER / Daniel Tichý
2 10
Aká nížina je na slepej mape?
Veľká dunajská nížina
Pádska nížina
Malá dunajská nížina
Aká nížina je na slepej mape?
Zdroj: Refresher / Daniel Tichý
3 10
Aká nížina je na slepej mape?
Pádska nížina
Čiernoorská nížina
Francúzska nížina
Aké pohorie je vyznačené na slepej mape?
Zdroj: REFRESHER / Daniel Tichý
4 10
Aké pohorie je vyznačené na slepej mape?
Centrálny masív
Kantábrijské vrchy
Pyreneje
Aká nížina je na slepej mape?
Zdroj: Refresher / Daniel Tichý
5 10
Aká nížina je na slepej mape?
Stredopolská nížina
Dneperská nížina
Baltská nížina
Aké pohorie je vyznačené na slepej mape?
Zdroj: REFRESHER / Daniel Tichý
6 10
Aké pohorie je vyznačené na slepej mape?
Centrálny masív
Alpy
Apeniny
Aká nížina je na slepej mape?
Zdroj: Refresher / Daniel Tichý
7 10
Aká nížina je na slepej mape?
Kaspická nížina
Východoeurópska nížina
Dneperská nížina
Aké pohorie je vyznačené na slepej mape?
Zdroj: Refresher / Daniel Tichý
8 10
Aké pohorie je vyznačené na slepej mape?
Rila
Apeniny
Pindos
Aké pohorie je vyznačené na slepej mape?
Zdroj: REFRESHER / Daniel Tichý
9 10
Aké pohorie je vyznačené na slepej mape?
Fínska jazerná pahorkatina
Ural
Škandinávske vrchy
Aké pohorie je vyznačené na slepej mape?
Zdroj: REFRESHER / Daniel Tichý
10 10
Aké pohorie je vyznačené na slepej mape?
Krkonoše
Alpy
Karpaty
Vyhodnotiť kvíz
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ZAUJÍMAVOSTI KVÍZY
Odporúčame
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
pred 2 dňami
1
Vo vzťahu chcem spraviť ďalší krok, ale on váha. Bojím sa odmietnutia, ako s tým pracovať?
refresher+
Vo vzťahu chcem spraviť ďalší krok, ale on váha. Bojím sa odmietnutia, ako s tým pracovať?
včera o 17:30
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
Sponzorovaný obsah
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
28. 1. 2026 16:15
Vysvetľujeme kauzu Jeffreyho Epsteina. Prečo odstúpil Lajčák, čo je Lolita Express a bola Epsteinovou pravou rukou Slovenka?
refresher+
Vysvetľujeme kauzu Jeffreyho Epsteina. Prečo odstúpil Lajčák, čo je Lolita Express a bola Epsteinovou pravou rukou Slovenka?
včera o 12:00
Dia mala chronickú boreliózu: Našetrené peniaze na byt som dala na liečbu v Nemecku, na Slovensku ma posielali na psychiatriu
refresher+
Dia mala chronickú boreliózu: Našetrené peniaze na byt som dala na liečbu v Nemecku, na Slovensku ma posielali na psychiatriu
včera o 18:30
Jej brat má ťažký autizmus, no aj napriek tomu spolu precestovali pol Európy. Ako sa to dá? (Rozhovor)
refresher+
Jej brat má ťažký autizmus, no aj napriek tomu spolu precestovali pol Európy. Ako sa to dá? (Rozhovor)
pred 2 hodinami
Storky
Sziget odhaľuje druhú vlnu mien: Na festival mieria veľké hviezdy aj klubová špi...
Takto vyzerá vila novej série šou Ruža pre nevestu. Pozri sa na prvé zábery
Oktagon láka na nezvyčajný súboj. Odhalil veľký zápas so špeciálnymi pravidlami ...
Poznáme prvých účastníkov Survivoru. Patrí medzi nich aj výherca Love Islandu
Poznáme dátum premiéry nového Rýchlo a zbesilo. Kedy dorazí Forever Fast do kín?
Poznáme obsadenie štvrtej série The White Lotus. Tešiť sa môžeš na obľúbenkyňu T...
Markíza odhalila posledné mená. Poznáme účinkujúcich novej série Let’s Dance
Justin Bieber mieri na Grammys a po rokoch sa vracia na pódium
Black Eyed Peas sa vracajú po 20 rokoch na Slovensko
Valve čelí žalobe v hodnote 760 miliónov eur. Steam vraj zneužíva svoje postaven...
Hriešny tanec dostane pokračovanie. Baby sa vracia na miesto legendárneho leta
Neymar Jr. predstavuje vlastnú značku okuliarov NJR Eyewear
Sydney Sweeney spúšťa značku spodnej bielizne. Sprevádza ju provokatívna kampaň
V Bratislave otvorili prvé butikové kino. Nájdeš tu bistro, kaviareň či galériu
Zdravotný update Michaela Schumachera. Po rokoch prišiel prvý výraznejší posun
Vyšla kontroverzná hra od tvorcov Apex Legends. Hráči sú nemilo prekvapení
Mnohé celebrity si zmenili meno. Vieš ako sa v realite volá Rihanna či The Rock?
