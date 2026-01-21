COOP Jednota ako výnimočná značka získala pečať Superbrands aj v roku 2026

COOP Jednota si stabilne udržiava status kvalitnej, tradičnej a výnimočnej značky.
Aj v roku 2026 ocenila odborná porota a slovenskí spotrebitelia značku COOP Jednota cenou Superbrands Slovakia 2026.
V nezávislom hodnotení najúspešnejších značiek na slovenskom trhu obhájila COOP Jednota svoju pozíciu a opäť získala ocenenie superznačky. Titul udeľuje odborná porota značke, ktorá odzrkadľuje silu a výnimočnosť brandu, schopnosť inovovať, napredovať a inšpirovať ostatných. Cieľom programu Superbrands je tiež uviesť do pozornosti spotrebiteľov a odbornej verejnosti mimoriadne silné značky pôsobiace na slovenskom trhu.
Prestížne ocenenie Superbrands až v 90 krajinách
Titul Superbrands je znakom špeciálneho postavenia a uznania pozície výnimočnej značky na lokálnom trhu. „Teší nás, že naše pôsobenie na slovenskom maloobchodnom trhu vnímajú pozitívne nielen zákazníci, bez ktorých by naše predajne nemali zmysel, ale aj odborníci. Ocenenie Superbrands je pre nás motiváciou a zároveň záväzkom nepoľaviť,“ zdôrazňuje Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko.
Pečať Superbrands získajú len značky s mimoriadnou povesťou. Zákazníci si s nimi vždy spájajú jedinečné hodnoty a majú k nim osobný vzťah. Od svojho vzniku vo Veľkej Británii si projekt získal celosvetové uznanie. Dnes je cena Superbrands Award uznávaná ako špeciálne ocenenie, ktoré na základe jednotných kritérií a metód každoročne oceňuje najlepšie z najlepších značiek v 90 krajinách na piatich kontinentoch.
Základom silnej spoločnosti je poznať svoju značku – jej pozitívne stránky, pozíciu na trhu a dlhodobú víziu. Výnimočné spoločnosti majú vo svojej DNA zakódované vlastnosti ako inovatívnosť, líderstvo, kvalitnú firemnú kultúru a chuť neustále sa rozvíjať a napredovať. Program hodnotenia značiek Superbrands oceňuje práve takéto spoločnosti na základe výkonnostných ukazovateľov, spotrebiteľského prieskumu a poroty zloženej z odborníkov v oblasti biznisu, marketingu a brandingu.
Príbehy unikátnych značiek
Úspešné značky majú okrem jedinečného produktu a dlhodobej vízie aj unikátny príbeh. Píšu ho história, inovácie, nové technologické riešenia, modernizácia, kompetentné rozhodnutia a výnimočný príbeh je výsledkom odhodlania ľudí, ktorí značku budovali a ďalej rozvíjajú.
Jedným z hlavných cieľov Superbrands Slovakia je preto odbornej aj širokej verejnosti ukázať, ako príbehy úspešných značiek vznikali a ako sa vyvíjajú v čase. „Príbeh značky COOP Jednota píšeme už takmer 160 rokov. Začal ho tvoriť Samuel Ormis v Revúcej, keď založil prvý Potravný spolok. My pokračujeme v jeho poslaní, ktorým je v prvom rade dostupnosť kvalitných potravín vo všetkých regiónoch. Súčasťou nášho príbehu sú naši zamestnanci a zákazníci, ktorí robia značku COOP Jednota silnou, jedinečnou a vďaka nim príbeh pokračuje,“ dodáva J. Bilinský.