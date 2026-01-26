Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti BPS Group.
dnes 26. januára 2026 o 9:18
Čas čítania 1:52
Sponzorovaný obsah

Najčastejšie chyby v účtovníctve, ktoré odhalí až daňové priznanie

Najčastejšie chyby v účtovníctve, ktoré odhalí až daňové priznanie
Zdroj: Unsplash / Tyler Franta
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Pri podávaní daňového priznanie sa môžu niekedy objaviť otázky, nejasnosti a čísla, ktoré zrazu nesedia. Práve tento moment je pre mnohých podnikateľov prvým varovným signálom, že v účtovníctve nemusí byť všetko tak, ako sa na prvý pohľad zdalo.

Daňové priznanie funguje ako zrkadlo celého roka. Ukáže drobné prehliadnutia aj väčšie chyby, ktoré sa v účtovníctve nahromadili postupne a často nenápadne a neúmyselne. Niektoré z nich znamenajú len zbytočný stres, iné však môžu viesť k vyššej daňovej povinnosti, doplatkom či dokonca k problémom pri kontrole zo strany finančnej správy.

Práve preto sa čoraz viac podnikateľov obracia na odborníkov. Skúsený daňový poradca dokáže chyby odhaliť včas, navrhnúť riešenia a zabezpečiť, aby daňové priznanie prebehlo bez nepríjemných prekvapení. Spolupráca s profesionálmi, ako je bps group, prináša istotu, že účtovníctvo je vedené správne, prehľadne a v súlade s aktuálnou legislatívou.

V nasledujúcej časti článku sa uvidíte najčastejšie chyby v účtovníctve, ktoré sa môžu objaviť pri podávaní daňového priznania, aby ste sa im mohli úspešne vyhnúť. 

Najčastejšie chyby v účtovníctve

Jednou z úplne najbežnejších chýb je neúplná evidencia dokladov. Stratené bločky, chýbajúce faktúry alebo nejasné platby bez vysvetlenia spôsobujú, že účtovníctvo nie je kompletné. Ak doklad neexistuje alebo je nečitateľný, výdavok sa nedá uplatniť. Ako podnikateľ tak zbytočne prichádzate o peniaze.

 

Ďalším častým problémom je nesprávne účtovanie nákladov a výnosov. Príjmy a výdavky sú zaradené do nesprávneho obdobia alebo sú evidované v zlej kategórii. Takéto chyby síce počas roka nemusia byť viditeľné, no pri spracovaní daňového priznania dokážu narobiť problémy.

Riziko predstavuje aj nesprávne uplatňovanie daňových výdavkov. Nie každý výdavok súvisiaci s podnikaním je automaticky daňovo uznateľný. Ak sa v účtovníctve nerozlišuje dôsledne, vzniká riziko, že sa do daňového priznania dostanú náklady, ktoré tam nepatria.

Častou chybou je aj podcenenie DPH. Zlé dátumy, nesprávny odpočet, opomenutie povinností pri zahraničných faktúrach či nesprávne zaokrúhľovanie – to všetko sú chyby, ktoré sa zvyknú odhaliť až spätne.

Práve tu je úloha odborníka kľúčová, pretože skúsený daňový poradca, napríklad práve z bps group, dokáže upozorniť na riziká ešte pred podaním priznania.

Ako chyby v účtovníctve ovplyvňujú daňové priznanie?

Chyby v účtovníctve môžu viesť k vyššej daňovej povinnosti, pretože si podnikateľ neuplatní všetky oprávnené náklady, alebo naopak k chybám, ktoré si vyžiadajú dodatočné opravy a vysvetľovanie. Nesprávne údaje v daňovom priznaní tiež zvyšujú riziko kontrol, pokút a zbytočného stresu.

 Ako chybám predchádzať?

Základom bezproblémového daňového priznania je priebežná starostlivosť o účtovníctvo. Pravidelná evidencia dokladov, kontrola príjmov a výdavkov a prehľad v číslach dokážu eliminovať väčšinu chýb ešte skôr, než vzniknú. Veľmi dôležitá je aj znalosť aktuálnych daňových pravidiel. Legislatíva sa mení a to, čo platilo minulý rok, nemusí platiť dnes.

 

Práve preto má v tomto bode veľký význam spolupráca s odborníkom. Skúsený daňový poradca vie chyby zachytiť ešte pred podaním priznania a zabezpečiť, aby všetko prebehlo hladko. Vyzná sa tiež v aktuálnej legislatíve a sleduje zmeny. 