LEGO a Crocs spoločné vytvorili unikátne topánky v tvare kociek. Koľko stoja?
Ikonická oranžová mieri do ulíc. PUMA a McLaren predstavili spoločnú kolekciu
Taylor Swift je najmladšou ženou v prestížnej Sieni slávy. Predbehla ju len jedn...
Lifestyle news
Sziget odhaľuje druhú vlnu mien: Na festival mieri popová ikona Zara Larsson aj rocková skupina Bring Me the Horizon
pred hodinou
Slovensko má nové kultúrne centrum Európy. O Trenčíne píšu už aj zahraničné médiá
pred hodinou
Pri cestovaní k moru ťa čakajú zmeny. Chorvátsko zavádza nový mýtny systém
pred 2 hodinami
Bratislava prichádza o výrazný kultúrny priestor. Ikonická Fuga sa po 14 rokoch zatvára
pred 3 hodinami
VIDEO: Do Dúbravky zavítal nečakaný hosť. Nočnými ulicami pobehoval obrovský daniel
pred 3 hodinami
Toto je vila novej série Ruže pre nevestu. Pozri sa, kde sa budú konať ceremoniály aj kokteil párty
dnes o 06:00
Chceš pracovať na Antarktíde? Výskumníci otvorili pozíciu s platom od 3000 eur mesačne a nepotrebuješ k tomu vysokú školu
včera o 16:21
Nový pár v Hollywoode? Kim Kardashian sa má stretávať s F1 hviezdou Lewisom Hamiltonom
včera o 15:36
Johnny Depp sa zmenil na nepoznanie. V novej adaptácii poviedky Vianočná koleda si zahrá postavu mrzutého starca
včera o 15:04
Dá sa naozaj ochorieť zo zimy? Vedci vysvetlili domnienky našich starých mám
včera o 14:32
Spravodajstvo
Ekonomika Zahraničie Počasie Vlaky
Viac
KALKULAČKA: Na štátnych dlhopisoch môžeš zarobiť aj ty. Pozri si, o koľko si vieš prilepšiť
pred 40 minútami
ZOZNAM: Inšpektori na slovenskom trhu nahlásili viaceré nebezpečné výrobky
pred hodinou
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
pred 2 hodinami

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
refresher+
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
30. 1. 2026 8:00
Február prinesie jednu z najkrajších nocí: Na oblohe sa objaví fascinujúci Snežný Mesiac
Február prinesie jednu z najkrajších nocí: Na oblohe sa objaví fascinujúci Snežný Mesiac
pred 2 dňami
Labubu trend má pokračovanie. Z výrobnej chyby v Číne sa stal hit v podobe novej hračky
Labubu trend má pokračovanie. Z výrobnej chyby v Číne sa stal hit v podobe novej hračky
29. 1. 2026 11:03
Hra o tróny a Harry Potter dostanú konkurenciu. Obľúbená knižná séria mieri na obrazovky
Hra o tróny a Harry Potter dostanú konkurenciu. Obľúbená knižná séria mieri na obrazovky
30. 1. 2026 9:21
Huda Beauty pod paľbou kritiky pre kontroverzný príspevok. Ľudia pália jej produkty, značka prichádza o tisíce fanúšikov
Huda Beauty pod paľbou kritiky pre kontroverzný príspevok. Ľudia pália jej produkty, značka prichádza o tisíce fanúšikov
30. 1. 2026 10:37
Tesla končí s výrobou ikonických modelov áut. Elon Musk vyzýva na poslednú možnosť ich kúpy
Tesla končí s výrobou ikonických modelov áut. Elon Musk vyzýva na poslednú možnosť ich kúpy
29. 1. 2026 11:46
Viac z Filmy a seriály Všetko
Novému seriálu na Netflixe sa podarilo nemožné. Získal hodnotenie sto percent
Novému seriálu na Netflixe sa podarilo nemožné. Získal hodnotenie sto percent
pred 3 dňami
VIDEO: „Diabol nosí Pradu 2“ má oficiálny trailer. Andy, Emily a Miranda sa opäť stretnú – tentoraz za úplne iných okolností
včera o 08:52
REBRÍČEK: 10 najsmutnejších seriálových úmrtí. Srdce nám zlomila Hra o tróny aj Stranger Things
pred 4 dňami
Viac z Beauty Všetko
Testovala som populárny IPL epilátor: Zbavil ma chĺpkov a škaredých bodiek alebo to boli vyhodené peniaze?
refresher+
Testovala som populárny IPL epilátor: Zbavil ma chĺpkov a škaredých bodiek alebo to boli vyhodené peniaze?
