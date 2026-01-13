Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 13. januára 2026 o 10:30
Čas čítania 5:33

Barbore vypadávali vlasy: Začali sa mi tvoriť až kúty, mnohí môj problém zjednodušovali

Adriana Královičová
Adriana Královičová
Trichologička vysvetľuje, kedy je padanie vlasov už problém.

Vlasy, naša koruna krásy. Každý deň sa o ne staráš, upravuješ ich, dotýkaš sa ich a všímaš si ich kvalitu či hustotu. O to znepokojujúcejšie je, keď si jedného dňa začneš uvedomovať, že ich je na kefe, v sprche či na vankúši akosi priveľa.

Spočiatku to môžeš zľahčovať, veď vypadávanie vlasov je predsa bežné a deje sa to každému. Aj príbeh našej respondentky Barbory hovorí o tom, že jej problém mnohí nebrali vážne.

Natrafili sme na fóra, kde si ženy medzi sebou vymieňali názory a zverovali sa s obavami o svoje vlasy. „Vypadáva mi hrozné množstvo vlasov. Počas umývania, aj po umytí, aj pri česaní. Odchádzajú mi celé pramene vlasov, aj keď si prejdem rukami. Za pár posledných týždňov som prišla určite o tretinu vlasov. Som zúfalá, je mi do plaču, neviem, čo mám robiť,“ píšu ženy. Často spomínajú, že sa im začali tvoriť kúty napríklad aj z toho, že často nosili vysoký utiahnutý cop. Je naozaj pravda, že rednutie vlasov môže spôsobiť aj takýto účes?

Oslovili sme dermotrichologičku Moniku Kováčovú, ktorá pre Refresher ozrejmila, kedy je rednutie vlasov ešte normálne a kedy by žena mala vyhľadať odborníka. „Bohužiaľ, mnoho ľudí rieši takýto typ problému „overenými“ babskými radami alebo u nedostatočne vzdelaných profesií. Stojí ich to potom ešte viac vypadnutých vlasov, mnoho peňazí a nervov. Našťastie sa povedomie o odbore trichológia darí šíriť a klienti k nám prichádzajú už skôr,“ hovorí.

Barbora sa začali vo vlasovej línii tvoriť kúty. Na fotke vidieť prvé ,,baby'' vlasy.
Barbora sa začali vo vlasovej línii tvoriť kúty. Na fotke vidieť prvé ,,baby'' vlasy. Zdroj: archív respondentky Barbory

Barbora si myslela, že je to normálne. Potom sa to zhoršovalo

Barbora si prvýkrát uvedomila, že s jej vlasmi niečo nie je v poriadku približne v roku 2022. Spočiatku si myslela, že ide o bežné sezónne vypadávanie, no rýchlo pochopila, že je problém vážnejší. Najviac si to všímala pri česaní a umývaní vlasov, vo vani aj v sprche jej ostávali podľa jej slov obrovské množstvá vlasov a zostávali jej celé pramene v dlaniach.

VLASY A ÚČESY ZDRAVIE
1

