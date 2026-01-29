Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti Coop Jednota.
dnes 29. januára 2026 o 14:42
Čas čítania 2:53
Sponzorovaný obsah

10 rokov podpory regiónov. Nadácia COOP Jednota spúšťa nový ročník grantového programu

10 rokov podpory regiónov. Nadácia COOP Jednota spúšťa nový ročník grantového programu
Zdroj: Coop Jednota
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Nadácia COOP Jednota v roku 2026 spúšťa jubilejný 10. ročník Programu podpory lokálnych komunít, ktorého cieľom je finančne podporiť rozvoj miest a obcí po celom Slovensku.

Za uplynulú dekádu pomohol program stovkám zmysluplných projektov naprieč všetkými regiónmi a stal sa stabilným partnerom komunít, ktoré aktívne zlepšujú kvalitu života vo svojom okolí. Ani v aktuálnom ročníku to nebude inak – podporu vo výške 6 000 eur získa 26 komunitných projektov. Jubilejný ročník navyše prináša novinku: tri najúspešnejšie projekty získajú dodatočnú dotáciu, pričom víťaz s najvyšším počtom hlasov môže získať podporu až vo výške 9 000 eur. Žiadosti je možné podávať od 1. februára do 31. marca 2026 prostredníctvom webovej stránky www.lokalnekomunity.sk

Program vznikol z presvedčenia, že silné regióny tvoria aktívni ľudia, ktorí najlepšie poznajú potreby svojho okolia. Počas desiatich rokov pomohol premeniť stovky nápadov na konkrétne projekty – od obnovy verejných priestranstiev, detských a športových ihrísk cez podporu vzdelávania a kultúrnych aktivít až po ochranu a tvorbu životného prostredia.

Keď o regiónoch rozhodujú samotní obyvatelia

Do Programu podpory lokálnych komunít sa môžu zapojiť mestá a obce, vzdelávacie inštitúcie vrátane škôl a materských škôl, ako aj občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie pôsobiace vo verejnoprospešnej oblasti. Žiadosti o grant v maximálnej výške 6 000 eur je možné podávať od 1. februára do 31. marca 2026 prostredníctvom online formulára zverejneného na webovej stránke programu. Podmienkou pri žiadosti o grant je, že projekt musí byť situovaný a realizovaný v obci alebo v meste, kde sa nachádza aspoň jedna predajňa COOP Jednota. V rámci aktuálneho ročníka bude podporených 26 komunitných projektov, pričom každý z nich získa grant v uvedenej výške na svoju realizáciu.

 

Prihlásené projekty následne posúdia jednotlivé regionálne COOP Jednoty, ktoré vyberú tri projekty v každom regióne a tie postúpia do verejného hlasovania. O víťazných projektoch rozhodnú samotní obyvatelia regiónov, zákazníci COOP Jednoty, hlasovaním priamo v predajniach, ktoré bude prebiehať od 15. mája do 15. júna 2026. Zákazníci budú môcť po nákupe hlasovať pomocou žetónov za projekt, ktorý považujú za najužitočnejší pre svoju komunitu. Víťazné projekty majú následne na svoju realizáciu k dispozícii celý nasledujúci rok.

Coop Jednota
Zdroj: Coop Jednota

Viac financií pre najžiadanejšie projekty

Pri príležitosti jubilejného 10. výročia programu udelí Nadácia COOP Jednota aj tri dodatočné granty pre projekty s najvyšším počtom hlasov na celoslovenskej úrovni. Projekty umiestnené na prvých troch miestach získajú podporu navyše vo výške 3 000, 2 000 a 1 000 eur. Aktuálne informácie o programe, podmienkach zapojenia aj harmonograme sú dostupné na webovej stránke www.lokalnekomunity.sk

 

„Regióny formujú predovšetkým ľudia, ktorí v nich žijú. Práve oni najlepšie vedia, čo ich obec alebo mesto potrebuje. Program podpory lokálnych komunít im dáva príležitosť tieto potreby nielen pomenovať, ale aj spolurozhodovať o tom, ktoré projekty dostanú šancu na realizáciu. Sme radi, že môžeme už desiatym rokom aktívne prispieť k splneniu ich snov a rozvoju slovenských miest aj vidieka,“ uvádza Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko a predseda správnej rady Nadácie COOP Jednota.

