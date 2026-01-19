Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti PMI.
dnes 19. januára 2026 o 15:11
Čas čítania 1:10
Sponzorovaný obsah

Philip Morris Slovensko si drží status Top Employer už dvanásť rokov a aktuálne hľadá nové talenty

Philip Morris Slovensko si drží status Top Employer už dvanásť rokov a aktuálne hľadá nové talenty
Zdroj: PMI
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Philip Morris Slovensko má dôvod na oslavu!

Už po dvanásty raz získava prestížny medzinárodný titul Top Employer, ktorý patrí len tým najlepším zamestnávateľom. Tento certifikát je dôkazom, že vytvára prostredie, kde sa ľudia cítia dobre, majú priestor rásť a byť súčasťou niečoho veľkého. 

Certifikáciu garantuje Top Employers Institute – globálny líder v hodnotení HR postupov, ktorý pôsobí vo viac ako 130 krajinách. Každoročne vykonáva dôkladné audity a hodnotí kvalitu personálneho riadenia vo firmách. Certifikáciu získajú len tie spoločnosti, ktoré splnia prísne kritériá a prejdú nezávislým overením. 

„Získať titul Top Employer dvanásty rok po sebe? Pre nás je to viac než len ocenenie – je to obrovský záväzok a dôkaz, že každý deň tvoríme miesto, kde sa ľudia cítia dobre, majú priestor rásť a prinášať nové nápady. Za úspechom stojí náš tím, ktorý verí v to, čo robíme a posúva hranice. Nás to motivuje hľadať stále nové spôsoby, ako držať krok s meniacim sa svetom práce. Veríme, že budúcnosť patrí firmám, ktoré rastú spolu so svojimi ľuďmi.“ hovorí Martin Medveď, generálny riaditeľ Philip Morris Slovakia s.r.o.

Odporúčané
Bol som v službe so sypačom Rasťom: Mojou úlohou nie je robiť zázraky (Reportáž) Bol som v službe so sypačom Rasťom: Mojou úlohou nie je robiť zázraky (Reportáž) 14. januára 2026 o 17:00

Certifikačný program hodnotí firmy v šiestich hlavných oblastiach a dvadsiatich témach – od stratégie pre ľudí, pracovného prostredia a získavania talentov až po vzdelávanie, rozmanitosť a inklúziu. Spoločnosť opäť ukazuje, že na ľuďoch záleží. Získaním certifikátu potvrdzuje svoj záväzok vytvárať pracovné prostredie, kde sa každý cíti ocenený a má priestor rásť. Program zároveň kladie dôraz na rovnováhu medzi prácou a súkromím – hodnotu, ktorá je v dnešnom dynamickom svete kľúčová pre spokojnosť a pohodu. 

Spolu môžete vytvárať budúcnosť, kde je svet bez cigaretového dymu realitou

Philip Morris otvára dvere novej ére marketingu! Hľadá ľudí s nápadmi, energiou a chuťou tvoriť budúcnosť značky a podieľať sa spolu na napĺňaní vízie sveta bez cigaretového dymu.

Chceš byť pri tom? Staň sa súčasťou tímu, ktorý mení pravidlá hry. Aktuálne otvorené pozície nájdeš na: join.pmicarees.com.