Riešením môže byť tiež úplné zverenie účtovníctva do rúk profesionálov. Odborné vedenie účtovníctva zabezpečí, že doklady sú spracované správne, včas a v súlade s predpismi. Aj vďaka profesionálnemu prístupu, aký ponúka bps group, sa dá daňové priznanie zvládnuť bez nepríjemných prekvapení.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
VZDELANIE & KARIÉRA
Odporúčame
Paula Lopatovská: Na herectvo ma dvakrát nevzali. Pocit stability je v našom odbore minimálny (Rozhovor)
refresher+
Paula Lopatovská: Na herectvo ma dvakrát nevzali. Pocit stability je v našom odbore minimálny (Rozhovor)
pred 2 dňami
Pauza vo vzťahu: Pre Simču znamenala len oddialený rozchod, Lenka je po pauze s partnerom už 15 rokov
refresher+
Pauza vo vzťahu: Pre Simču znamenala len oddialený rozchod, Lenka je po pauze s partnerom už 15 rokov
dnes o 10:30
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
17. 1. 2026 9:00
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
refresher+
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
včera o 17:00
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
Sponzorovaný obsah
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
13. 1. 2026 12:00
Peter Sunyík bol väzenský psychológ a vyjednávač: Dodnes neznesiem, keď mi niekto stojí za chrbtom
refresher+
Peter Sunyík bol väzenský psychológ a vyjednávač: Dodnes neznesiem, keď mi niekto stojí za chrbtom
včera o 09:30
Storky
Mnohé celebrity si zmenili meno. Vieš ako sa v realite volá Rihanna či The Rock?
LEGO a Crocs spoločné vytvorili unikátne topánky v tvare kociek. Koľko stoja?
Ikonická oranžová mieri do ulíc. PUMA a McLaren predstavili spoločnú kolekciu
Taylor Swift je najmladšou ženou v prestížnej Sieni slávy. Predbehla ju len jedn...
Pravá blondínka sa vracia ako seriál. Poznáme dátum jeho vydania
Takto vyzerá Audi vo Formule 1: Titánový monopost a partnerstvo s Revolutom
A$AP Rocky ohlásil turné s novým albumom. Koncerty odohrá aj v Európe
Zootropolis 2 je oficiálne najziskovejším animovaným filmom Hollywoodu
Minecraft má konkurenciu. Hra Hytale už prilákala tisíce hráčov
Slovenská streetwear značka CRYFORMERCY spustila drop novej kolekcie
Horor The Exorcist so Scarlett Johansson mieri do kín. Poznáme dátum premiéry
Zimný Grape je späť a s ním aj fire line up. Začiatok marca na Kubínskej bude di...
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá Sophie Turner ako Lara Croft v seriáli Tomb Raider
Dočkali sme sa! Harry Styles oznámil nový album Kiss All the Time. Disco, Occasi...
Skims a Nike prichádzajú so spoločnou obuvou. Collab prináša model z 90. rokov
BMW M Neue Klasse mení pravidlá športových áut. Priprav sa na tichú elektro silu
The Sims 4 možno dostane posledné DLC 12 rokov po vydaní
Madison Beer bude vo Viedni. Tešiť sa môžeš na jej „the locket tour"
Štvrtá séria Ruže pre nevestu je potvrdená. Sme na natáčaní na Srí Lanke
Lifestyle news
Mnohé celebrity vystupujú pod umeleckým menom. Vieš ako sa v skutočnosti volá Rihanna, Bruno Mars či Katy Perry?
pred minútou
Natalie Portman kritizuje Oscary za ignorovanie ženských nominácií: „Stále máme pred sebou veľa práce“
pred 49 minútami
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
pred hodinou
VIDEO: Do kín mieri apokalyptická sci-fi komédia od scenáristu Jurského parku. Zažiari v nej aj hviezda zo Stranger Things
pred 2 hodinami
Muž predstieral, že je pilot. Vďaka falošnému preukazu získal stovky bezplatných letov
pred 3 hodinami
Chodili mu vyhrážky smrťou. Napriek tomu by režisér nového Silent Hill rád zfilmoval ďalšiu hru
pred 3 hodinami
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
dnes o 09:08
James Bond by mohol omladnúť. Jacob Elordi má rokovať s filmármi o ikonickej úlohe agenta 007
včera o 18:27
VIDEO: Americký horolezec Alex Honnold bez lana a istenia zdolal mrakodrap Taipei 101. Ide o jednu z najvyšších budov sveta
včera o 10:26
Spravodajstvo
Ekonomika Počasie Európska únia Polícia SR
Viac
Z lekární zmizne šarža obľúbeného lieku na bolesť hrdla. Dodávky skončia už za pár mesiacov
pred 6 minútami
Polícia vyvrátila dohady: Tragédiu, pri ktorej zomrela Monika Jákliová, vyšetruje ako dopravnú nehodu
pred 39 minútami
Nahé AI obrázky žien a detí: Európska komisia spustila vyšetrovanie proti sieti X
pred hodinou