Družstevné hodnoty ako základ programu

COOP Jednota ako najväčšia domáca maloobchodná sieť dlhodobo spája svoje podnikanie s princípmi spoločenskej zodpovednosti. Program podpory lokálnych komunít je prirodzeným pokračovaním družstevných hodnôt, na ktorých je COOP Jednota postavená – solidarity, spolupráce a vzájomnej pomoci. „Družstevníctvo vzniklo ako odpoveď na potreby ľudí a komunít. Ako najväčšia domáca maloobchodná sieť s takmer 160-ročnou tradíciou silno vnímame našu rolu nielen obchodného, ale aj komunitného partnera vo všetkých regiónoch, v ktorých pôsobíme. K rozvoju regiónov pristupujeme zodpovedne a konzistentne prostredníctvom nášho Programu podpory lokálnych komunít, ktorý je dôkazom toho, že tieto hodnoty majú pevné miesto aj v modernom obchode 21. storočia,“ dopĺňa Ján Bilinský.

Coop Jednota
Zdroj: Coop Jednota

10 rokov partnerstva s regiónmi

Počas desiatich rokov fungovania sa Program podpory lokálnych komunít stal stabilným partnerom miest, obcí, škôl, občianskych združení a neziskových organizácií naprieč regiónmi. Vďaka finančnej podpore z programu vznikli oddychové zóny, detské a športové ihriská, zrevitalizované verejné priestory, nové komunitné centrá, ale aj projekty na zachovanie kultúrnych tradícií či podporu športu. „Spoločným menovateľom všetkých podporených iniciatív je snaha vytvárať funkčné, príjemné a živé prostredie pre miestnych obyvateľov. Počas trvania programu prispela nadácia na realizáciu 232 projektov zameraných na zachovanie kultúrnych hodnôt, rozvoj športu a vzdelávania, ochranu a zveľaďovanie životného prostredia, budovanie komunitného zázemia a ďalších miestnych iniciatív sumou takmer 1,3 milióna eur,“ uvádza Katarína Teglassyová, manažérka Nadácie COOP Jednota.

Program podpory lokálnych komunít tak za uplynulé roky dokázal, že systematická a dlhodobá pomoc má zmysel a dokáže prinášať trvalé zmeny. Aj v ďalších rokoch chce Nadácia COOP Jednota pokračovať v podpore iniciatív, ktoré zlepšujú život v regiónoch a posilňujú miestne komunity. Viac informácií o programe, jeho histórii a podporených projektoch nájdete na stránke www.lokalnekomunity.sk