3. 1. 2025 12:30
1
Vyskúšala som ultrazvukovú špachtľu na čistenie pleti: Aké má riziká a nahradí návštevu kozmetického salónu?
19. 2. 2025 19:30
1
Róby, chaos a krásne ženy: Ako vyzerá zákulisie Ruže pre nevestu očami stylistky a make-up artistu?
2. 6. 2025 17:00
Viac z Fashion Všetko
OUTFIT CHECK z Grammy Awards 2026: Dokonalé zladení Bieberovci, Lady Gaga ako čierna labuť aj odvážna Chappell Roan
OUTFIT CHECK z Grammy Awards 2026: Dokonalé zladení Bieberovci, Lady Gaga ako čierna labuť aj odvážna Chappell Roan
včera o 09:58
OUTFIT CHECK domácich hviezd: Luxus, streetwear aj minimalizmus v lookoch od Sary Rikas, Yakshu alebo Majka Spirita
23. 1. 2026 16:00
Sydney Sweeney spúšťa značku spodnej bielizne. Sprevádza ju provokatívna kampaň
28. 1. 2026 10:12

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
PRIESKUM: Využívaš donášky jedla? Podeľ sa o svoje preferencie a získaj 100 € kredit na ďalšie objednávky
Refresher
21. 1. 2026 16:00
PRIESKUM: Využívaš donášky jedla? Podeľ sa o svoje preferencie a získaj 100 € kredit na ďalšie objednávky
21. 1. 2026 16:00
Ako často jedia Slováci donášky a koľko sú ochotní čakať na jedlo? Aj to sa snažíme zistiť v krátkom prieskume. Stačí nám iba 5 minút z tvojho času.
Sziget odhaľuje druhú vlnu mien: Na festival mieri popová ikona Zara Larsson aj rocková skupina Bring Me the Horizon
Sziget odhaľuje druhú vlnu mien: Na festival mieri popová ikona Zara Larsson aj rocková skupina Bring Me the Horizon
pred hodinou
KVÍZ: Poznáš európske pohoria a nížiny? Všetky trafí len správny milovník geografie
KVÍZ: Poznáš európske pohoria a nížiny? Všetky trafí len správny milovník geografie
pred hodinou
Jej brat má ťažký autizmus, no aj napriek tomu spolu precestovali pol Európy. Ako sa to dá? (Rozhovor)
refresher+
Jej brat má ťažký autizmus, no aj napriek tomu spolu precestovali pol Európy. Ako sa to dá? (Rozhovor)
pred 2 hodinami
Toto je vila novej série Ruže pre nevestu. Pozri sa, kde sa budú konať ceremoniály aj kokteil párty
Toto je vila novej série Ruže pre nevestu. Pozri sa, kde sa budú konať ceremoniály aj kokteil párty
dnes o 06:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Dia mala chronickú boreliózu: Našetrené peniaze na byt som dala na liečbu v Nemecku, na Slovensku ma posielali na psychiatriu
refresher+
Dia mala chronickú boreliózu: Našetrené peniaze na byt som dala na liečbu v Nemecku, na Slovensku ma posielali na psychiatriu
včera o 18:30
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
pred 2 dňami
1
Chceš pracovať na Antarktíde? Výskumníci otvorili pozíciu s platom od 3000 eur mesačne a nepotrebuješ k tomu vysokú školu
Chceš pracovať na Antarktíde? Výskumníci otvorili pozíciu s platom od 3000 eur mesačne a nepotrebuješ k tomu vysokú školu
včera o 16:21
Február prinesie jednu z najkrajších nocí: Na oblohe sa objaví fascinujúci Snežný Mesiac
Február prinesie jednu z najkrajších nocí: Na oblohe sa objaví fascinujúci Snežný Mesiac
pred 2 dňami
OUTFIT CHECK z Grammy Awards 2026: Dokonalé zladení Bieberovci, Lady Gaga ako čierna labuť aj odvážna Chappell Roan
OUTFIT CHECK z Grammy Awards 2026: Dokonalé zladení Bieberovci, Lady Gaga ako čierna labuť aj odvážna Chappell Roan
včera o 09:58
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
pred 2 dňami
1
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
refresher+
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
30. 1. 2026 8:00
REBRÍČEK: 10 najsmutnejších seriálových úmrtí. Srdce nám zlomila Hra o tróny aj Stranger Things
REBRÍČEK: 10 najsmutnejších seriálových úmrtí. Srdce nám zlomila Hra o tróny aj Stranger Things
pred 4 dňami
Thajské masáže so šťastným koncom. Keď som zisťoval, či salóny ponúkajú aj bonusové služby, začala ma obšťastňovať masérka
refresher+
Thajské masáže so šťastným koncom. Keď som zisťoval, či salóny ponúkajú aj bonusové služby, začala ma obšťastňovať masérka
18. 6. 2023 9:30
2
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
pred 2 dňami
1
Späť
Zdieľať
Diskusia