Viac z Vzdelanie & Kariéra

Všetko
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
refresher+
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
19. 1. 2026 17:00
1
Doke vyštudoval poistnú matematiku, dnes mení slovenské sídliská na umenie: „Mojím snom je mural na Manhattane“ (Rozhovor)
Doke vyštudoval poistnú matematiku, dnes mení slovenské sídliská na umenie: „Mojím snom je mural na Manhattane“ (Rozhovor)
včera o 16:00
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
refresher+
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
15. 1. 2026 16:00
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
16. 1. 2026 9:52
2
Paula Lopatovská: Na herectvo ma dvakrát nevzali. Pocit stability je v našom odbore minimálny (Rozhovor)
refresher+
Paula Lopatovská: Na herectvo ma dvakrát nevzali. Pocit stability je v našom odbore minimálny (Rozhovor)
pred 2 dňami
Každý piaty Slovák využíva AI. Z európskych krajín umelú inteligenciu používajú najviac Nóri
Každý piaty Slovák využíva AI. Z európskych krajín umelú inteligenciu používajú najviac Nóri
18. 1. 2026 11:59
Viac z Cestovanie & Voľný čas Všetko
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
refresher+
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
20. 1. 2026 17:00
Lukáš zbalil rodinu a vyskúšal si workation na Azoroch: Espresso tu bežne stojí 70 centov, na ceste majú prednosť kravy
pred 3 dňami
VIDEO: Žena zažila šok počas šnorchlovania na dovolenke. Do stehna sa jej zahryzol žralok, dramatický boj zachytila kamera
15. 1. 2026 12:29
Viac z Hudba Všetko
Tomorrowland zverejnil nabitý program. Na festivale vystúpia svetové mená, ako David Guetta či Calvin Harris
Tomorrowland zverejnil nabitý program. Na festivale vystúpia svetové mená, ako David Guetta či Calvin Harris
pred 3 dňami
REFRESHNI SI PLAYLIST: Ego s videoklipom z Čičmian, nový Harry Styles aj Fred again.. s Young Thugom
pred 3 dňami
Taylor Swift je najmladšou ženou v prestížnej Sieni slávy. Predbehla ju len jedna legenda
pred 4 dňami
Viac z Zdravie Všetko
Rozdiely medzi tvrdým a násilným sexom: Kristíne raz ušiel muž z postele, Patrik sa učil rešpektovať hranice
Duševné zdravie
14. 1. 2026 16:00
Rozdiely medzi tvrdým a násilným sexom: Kristíne raz ušiel muž z postele, Patrik sa učil rešpektovať hranice
14. 1. 2026 16:00
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
dnes o 09:08
Kristýna chudne s Mounjarom: Že ide o skratku, môže povedať len neinformovaný, nechcem ho brať do konca života
pred 3 dňami
1

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Mnohé celebrity vystupujú pod umeleckým menom. Vieš ako sa v skutočnosti volá Rihanna, Bruno Mars či Katy Perry?
Osobnosti
pred minútou
Mnohé celebrity vystupujú pod umeleckým menom. Vieš ako sa v skutočnosti volá Rihanna, Bruno Mars či Katy Perry?
pred minútou
Niektoré mená znejú úplne odlišne.
Do čoho sa obuť, keď sneží? Našli sme 12 topánok, ktoré sú teplé, pohodlné a zároveň cool
Do čoho sa obuť, keď sneží? Našli sme 12 topánok, ktoré sú teplé, pohodlné a zároveň cool
pred 2 hodinami
Petra Weingart sa po rokoch vrátila k snu byť módnou dizajnérkou: „Na školu ma nezobrali, lebo som nevedela kresliť zátišie”
Petra Weingart sa po rokoch vrátila k snu byť módnou dizajnérkou: „Na školu ma nezobrali, lebo som nevedela kresliť zátišie”
pred 3 hodinami
Pauza vo vzťahu: Pre Simču znamenala len oddialený rozchod, Lenka je po pauze s partnerom už 15 rokov
refresher+
Pauza vo vzťahu: Pre Simču znamenala len oddialený rozchod, Lenka je po pauze s partnerom už 15 rokov
dnes o 10:30
Najčastejšie chyby v účtovníctve, ktoré odhalí až daňové priznanie
PR správa
Najčastejšie chyby v účtovníctve, ktoré odhalí až daňové priznanie
dnes o 09:18
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
refresher+
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
včera o 17:00
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
refresher+
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
20. 1. 2026 17:00
Madeira sprísňuje pravidlá pre turistov. Obľúbené turistické trasy zdraželi a majú limity
Madeira sprísňuje pravidlá pre turistov. Obľúbené turistické trasy zdraželi a majú limity
pred 2 dňami
Karlos Vémola sa prvýkrát vyjadril k drogovej kauze. S Lelou prehovorili o detailoch domovej prehliadky
Karlos Vémola sa prvýkrát vyjadril k drogovej kauze. S Lelou prehovorili o detailoch domovej prehliadky
22. 1. 2026 9:41
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
dnes o 09:08
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Expartnerka Gábora Borárosa Monika Jakliová zomrela pri dopravnej nehode
Expartnerka Gábora Borárosa Monika Jakliová zomrela pri dopravnej nehode
21. 1. 2026 10:03
1
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
20. 1. 2026 14:08
Film s Leonardom DiCapriom sa po takmer 30 rokoch stal hitom na Netflixe. Záhada neznámeho väzňa zaujala divákov
Film s Leonardom DiCapriom sa po takmer 30 rokoch stal hitom na Netflixe. Záhada neznámeho väzňa zaujala divákov
20. 1. 2026 13:15
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
refresher+
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
20. 1. 2026 17:00
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
18. 1. 2026 12:00
Domov
Zdieľať
Diskusia