Odporúčané
Zverejnili rebríček najlepších jedál zo zemiakov. Na druhom mieste nájdeš tradičnú slovenskú pochúťku Zverejnili rebríček najlepších jedál zo zemiakov. Na druhom mieste nájdeš tradičnú slovenskú pochúťku 27. januára 2026 o 16:28
Odporúčané
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie kuchyne sveta. Do top 100 sa dostalo aj Slovensko REBRÍČEK: Toto sú najlepšie kuchyne sveta. Do top 100 sa dostalo aj Slovensko 19. januára 2026 o 13:09
Odporúčané
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok 26. januára 2026 o 13:17
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
GASTRO
Odporúčame
Startup 21-ročného Slováka zaujal investorov, ktorí v minulosti podporili Google či SpaceX. Timotej je jediný Slovák v BoostVC
refresher+
Startup 21-ročného Slováka zaujal investorov, ktorí v minulosti podporili Google či SpaceX. Timotej je jediný Slovák v BoostVC
pred 26 minútami
Spartakiádny vrah zabil v 16-tich rokoch tri ženy. Teraz žije pokojným životom na vidieku na Morave
refresher+
Spartakiádny vrah zabil v 16-tich rokoch tri ženy. Teraz žije pokojným životom na vidieku na Morave
včera o 13:30
Manželia zo Slovenska prerobili chatu pri Bratislave: Bez 20 % finančnej rezervy by sme sa do toho nepustili
refresher+
Manželia zo Slovenska prerobili chatu pri Bratislave: Bez 20 % finančnej rezervy by sme sa do toho nepustili
dnes o 10:00
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
17. 1. 2026 9:00
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
Sponzorovaný obsah
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
včera o 16:15
Natália je šoférka prešovskej MHD: Starí chlapi sedia v prvom rade a hovoria mi, že mám pridať plyn (Reportáž)
refresher+
Natália je šoférka prešovskej MHD: Starí chlapi sedia v prvom rade a hovoria mi, že mám pridať plyn (Reportáž)
pred 2 dňami
Storky
Black Eyed Peas sa vracajú po 20 rokoch na Slovensko
Valve čelí žalobe v hodnote 760 miliónov eur. Steam vraj zneužíva svoje postaven...
Hriešny tanec dostane pokračovanie. Baby sa vracia na miesto legendárneho leta
Neymar Jr. predstavuje vlastnú značku okuliarov NJR Eyewear
Sydney Sweeney spúšťa značku spodnej bielizne. Sprevádza ju provokatívna kampaň
V Bratislave otvorili prvé butikové kino. Nájdeš tu bistro, kaviareň či galériu
Zdravotný update Michaela Schumachera. Po rokoch prišiel prvý výraznejší posun
Vyšla kontroverzná hra od tvorcov Apex Legends. Hráči sú nemilo prekvapení
Mnohé celebrity si zmenili meno. Vieš ako sa v realite volá Rihanna či The Rock?
LEGO a Crocs spoločné vytvorili unikátne topánky v tvare kociek. Koľko stoja?
Ikonická oranžová mieri do ulíc. PUMA a McLaren predstavili spoločnú kolekciu
Taylor Swift je najmladšou ženou v prestížnej Sieni slávy. Predbehla ju len jedn...
Pravá blondínka sa vracia ako seriál. Poznáme dátum jeho vydania
Takto vyzerá Audi vo Formule 1: Titánový monopost a partnerstvo s Revolutom
A$AP Rocky ohlásil turné s novým albumom. Koncerty odohrá aj v Európe
Zootropolis 2 je oficiálne najziskovejším animovaným filmom Hollywoodu
Minecraft má konkurenciu. Hra Hytale už prilákala tisíce hráčov
Slovenská streetwear značka CRYFORMERCY spustila drop novej kolekcie
Horor The Exorcist so Scarlett Johansson mieri do kín. Poznáme dátum premiéry
Zimný Grape je späť a s ním aj fire line up. Začiatok marca na Kubínskej bude di...
Lifestyle news
Black Eyed Peas sa vrátia na Slovensko. Už v júni si budeš môcť zatancovať na ich hity
pred 2 hodinami
Valve čelí žalobe v hodnote 760 miliónov eur. Steam údajne zneužíva svoje postavenie na trhu
pred 2 hodinami
Tesla končí s výrobou ikonických modelov áut. Elon Musk vyzýva na poslednú možnosť ich kúpy
dnes o 11:46
Labubu trend má pokračovanie. Z výrobnej chyby v Číne sa stal hit v podobe novej hračky
dnes o 11:03
Hriešny tanec dostane pokračovanie. Baby sa vracia na miesto legendárneho leta
dnes o 10:11
Nicki Minaj sa objavila po boku Donalda Trumpa. Označila sa za jeho najväčšiu fanúšičku
dnes o 09:01
Muradov sa otvorene vyjadril k vyhosteniu a svadbe na Slovensku. Zápasník zverejnil aj fotky z veľkého dňa
včera o 16:18
Nová československá rozprávka získava neobyčajne dobré hodnotenia. Nemala ešte ani premiéru
včera o 15:30
Tajomstvo Kena je konečne odhalené. Mattel po 65 rokoch prezradil skutočné meno bábiky
včera o 14:14
Bol národným hrdinom, no doma bojoval sám. Silný slovenský film o legendárnom krasokorčuliarovi už dnes nájdeš na Voyo
včera o 13:22
Spravodajstvo
Školstvo Polícia SR Doprava Počasie
Viac
Cigarety na Slovensku opäť o pár dní zdražejú. Fajčiari si poriadne priplatia, ich peňaženky to pocítia okamžite
pred 36 minútami
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
pred hodinou
1
Výstavbu diaľnice v Kysuciach museli prerušiť. Na stavenisku našli míny z 2. svetovej vojny
pred hodinou