pmi
Zdroj: PMI
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
PRÁCA
Odporúčame
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
pred 2 dňami
Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame
refresher+
Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame
včera o 20:00
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
refresher+
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
pred 2 dňami
Ona hľadá vzťah, on sex na jednu noc. Psychologička a používatelia opisujú, ako vyzerá vyhorenie zo zoznamiek
refresher+
Ona hľadá vzťah, on sex na jednu noc. Psychologička a používatelia opisujú, ako vyzerá vyhorenie zo zoznamiek
dnes o 11:30
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
Sponzorovaný obsah
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
13. 1. 2026 12:00
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
včera o 12:00
Storky
Slovenská streetwear značka CRYFORMERCY spustila drop novej kolekcie
Horor The Exorcist so Scarlett Johansson mieri do kín. Poznáme dátum premiéry
Zimný Grape je späť a s ním aj fire line up. Začiatok marca na Kubínskej bude di...
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá Sophie Turner ako Lara Croft v seriáli Tomb Raider
Dočkali sme sa! Harry Styles oznámil nový album Kiss All the Time. Disco, Occasi...
Skims a Nike prichádzajú so spoločnou obuvou. Collab prináša model z 90. rokov
BMW M Neue Klasse mení pravidlá športových áut. Priprav sa na tichú elektro silu
The Sims 4 možno dostane posledné DLC 12 rokov po vydaní
Madison Beer bude vo Viedni. Tešiť sa môžeš na jej „the locket tour"
Štvrtá séria Ruže pre nevestu je potvrdená. Sme na natáčaní na Srí Lanke
LucyPug otvára vlastné pohybové a kreatívne štúdio
V Bratislave vznikol nový spot pre kávičkárov: Kaviareň Liv a little
Nová Barbie má autizmus. Okrem fidget spinneru má slúchadlá, ktoré tlmia hluk
Sima oznámila turné Big Mama. Ešte pred pôrodom chce stihnúť koncerty
Gigi Hadid sa lúči s ikonickou blond. Fanúšikov prekvapila zmenou imidžu
Anti Social Social Club oslavuje Rok ohnivého koňa limitovanou kolekciou
LEGO prichádza s revolúciou: Nové kocky zmenia spôsob, akým budeš stavať
Pán Profesor sa vracia na obrazovky Markízy. Môžeš sa tešiť na nové mená
Bruno Mars sa vracia. Po takmer 10 rokoch má hotový nový album
Lifestyle news
Zažiar v novej kolekcii od CRYFORMERCY. Slovenská značka prekvapila vymakanými kúskami
pred 20 minútami
Rockstar zrejme umožní ťažko chorému fanúšikovi zahrať si GTA 6 ešte pred oficiálnym vydaním. Nemusel by sa ho totiž dožiť
pred hodinou
Super Bowl sa blíži a Bad Bunny láme rekordy. Svojím trailerom na Halftime Show prekonal aj Rihannu
pred hodinou
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie kuchyne sveta. Do top 100 sa dostalo aj Slovensko
pred 2 hodinami
Nový horor The Exorcist so Scarlett Johansson mieri do kín. Poznáme dátum premiéry
pred 3 hodinami
Film Slúžka so Sydney Sweeney prekonáva očakávania. Jeho zisk sa vyšplhal až na 200 miliónov dolárov
dnes o 11:24
Zimný Grape je späť a s ním aj fire line up. Začiatok marca na Kubínskej bude divoký
dnes o 10:36
Dnes je najdepresívnejší deň v roku: Prečo práve pondelok a ako história Blue Monday vznikla?
dnes o 09:48
Marty Supreme sa stal najúspešnejším titulom štúdia A24. Prsty v tom má aj Timothée Chalamet a jeho kampaň
dnes o 08:47
Poznáme nového ženícha z Ruže pre nevestu. Charizmatický Adrián pricestoval z Dubaja hľadať lásku na exotickej Srí Lanke
dnes o 06:00
Spravodajstvo
Počasie Doprava Príspevky od štátu Dôchodky
Viac
Nepríjemná zmena pre rodiny: Poisťovňa od februára prestane preplácať obľúbené benefity
pred 6 minútami
Najnovšie predpovede nepotešia: Zima môže patriť k najchladnejším za posledné roky
pred 41 minútami
Trump zakladá novú Radu mieru, do projektu pozval Putina aj Orbána. Vstupenka stojí miliardu dolárov
pred hodinou

