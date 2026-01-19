Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti SITA.
včera 19. januára 2026 o 15:34
Čas čítania 1:52
Sponzorovaný obsah

Boris Valábik spoločne s Procter & Gamble podporuje športovcov vo finančnej núdzi

Boris Valábik spoločne s Procter & Gamble podporuje športovcov vo finančnej núdzi
Zdroj: SITA / Procter and Gamble
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Olympijská sezóna je v plnom prúde a spolu s ňou štartuje aj dobročinná kampaň spoločnosti Procter & Gamble na podporu mladých športovcov.

Kampaň, počas ktorej výťažok z predaja poputuje do Nadácie Slovenského olympijského a športového výboru, podporil jeden z najúspešnejších slovenských športovcov v histórii, bývalý hráč NHL a hokejový obranca Boris Valábik.

Spoločnosť Procter & Gamble tento rok odštartovala, jednou zo svojich najväčších charitatívnych kampaní na Slovensku. Kampaň Každodenní šampióni, môže podporiť každý, kto nakúpi ktorýkoľvek výrobok značiek Procter & Gamble v partnerských obchodných reťazcoch. Z každého takéhoto nákupu ide automaticky časť sumy na podporu mladých športovcov prostredníctvom Nadácie Slovenského olympijského a športového výboru. Nadácia tieto finančné prostriedky následne poskytuje deťom, ktorým finančná situácia sťažila účasť v športových aktivitách, aby mohli zostať aktívne a rozvíjať svoj športový talent.

Do kampane sa na Slovensku zapojili online reťazce ale aj kamenné predajne Billa, Alza.sk, dm drogerie markt s.r.o., Kaufland, Nay, Notino a Tesco. Postačí ak tu v termíne od 1. januára do 28. februára 2026 zakúpite ktorýkoľvek produkt značiek Always, Ambi Pur, Ariel, Aussie, Blend-a-med, Blend-a-dent, Braun, Discreet, Gillette, Gillette Venus, Head & Shoulders, Herbal Essences, Jar, Lenor, Mr. Propper, Naturella, Old Spice, Oral-B, Pampers, Pantene, Swiffer alebo Tampax.

Procter and Gamble
Zdroj: SITA / Procter and Gamble

„Už viac ako pätnásť rokov podporujeme olympionikov a paralympionikov. Inšpirujú nás obdivuhodné výkony slovenských športovcov, a to nielen na olympijských hrách. Veríme, že skutoční šampióni sa rodia každý deň – vďaka odhodlaniu, disciplíne a poctivému tréningu. Prostredníctvom kampane Každodenní šampióni chceme podporiť ďalšiu generáciu športovcov. Pomôžeme deťom zostať v športe a poskytneme im možnosť trénovať, zúčastňovať sa tréningových táborov a zakúpiť si športové vybavenie, ktoré by si inak nemohli dovoliť,“ Elena Lifanteva, marketingová manažérka Procter&Gamble.

Spolupráca s hokejovou legendou nie je náhoda

Spoločnosť Procter & Gamble dlhodobo podporuje športovcov nie len vo svete ale aj na Slovensku. Z toho dôvodu sa pri tejto kampani rozhodli prepojiť s Nadáciou Slovenského olympijského a športového výboru.

Odporúčané
Vybrali sme 8 značiek lyžiarskeho vybavenia, ktoré pozdvihnú tvoj štýl na svahu aj mimo neho a nenosí ich každý Vybrali sme 8 značiek lyžiarskeho vybavenia, ktoré pozdvihnú tvoj štýl na svahu aj mimo neho a nenosí ich každý 19. januára 2026 o 11:00

„Nadácia SOŠV prostredníctvom grantového projektu Ukáž sa! podporila za 10 rokov mladé talenty vo výške viac ako 400-tisíc eur. Stovky detí tak mohli pokračovať v športovej kariére. V jubilejnom 10. ročníku Ukáž sa! je ambasádorkou celého projektu šprintérka Viktória Forster. Aj ona v minulosti dostala podporu cez grant a aj vďaka nemu sa dostala na olympijské hry 2024 do Paríža. Vďaka spolupráci s Procter&Gamble môžeme podporiť ďalšie deti a mladých športovcov, aby sa ďalej mohli pripravovať a snívať svoje veľké športové a olympijské sny,“ povedal Dušan Guľáš, predseda správnej rady Nadácie SOŠV.

Hlavným ambasádorom a hlasom kampane je významný slovenský hokejista a jeden z našich najúspešnejších športovcov vôbec. Bývalý hráč NHL a hokejový obranca Boris Valábik, je sám dvojnásobným otcom a snaží sa svoje deti viesť k láske k športu a pohybu.

