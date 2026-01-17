Hlavné témy
dnes 17. januára 2026 o 12:41
Anna Sochorová

Známa hudobná platforma dáva stopku AI. Zavádza prísne pravidlá a vyzýva k nahlasovaniu obsahu

V digitálnej ére, kde sa hranice medzi ľudským talentom a strojovým algoritmom nebezpečne stierajú, urobila populárna platforma odvážny krok.

Zatiaľ čo ostatní streamovací giganti ticho sledujú, ako AI generátory zaplavujú ich rebríčky, Bandcamp sa rozhodol pre úplný zákaz hudby vytvorenej generatívnou umelou inteligenciou.

Čistý štít pre skutočných umelcov

Nové nariadenie je nekompromisné. Bandcamp zakazuje akúkoľvek hudbu, ktorá vznikla celkom alebo z podstatnej časti pomocou AI. Taktiež sa v rámci ochrany duševného vlastníctva zameriava na zneužívanie AI k napodobňovaniu štýlov či hlasov konkrétnych umelcov/umelkýň, teda na praktiky, ktoré rozvíril napríklad aj Drake so svojím kontroverzným trackom využívajúcim hlasy zosnulých legiend.

Platforma chce, aby fanúšikovia a fanúšičky mali absolútnu istotu, že to, čo si kupujú, vytvoril človek. Preto tiež vyzýva komunitu, aby podozrivé nahrávky aktívne hlásila. Bandcamp si pritom vyhradzuje právo odstrániť čokoľvek, čo len trochu pripomína AI. 

Prečo to inde neriešia?

Kontrast s ostatnými platformami je neprehliadnuteľný. Zatiaľ čo na Spotify sa virálne AI hity krútia v miliónoch streamov a generujú obrovské zisky, Bandcamp funguje inak. Zarába len vtedy, keď si fanúšik/fanúšička kúpi vinyl alebo digitálny album.

spotify, apple music, tidal, deezer, youtube music, streamovacie sluzby, hudba
Zdroj: Refresher/Richard Bonde, Spotify, Apple, Youtube, Deezer, Tidal
