V mínusových teplotách, ale trendy. Inšpiruj sa après-ski módou a prenes eleganciu zo svahu aj do ulíc

Vybrali sme pekné kúsky, ktoré ťa zahrejú aj v tuhej zime.
Après-ski je neoddeliteľnou súčasťou lyžiarskej kultúry. Sú to aktivity, kedy sa po dlhom dni na svahu spomalí čas a konečne sa zrelaxuješ – či už je to vysedávanie na terase s aperolom v ruke a výhľadom na zasnežené hory, prechádzanie sa malebnou dedinkou pod svahom alebo vychutnávanie horskej kuchyne.
No do pojmu après-ski patrí aj móda, ktorá kombinuje nenápadný luxus, eleganciu, pohodlné kúsky a praktické vrstvy, vďaka ktorým vydržíš mínusové teploty. Podľa známych módnych magazínov sú posledné mesiace v hre napríklad hrubé svetre s retro nádychom, prešívané bundy, kukly či objemné snehule.
My sme si pre teba pripravili sprievodcu après-ski štýlom, s ktorým môžeš vyjsť aj do ulíc.
Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou
1. Termo je základ
Nejde o to len štýlovo vyzerať, ale hlavne byť v teple. Termoprádlo je prvá vrstva, ktorú si musíš obliecť do hôr, pretože jeho materiál izoluje, odvádza vlhkosť – čím zabraňuje prechladnutiu spôsobenému potom. Okrem toho pekne splynie s postavou.
❄️ Get the look:
Dámske tričko s dlhým rukávom (49,95 €) – Vďaka svojej flexibilite sa ti pekne prispôsobí na postave. Materiál je 49 % merino vlna, ktorá je jemná, antibakteriálna a skvele reguluje vlhkosť.
Dámske legíny (59,95 €) – K topu patria aj funkčné legíny z merino vlny. V páse majú elastickú gumu, vďaka ktorej sa ti legíny nebudú vyhŕňať a posúvať. Zloženie je 97 % merino vlna.
2. Retro sveter je trendy
Ďalšia vrstva je sveter, ktorý by mal byť pohodlný a z kvalitného materiálu. Vybrali sme také, ktoré ťa nesklamú v zimnom počasí a podčiarknu tvoj après-ski outfit – pričom dominujú hrubé vlnené svetre s golierom, retro nádychom a farebnými škandinávskymi prvkami.
❄️ Get the look:
Mikina ADIDAS (68,49 €) – Mikina na zips a s hrubým rolákom pre extra teplo.
Sveter G-Star Cable (92,99 €) – Hrubý šedý sveter zo 100 % vlny.
Sveter Tommy Jeans (102,99 €) – Sveter zo 100 % vlny v škandinávskom štýle.
Sveter Medicine (34,90 €) – Sveter so vzorom vločiek.
3. Prešívaná bunda a falošná kožušina
V estetike après-ski najčastejšie vidíme páperové prešívané bundy s teplou podšíkovou alebo bundy z falošnej kožušiny. Hodia sa k lyžiarskym nohaviciam, rifliam, legínam, takže budú skvelým doplnkom nielen na hory, ale aj na bežné nosenie.
❄️ Get the look:
The North Face bunda (od 219 €) – Bunda má vysoký golier, teplé podšitie, kapucňu a vrecká. Výplň je 100 % páperie. Na výber v bielej, čiernej a modrej farbe.
EDITED bunda (135 €) – Prešívaná bunda v elegantnom štýle s odnímateľným šálom.
Bunda Armani Exchange (270,90 €) – Elegantná béžová bunda s opaskom. Vyplnená kačacím perím a páperím.
EDITED Kožušinová bunda (125 €) – Béžová bunda z falošnej kožušiny.
4. Lyžiarske nohavice
Bez lyžiarskych nohavíc ani nechoď na svah. Môžeš siahnuť po minimalistickom prevedení. ktoré pekne obkreslí siluetu a bude univerzálnym kúskom horského šatníka.
❄️ Get the look:
Lyžiarske nohavice Oakley (199,90 €) – Nohavice s vysokým pásom a membránou zaisťujúcou vysokú nepremokavosť, vetruvzdornosť a optimálnu úroveň priedušnosti.
Lyžiarske nohavice adidas x Moon Boot (159,90 €) – Nohavice na traky majú elastický pás, ktorý si môžeš prispôsobiť podľa seba.
5. Objemné snehule (nielen) do snehu
Objemné snow boots už dávno nie sú súčasťou len horských podmienok – poslednú dobu ich vidíme čoraz častejšie v uliciach, mestách (a to nemusí byť ani nasnežené). Ich look a pohodlnosť si zamilovali aj známe tváre ako napríklad Gigi Hadid, Lara z KATSEYE, Dua Lipa či Cameron Diaz.
Medzi snehulami dominujú najmä značky ako Moon Boot, UGG, Inuikii či Dr. Franklin.
❄️ Get the look:
MOON BOOT ICON NYLON (179,95 €) – MOON BOOT sú ikonou streetwear štýlu. Sú pohodlné, priedušné a zaručujú tepelný komfort do -35 °C.
Semišové snehule Inuikii (od 179,10 €) – Snehule sú vyrobené z prírodnej kože a majú vlnené vnútro.
6. Doplnky, ktoré kombinujú eleganciu a funkčnosť
Aký by to bol après-ski outfit bez doplnkov? Určite sa vybav kašmírovými rukavicami, vlneným šálom, kuklou a slnečnými okuliarmi. Nezabudni ani na vysoké lyžiarske ponožky.
❄️ Get the look:
Vlnená béžová kukla (70,90 €) – So sťahovacími šnúrkami. Zloženie: 51 % merino vlna, 49 % bavlna.
Kašmírové rukavice Calvin Klein (60,99 €) – Zo 100 % kašmíru.
Slnečné okuliare Coach (109,99 €) – Elegantné okuliare v cat-eye štýle s UV filtrom 400.
Modrý vlnený šál (19,99 €) – Šál vo farbe kráľovská modrá. Zloženie: 40 % viskóza, 30 % kašmír, 30 % vlna.
Ponožky Darn Tough (48,99 €) – Lyžiarske ponožky z 48 % merino vlny.
Vlnená čelenka Marc O'Polo (43,99 €) – Čelenka v šedej farbe. Zloženie: 80 % panenská vlna, 20 % kašmír.