„Z vlastnej skúsenosti viem, aká časovo ale aj finančne náročná je, podpora nádejných športovcov. Niektoré deti musia so športom práve kvôli nedostatku financií skončiť, o to radšej som, že môžem svojou prítomnosťou, podporiť charitatívnu kampaň Každodenní šampióni spoločnosti Procter & Gamble,“ dodáva Boris Valábik.

Viac informácií o projekte na www.mujsvet-pg.cz/Kazdodenni-sampioni-sk

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ŠPORT
Odporúčame
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
pred 3 dňami
Ona hľadá vzťah, on sex na jednu noc. Psychologička a používatelia opisujú, ako vyzerá vyhorenie zo zoznamiek
refresher+
Ona hľadá vzťah, on sex na jednu noc. Psychologička a používatelia opisujú, ako vyzerá vyhorenie zo zoznamiek
včera o 11:30
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
pred 2 dňami
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
refresher+
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
včera o 17:00
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
Sponzorovaný obsah
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
13. 1. 2026 12:00
Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame
refresher+
Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame
pred 2 dňami
Storky
Slovenská streetwear značka CRYFORMERCY spustila drop novej kolekcie
Horor The Exorcist so Scarlett Johansson mieri do kín. Poznáme dátum premiéry
Zimný Grape je späť a s ním aj fire line up. Začiatok marca na Kubínskej bude di...
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá Sophie Turner ako Lara Croft v seriáli Tomb Raider
Dočkali sme sa! Harry Styles oznámil nový album Kiss All the Time. Disco, Occasi...
Skims a Nike prichádzajú so spoločnou obuvou. Collab prináša model z 90. rokov
BMW M Neue Klasse mení pravidlá športových áut. Priprav sa na tichú elektro silu
The Sims 4 možno dostane posledné DLC 12 rokov po vydaní
Madison Beer bude vo Viedni. Tešiť sa môžeš na jej „the locket tour"
Štvrtá séria Ruže pre nevestu je potvrdená. Sme na natáčaní na Srí Lanke
LucyPug otvára vlastné pohybové a kreatívne štúdio
V Bratislave vznikol nový spot pre kávičkárov: Kaviareň Liv a little
Nová Barbie má autizmus. Okrem fidget spinneru má slúchadlá, ktoré tlmia hluk
Sima oznámila turné Big Mama. Ešte pred pôrodom chce stihnúť koncerty
Gigi Hadid sa lúči s ikonickou blond. Fanúšikov prekvapila zmenou imidžu
Anti Social Social Club oslavuje Rok ohnivého koňa limitovanou kolekciou
LEGO prichádza s revolúciou: Nové kocky zmenia spôsob, akým budeš stavať
Pán Profesor sa vracia na obrazovky Markízy. Môžeš sa tešiť na nové mená
Bruno Mars sa vracia. Po takmer 10 rokoch má hotový nový album
Lifestyle news
VIDEO: Netflix predstavil trailer k dokumentu o skupine Take That. Ich vrchol bol začiatkom konca
včera o 16:07
Zažiar v novej kolekcii od CRYFORMERCY. Slovenská značka prekvapila vymakanými kúskami
včera o 15:18
Rockstar zrejme umožní ťažko chorému fanúšikovi zahrať si GTA 6 ešte pred oficiálnym vydaním. Nemusel by sa ho totiž dožiť
včera o 14:32
Super Bowl sa blíži a Bad Bunny láme rekordy. Svojím trailerom na Halftime Show prekonal aj Rihannu
včera o 13:49
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie kuchyne sveta. Do top 100 sa dostalo aj Slovensko
včera o 13:09
Nový horor The Exorcist so Scarlett Johansson mieri do kín. Poznáme dátum premiéry
včera o 12:18
Film Slúžka so Sydney Sweeney prekonáva očakávania. Jeho zisk sa vyšplhal až na 200 miliónov dolárov
včera o 11:24
Zimný Grape je späť a s ním aj fire line up. Začiatok marca na Kubínskej bude divoký
včera o 10:36
Dnes je najdepresívnejší deň v roku: Prečo práve pondelok a ako história Blue Monday vznikla?
včera o 09:48
Marty Supreme sa stal najúspešnejším titulom štúdia A24. Prsty v tom má aj Timothée Chalamet a jeho kampaň
včera o 08:47
Spravodajstvo
Počasie Príspevky od štátu Polícia SR Donald Trump
Viac
Inšpekcia varuje spotrebiteľov pred nákupom dovoleniek cez tento web. Informácie o predajcovi sú nejasné
včera o 19:20
Koniec ChatGPT vo WhatsAppe: Meta stopla obľúbenú funkciu pre milióny používateľov
včera o 18:42
Pre rastúce odvody živnostníci rušia živnosť. V banke však nemôžu zabudnúť na túto dôležitú povinnosť
včera o 18:06