Viac z Gastro

Všetko
TEST pistáciových krémov: Ktorý chutí autenticky pistáciovo a ktorý pripomína skôr arašidovú nátierku?
refresher+
TEST pistáciových krémov: Ktorý chutí autenticky pistáciovo a ktorý pripomína skôr arašidovú nátierku?
pred 2 dňami
Zverejnili rebríček najlepších jedál zo zemiakov. Na druhom mieste nájdeš tradičnú slovenskú pochúťku
Zverejnili rebríček najlepších jedál zo zemiakov. Na druhom mieste nájdeš tradičnú slovenskú pochúťku
pred 2 dňami
Kde sme si dali poctivý vývar, najlepšiu miso polievku alebo kulajdu? Toto sú naše tipy, kam v Bratislave na polievku
Kde sme si dali poctivý vývar, najlepšiu miso polievku alebo kulajdu? Toto sú naše tipy, kam v Bratislave na polievku
22. 1. 2026 19:30
Aké jedlo je najlepšie na opicu? Vyskúšali sme vysoko kalorické pecky, ale aj chody plné vitamínov
refresher+
Aké jedlo je najlepšie na opicu? Vyskúšali sme vysoko kalorické pecky, ale aj chody plné vitamínov
24. 1. 2026 12:00
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie kuchyne sveta. Do top 100 sa dostalo aj Slovensko
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie kuchyne sveta. Do top 100 sa dostalo aj Slovensko
19. 1. 2026 13:09
YouTuber odhalil tajný recept Coca-Coly. Po mesiacoch chemických analýz dospel k receptúre, ktorá oslovila masy
YouTuber odhalil tajný recept Coca-Coly. Po mesiacoch chemických analýz dospel k receptúre, ktorá oslovila masy
12. 1. 2026 15:38
Viac z Tech Všetko
Odvážny dizajn a špičkový mechanizmus. Pozri si 8 must-see noviniek z LVMH Watch Week 2026 od značiek Tiffany & Co. či Zenith
Odvážny dizajn a špičkový mechanizmus. Pozri si 8 must-see noviniek z LVMH Watch Week 2026 od značiek Tiffany & Co. či Zenith
včera o 09:27
ChatGPT zavádza reklamy. Postihne to všetky bezplatné účty aj jedno konkrétne predplatné
21. 1. 2026 14:40
Japonsko stavia najrýchlejší vlak sveta. Môže sa niekedy objaviť aj v Európe? Odborníci sú skeptickí
pred 3 dňami
Viac z Gastro Všetko
TEST pistáciových krémov: Ktorý chutí autenticky pistáciovo a ktorý pripomína skôr arašidovú nátierku?
refresher+
TEST pistáciových krémov: Ktorý chutí autenticky pistáciovo a ktorý pripomína skôr arašidovú nátierku?
pred 2 dňami
Zverejnili rebríček najlepších jedál zo zemiakov. Na druhom mieste nájdeš tradičnú slovenskú pochúťku
pred 2 dňami
Kde sme si dali poctivý vývar, najlepšiu miso polievku alebo kulajdu? Toto sú naše tipy, kam v Bratislave na polievku
22. 1. 2026 19:30
Viac z Hudba Všetko
Robbie Williams sa stal najúspešnejším britským interpretom. Predbehol dokonca aj Beatles
Robbie Williams sa stal najúspešnejším britským interpretom. Predbehol dokonca aj Beatles
pred 2 dňami
Oni vlna, my sme kašmír: sound od LoudSilentBoys z Prahy ťa pohltí nielen na akciách, ale aj v trackoch (ARTIST SPOTLIGHT)
včera o 11:23
1
REFRESHNI SI PLAYLIST: Ego s videoklipom z Čičmian, nový Harry Styles aj Fred again.. s Young Thugom