Viac z Vzdelanie & Kariéra

Všetko
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
Youtube a influenceri
pred 3 dňami
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
pred 3 dňami
2
Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom
Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom
15. 1. 2026 10:58
Každý piaty Slovák využíva AI. Z európskych krajín umelú inteligenciu používajú najviac Nóri
Každý piaty Slovák využíva AI. Z európskych krajín umelú inteligenciu používajú najviac Nóri
včera o 11:59
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
refresher+
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
pred 4 dňami
Elle Fanning so svojím partnerom vyvolali diskusiu. Pár prekvapil výškovým rozdielom
Elle Fanning so svojím partnerom vyvolali diskusiu. Pár prekvapil výškovým rozdielom
14. 1. 2026 17:13
Timothée Chalamet zažil počas nakrúcania Marty Supreme poriadne napätie. Údajne sa mu vyhrážal komparzista
Timothée Chalamet zažil počas nakrúcania Marty Supreme poriadne napätie. Údajne sa mu vyhrážal komparzista
pred 3 dňami
Viac z Vzdelanie & Kariéra Všetko
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
Youtube a influenceri
pred 3 dňami
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
pred 3 dňami
2
Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom
15. 1. 2026 10:58
Každý piaty Slovák využíva AI. Z európskych krajín umelú inteligenciu používajú najviac Nóri
včera o 11:59
Viac z Silné príbehy Všetko
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
Slovensko
19. 11. 2025 9:00
refresher+
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
19. 11. 2025 9:00
1
Odborníčka na vizáž Lucid zhodnotila make-up influenceriek. Úprimne prezradila, koho líčenie patrí do minulosti
23. 1. 2025 18:00
Takto bývajú slovenské celebrity a influenceri. Ich interiéry okomentoval známy slovenský architekt
18. 9. 2025 18:00
Viac z Showbiz & Zábava Všetko
Ona hľadá vzťah, on sex na jednu noc. Psychologička a používatelia opisujú, ako vyzerá vyhorenie zo zoznamiek
refresher+
Ona hľadá vzťah, on sex na jednu noc. Psychologička a používatelia opisujú, ako vyzerá vyhorenie zo zoznamiek
dnes o 11:30
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
včera o 12:00
Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame
včera o 20:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Boris Valábik spoločne s Procter & Gamble podporuje športovcov vo finančnej núdzi
História
pred 3 minútami
PR správa
Boris Valábik spoločne s Procter & Gamble podporuje športovcov vo finančnej núdzi
pred 3 minútami
Olympijská sezóna je v plnom prúde a spolu s ňou štartuje aj dobročinná kampaň spoločnosti Procter & Gamble na podporu mladých športovcov.
Zažiar v novej kolekcii od CRYFORMERCY. Slovenská značka prekvapila vymakanými kúskami
Zažiar v novej kolekcii od CRYFORMERCY. Slovenská značka prekvapila vymakanými kúskami
pred 19 minútami
Philip Morris Slovensko si drží status Top Employer už dvanásť rokov a aktuálne hľadá nové talenty
PR správa
Philip Morris Slovensko si drží status Top Employer už dvanásť rokov a aktuálne hľadá nové talenty
pred 26 minútami
Nový horor The Exorcist so Scarlett Johansson mieri do kín. Poznáme dátum premiéry
Nový horor The Exorcist so Scarlett Johansson mieri do kín. Poznáme dátum premiéry
pred 3 hodinami
Tento diel dating šou priniesol nečakané prekvapenie. Sleduj, ako zareagovali účastníci
refresher+
Tento diel dating šou priniesol nečakané prekvapenie. Sleduj, ako zareagovali účastníci
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
včera o 12:00
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
refresher+
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
pred 2 dňami
Poznáme nového ženícha z Ruže pre nevestu. Charizmatický Adrián pricestoval z Dubaja hľadať lásku na exotickej Srí Lanke
Poznáme nového ženícha z Ruže pre nevestu. Charizmatický Adrián pricestoval z Dubaja hľadať lásku na exotickej Srí Lanke
dnes o 06:00
VIDEO: Je tu „deviata“ epizóda Stranger Things? Vydala ju SNL
VIDEO: Je tu „deviata“ epizóda Stranger Things? Vydala ju SNL
včera o 14:29
Štýly kabeliek, ktoré budú definovať najbližšie mesiace. V hre sú zvieracie motívy, back to office štýl aj hravé farby
Štýly kabeliek, ktoré budú definovať najbližšie mesiace. V hre sú zvieracie motívy, back to office štýl aj hravé farby
včera o 10:00
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
pred 3 dňami
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
včera o 12:00
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
refresher+
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
pred 2 dňami
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
pred 3 dňami
2
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
refresher+
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
28. 12. 2025 12:00
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
pred 3 dňami
Domov
Zdieľať
Diskusia