Viac z Vzdelanie & Kariéra

Všetko
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
refresher+
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
včera o 17:00
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
pred 4 dňami
2
Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom
Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom
15. 1. 2026 10:58
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
refresher+
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
15. 1. 2026 16:00
Timothée Chalamet zažil počas nakrúcania Marty Supreme poriadne napätie. Údajne sa mu vyhrážal komparzista
Timothée Chalamet zažil počas nakrúcania Marty Supreme poriadne napätie. Údajne sa mu vyhrážal komparzista
pred 4 dňami
FOTO: Menej múrov, viac života. Takto rodina získala priestor bez opustenia domova v Budapešti
V spolupráci
FOTO: Menej múrov, viac života. Takto rodina získala priestor bez opustenia domova v Budapešti
pred 3 dňami
Viac z Zdravie Všetko
Rozdiely medzi tvrdým a násilným sexom: Kristíne raz ušiel muž z postele, Patrik sa učil rešpektovať hranice
Duševné zdravie
14. 1. 2026 16:00
Rozdiely medzi tvrdým a násilným sexom: Kristíne raz ušiel muž z postele, Patrik sa učil rešpektovať hranice
14. 1. 2026 16:00
Barbore vypadávali vlasy: Začali sa mi tvoriť až kúty, mnohí môj problém zjednodušovali
13. 1. 2026 10:30
Terapeutka sa ma dotkla v oblasti panvy a vtisli sa mi slzy do očí. Vyskúšala som kraniosakrálnu terapiu (Reportáž)
pred 4 dňami
Viac z Krimi a true crime Všetko
Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame
refresher+
Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame
pred 2 dňami
Netflix valcuje krimi o spisovateľke s temnou minulosťou. Nová miniséria kraľuje sledovanosti v 41 krajinách
24. 11. 2025 16:38
Záhada „Christmas Tree Lady“: Pri vianočnom stromčeku ležala mŕtva žena s vrecom na hlave. Po jej identite pátrali 25 rokov
22. 12. 2025 7:00
Viac z Design & Art Všetko
Znásilňovanie žien, rabovanie domov, chaos a utrpenie: takto spomína na druhú svetovú vojnu babička Anna
refresher+
Znásilňovanie žien, rabovanie domov, chaos a utrpenie: takto spomína na druhú svetovú vojnu babička Anna
8. 5. 2021 9:30
FOTOREPORT: Plameňomet aj rozhadzovanie 50-euroviek. Kontrafakt, Nerieš, Majk Spirit a ďalší rozhýbali vypredané Bojnice
9. 8. 2021 17:30
Writer Martin o grafitoch kedysi a dnes: Všetko zmenil internet. Kým my sme museli vymýšľať a skúšať, dnes existujú návody
2. 1. 2022 16:30

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
Kultúra
včera o 17:00
refresher+
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
včera o 17:00
Michaela prerába starý byt vlastnými rukami, každý krok je pre ňu lekciou trpezlivosti. Zvykla si na to, že nie všetko ide hneď a nie všetko musí byť dokonalé.
Modely, ktoré budeš chcieť okamžite. Pozri si FRESH novinky zo sveta tenisiek a zimnej obuvi
V spolupráci
Modely, ktoré budeš chcieť okamžite. Pozri si FRESH novinky zo sveta tenisiek a zimnej obuvi
včera o 16:00
Boris Valábik spoločne s Procter & Gamble podporuje športovcov vo finančnej núdzi
PR správa
Boris Valábik spoločne s Procter & Gamble podporuje športovcov vo finančnej núdzi
včera o 15:34
Zažiar v novej kolekcii od CRYFORMERCY. Slovenská značka prekvapila vymakanými kúskami
Zažiar v novej kolekcii od CRYFORMERCY. Slovenská značka prekvapila vymakanými kúskami
včera o 15:18
Philip Morris Slovensko si drží status Top Employer už dvanásť rokov a aktuálne hľadá nové talenty
PR správa
Philip Morris Slovensko si drží status Top Employer už dvanásť rokov a aktuálne hľadá nové talenty
včera o 15:11
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
pred 2 dňami
Poznáme nového ženícha z Ruže pre nevestu. Charizmatický Adrián pricestoval z Dubaja hľadať lásku na exotickej Srí Lanke
Poznáme nového ženícha z Ruže pre nevestu. Charizmatický Adrián pricestoval z Dubaja hľadať lásku na exotickej Srí Lanke
včera o 06:00
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
refresher+
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
pred 3 dňami
VIDEO: Je tu „deviata“ epizóda Stranger Things? Vydala ju SNL
VIDEO: Je tu „deviata“ epizóda Stranger Things? Vydala ju SNL
pred 2 dňami
Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame
refresher+
Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame
pred 2 dňami
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
pred 4 dňami
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
refresher+
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
pred 3 dňami
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
pred 4 dňami
2
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
refresher+
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
28. 12. 2025 12:00
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
pred 2 dňami
Domov
Zdieľať
Diskusia