23. 1. 2026 11:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Startup 21-ročného Slováka zaujal investorov, ktorí v minulosti podporili Google či SpaceX. Timotej je jediný Slovák v BoostVC
refresher+
Startup 21-ročného Slováka zaujal investorov, ktorí v minulosti podporili Google či SpaceX. Timotej je jediný Slovák v BoostVC
pred 24 minútami
Keď mal 12 rokov, riešil vlastné diagnózy. Dnes 21-ročný Slovák Timotej Szalay rieši, ako urýchliť vývoj liekov pre celý svet.
Black Eyed Peas vystúpia na festivale Rock pod Kameňom 2026
PR správa
Black Eyed Peas vystúpia na festivale Rock pod Kameňom 2026
pred 33 minútami
10 rokov podpory regiónov. Nadácia COOP Jednota spúšťa nový ročník grantového programu
PR správa
10 rokov podpory regiónov. Nadácia COOP Jednota spúšťa nový ročník grantového programu
pred hodinou
Black Eyed Peas sa vrátia na Slovensko. Už v júni si budeš môcť zatancovať na ich hity
Black Eyed Peas sa vrátia na Slovensko. Už v júni si budeš môcť zatancovať na ich hity
pred 2 hodinami
Valve čelí žalobe v hodnote 760 miliónov eur. Steam údajne zneužíva svoje postavenie na trhu
Valve čelí žalobe v hodnote 760 miliónov eur. Steam údajne zneužíva svoje postavenie na trhu
pred 2 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
pred 3 dňami
Zverejnili rebríček najlepších jedál zo zemiakov. Na druhom mieste nájdeš tradičnú slovenskú pochúťku
Zverejnili rebríček najlepších jedál zo zemiakov. Na druhom mieste nájdeš tradičnú slovenskú pochúťku
pred 2 dňami
Sexbiznis na Panónskej: Marcela tu šliape už 20 rokov, v kríkoch sú špinavé matrace, použité kondómy a striekačky (Reportáž)
refresher+
Sexbiznis na Panónskej: Marcela tu šliape už 20 rokov, v kríkoch sú špinavé matrace, použité kondómy a striekačky (Reportáž)
9. 7. 2024 16:30
4
Spartakiádny vrah zabil v 16-tich rokoch tri ženy. Teraz žije pokojným životom na vidieku na Morave
refresher+
Spartakiádny vrah zabil v 16-tich rokoch tri ženy. Teraz žije pokojným životom na vidieku na Morave
včera o 13:30
Muradov sa otvorene vyjadril k vyhosteniu a svadbe na Slovensku. Zápasník zverejnil aj fotky z veľkého dňa
Muradov sa otvorene vyjadril k vyhosteniu a svadbe na Slovensku. Zápasník zverejnil aj fotky z veľkého dňa
včera o 16:18
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
pred 3 dňami
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
pred 3 dňami
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
refresher+
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
pred 4 dňami
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Zverejnili rebríček najlepších jedál zo zemiakov. Na druhom mieste nájdeš tradičnú slovenskú pochúťku
Zverejnili rebríček najlepších jedál zo zemiakov. Na druhom mieste nájdeš tradičnú slovenskú pochúťku
pred 2 dňami
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
pred 3 dňami
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Domov
Zdieľať
Diskusia