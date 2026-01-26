Najčastejšie chyby v účtovníctve, ktoré odhalí až daňové priznanie

Pri podávaní daňového priznanie sa môžu niekedy objaviť otázky, nejasnosti a čísla, ktoré zrazu nesedia. Práve tento moment je pre mnohých podnikateľov prvým varovným signálom, že v účtovníctve nemusí byť všetko tak, ako sa na prvý pohľad zdalo.
Daňové priznanie funguje ako zrkadlo celého roka. Ukáže drobné prehliadnutia aj väčšie chyby, ktoré sa v účtovníctve nahromadili postupne a často nenápadne a neúmyselne. Niektoré z nich znamenajú len zbytočný stres, iné však môžu viesť k vyššej daňovej povinnosti, doplatkom či dokonca k problémom pri kontrole zo strany finančnej správy.
Práve preto sa čoraz viac podnikateľov obracia na odborníkov. Skúsený daňový poradca dokáže chyby odhaliť včas, navrhnúť riešenia a zabezpečiť, aby daňové priznanie prebehlo bez nepríjemných prekvapení. Spolupráca s profesionálmi, ako je bps group, prináša istotu, že účtovníctvo je vedené správne, prehľadne a v súlade s aktuálnou legislatívou.
V nasledujúcej časti článku sa uvidíte najčastejšie chyby v účtovníctve, ktoré sa môžu objaviť pri podávaní daňového priznania, aby ste sa im mohli úspešne vyhnúť.
Najčastejšie chyby v účtovníctve
Jednou z úplne najbežnejších chýb je neúplná evidencia dokladov. Stratené bločky, chýbajúce faktúry alebo nejasné platby bez vysvetlenia spôsobujú, že účtovníctvo nie je kompletné. Ak doklad neexistuje alebo je nečitateľný, výdavok sa nedá uplatniť. Ako podnikateľ tak zbytočne prichádzate o peniaze.
Ďalším častým problémom je nesprávne účtovanie nákladov a výnosov. Príjmy a výdavky sú zaradené do nesprávneho obdobia alebo sú evidované v zlej kategórii. Takéto chyby síce počas roka nemusia byť viditeľné, no pri spracovaní daňového priznania dokážu narobiť problémy.
Riziko predstavuje aj nesprávne uplatňovanie daňových výdavkov. Nie každý výdavok súvisiaci s podnikaním je automaticky daňovo uznateľný. Ak sa v účtovníctve nerozlišuje dôsledne, vzniká riziko, že sa do daňového priznania dostanú náklady, ktoré tam nepatria.
Častou chybou je aj podcenenie DPH. Zlé dátumy, nesprávny odpočet, opomenutie povinností pri zahraničných faktúrach či nesprávne zaokrúhľovanie – to všetko sú chyby, ktoré sa zvyknú odhaliť až spätne.
Práve tu je úloha odborníka kľúčová, pretože skúsený daňový poradca, napríklad práve z bps group, dokáže upozorniť na riziká ešte pred podaním priznania.
Ako chyby v účtovníctve ovplyvňujú daňové priznanie?
Chyby v účtovníctve môžu viesť k vyššej daňovej povinnosti, pretože si podnikateľ neuplatní všetky oprávnené náklady, alebo naopak k chybám, ktoré si vyžiadajú dodatočné opravy a vysvetľovanie. Nesprávne údaje v daňovom priznaní tiež zvyšujú riziko kontrol, pokút a zbytočného stresu.
Ako chybám predchádzať?
Základom bezproblémového daňového priznania je priebežná starostlivosť o účtovníctvo. Pravidelná evidencia dokladov, kontrola príjmov a výdavkov a prehľad v číslach dokážu eliminovať väčšinu chýb ešte skôr, než vzniknú. Veľmi dôležitá je aj znalosť aktuálnych daňových pravidiel. Legislatíva sa mení a to, čo platilo minulý rok, nemusí platiť dnes.
Práve preto má v tomto bode veľký význam spolupráca s odborníkom. Skúsený daňový poradca vie chyby zachytiť ešte pred podaním priznania a zabezpečiť, aby všetko prebehlo hladko. Vyzná sa tiež v aktuálnej legislatíve a sleduje zmeny.
Riešením môže byť tiež úplné zverenie účtovníctva do rúk profesionálov. Odborné vedenie účtovníctva zabezpečí, že doklady sú spracované správne, včas a v súlade s predpismi. Aj vďaka profesionálnemu prístupu, aký ponúka bps group, sa dá daňové priznanie zvládnuť bez nepríjemných prekvapení.