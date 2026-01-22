Hlavné témy
dnes 22. januára 2026 o 16:00
Čas čítania 2:54

V mínusových teplotách, ale trendy. Inšpiruj sa après-ski módou a prenes eleganciu zo svahu aj do ulíc

V mínusových teplotách, ale trendy. Inšpiruj sa après-ski módou a prenes eleganciu zo svahu aj do ulíc
Zdroj: Dupe/Sarah McClendon, Olivia Roberts, Janine Kovar
Terézia Kováčiková
Terézia Kováčiková
Vybrali sme pekné kúsky, ktoré ťa zahrejú aj v tuhej zime.

Après-ski je neoddeliteľnou súčasťou lyžiarskej kultúry. Sú to aktivity, kedy sa po dlhom dni na svahu spomalí čas a konečne sa zrelaxuješ – či už je to vysedávanie na terase s aperolom v ruke a výhľadom na zasnežené hory, prechádzanie sa malebnou dedinkou pod svahom alebo vychutnávanie horskej kuchyne.

No do pojmu après-ski patrí aj móda, ktorá kombinuje nenápadný luxus, eleganciu, pohodlné kúsky a praktické vrstvy, vďaka ktorým vydržíš mínusové teploty. Podľa známych módnych magazínov sú posledné mesiace v hre napríklad hrubé svetre s retro nádychom, prešívané bundy, kukly či objemné snehule.

My sme si pre teba pripravili sprievodcu après-ski štýlom, s ktorým môžeš vyjsť aj do ulíc.

1. Termo je základ

Nejde o to len štýlovo vyzerať, ale hlavne byť v teple. Termoprádlo je prvá vrstva, ktorú si musíš obliecť do hôr, pretože jeho materiál izoluje, odvádza vlhkosť – čím zabraňuje prechladnutiu spôsobenému potom. Okrem toho pekne splynie s postavou.

❄️ Get the look:

Dámske tričko s dlhým rukávom (49,95 €) – Vďaka svojej flexibilite sa ti pekne prispôsobí na postave. Materiál je 49 % merino vlna, ktorá je jemná, antibakteriálna a skvele reguluje vlhkosť.

Dámske legíny (59,95 €) – K topu patria aj funkčné legíny z merino vlny. V páse majú elastickú gumu, vďaka ktorej sa ti legíny nebudú vyhŕňať a posúvať. Zloženie je 97 % merino vlna.

gymbeam
Zdroj: GymBeam

2. Retro sveter je trendy

Ďalšia vrstva je sveter, ktorý by mal byť pohodlný a z kvalitného materiálu. Vybrali sme také, ktoré ťa nesklamú v zimnom počasí a podčiarknu tvoj après-ski outfit – pričom dominujú hrubé vlnené svetre s golierom, retro nádychom a farebnými škandinávskymi prvkami.

❄️ Get the look:

Mikina ADIDAS (68,49 €) – Mikina na zips a s hrubým rolákom pre extra teplo.

Sveter G-Star Cable (92,99 €) – Hrubý šedý sveter zo 100 % vlny.

Sveter Tommy Jeans (102,99 €) – Sveter zo 100 % vlny v škandinávskom štýle.

Sveter Medicine (34,90 €) – Sveter so vzorom vločiek.

Mikina ADIDAS. Sveter G-Star Cable. Sveter Tommy Jeans. Sveter Medicine.
Zobraziť galériu
(4)

3. Prešívaná bunda a falošná kožušina

V estetike après-ski najčastejšie vidíme páperové prešívané bundy s teplou podšíkovou alebo bundy z falošnej kožušiny. Hodia sa k lyžiarskym nohaviciam, rifliam, legínam, takže budú skvelým doplnkom nielen na hory, ale aj na bežné nosenie.

❄️ Get the look:

The North Face bunda (od 219 €) – Bunda má vysoký golier, teplé podšitie, kapucňu a vrecká. Výplň je 100 % páperie. Na výber v bielej, čiernej a modrej farbe.

EDITED bunda (135 €) – Prešívaná bunda v elegantnom štýle s odnímateľným šálom.

Bunda Armani Exchange (270,90 €) – Elegantná béžová bunda s opaskom. Vyplnená kačacím perím a páperím.

EDITED Kožušinová bunda (125 €) – Béžová bunda z falošnej kožušiny.

The North Face bunda. EDITED bunda. Bunda Armani Exchange. Kožušina EDITED.
Zobraziť galériu
(4)

4. Lyžiarske nohavice

Bez lyžiarskych nohavíc ani nechoď na svah. Môžeš siahnuť po minimalistickom prevedení. ktoré pekne obkreslí siluetu a bude univerzálnym kúskom horského šatníka. 

❄️ Get the look:

Lyžiarske nohavice Oakley (199,90 €) – Nohavice s vysokým pásom a membránou zaisťujúcou vysokú nepremokavosť, vetruvzdornosť a optimálnu úroveň priedušnosti.

Lyžiarske nohavice adidas x Moon Boot (159,90 €) – Nohavice na traky majú elastický pás, ktorý si môžeš prispôsobiť podľa seba.

answear
Zdroj: Answear

5. Objemné snehule (nielen) do snehu

Objemné snow boots už dávno nie sú súčasťou len horských podmienok – poslednú dobu ich vidíme čoraz častejšie v uliciach, mestách (a to nemusí byť ani nasnežené). Ich look a pohodlnosť si zamilovali aj známe tváre ako napríklad Gigi Hadid, Lara z KATSEYE, Dua Lipa či Cameron Diaz.

Medzi snehulami dominujú najmä značky ako Moon Boot, UGG, Inuikii či Dr. Franklin.

❄️ Get the look:

MOON BOOT ICON NYLON (179,95 €) – MOON BOOT sú ikonou streetwear štýlu. Sú pohodlné, priedušné a zaručujú tepelný komfort do -35 °C.

Semišové snehule Inuikii (od 179,10 €) – Snehule sú vyrobené z prírodnej kože a majú vlnené vnútro.

footshop, answear
Zdroj: footshopm about you

6. Doplnky, ktoré kombinujú eleganciu a funkčnosť

Aký by to bol après-ski outfit bez doplnkov? Určite sa vybav kašmírovými rukavicami, vlneným šálom, kuklou a slnečnými okuliarmi. Nezabudni ani na vysoké lyžiarske ponožky.

❄️ Get the look:

Vlnená béžová kukla (70,90 €) – So sťahovacími šnúrkami. Zloženie: 51 % merino vlna, 49 % bavlna.

Kašmírové rukavice Calvin Klein (60,99 €) – Zo 100 % kašmíru.

Slnečné okuliare Coach (109,99 €) – Elegantné okuliare v cat-eye štýle s UV filtrom 400.

Modrý vlnený šál (19,99 €) – Šál vo farbe kráľovská modrá. Zloženie: 40 % viskóza, 30 % kašmír, 30 % vlna.

Ponožky Darn Tough (48,99 €) – Lyžiarske ponožky z 48 % merino vlny.

Vlnená čelenka Marc O'Polo (43,99 €) – Čelenka v šedej farbe. Zloženie: 80 % panenská vlna, 20 % kašmír.

Kukla s vlnou. Kašmírové rukavice. Slnečné okuliare Coach. Vlnený šál.
Zobraziť galériu
(6)
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
FASHION WISHLIST
