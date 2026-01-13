Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti Monkeymedia.
dnes 13. januára 2026 o 14:00
Čas čítania 2:06
Sponzorovaný obsah

Monkeymedia: Od loga ku kultúre — ako vznikajú značky, ktoré ľudia milujú

Monkeymedia: Od loga ku kultúre — ako vznikajú značky, ktoré ľudia milujú
Zdroj: Monkeymedia
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Spartak Trnava, Crustoria či prémiové developerské projekty ukazujú, že značka musí žiť spolu s ľuďmi.

Značka dnes nie je len logo ani vizuálna identita. Miroslav Raško, CEO, a Boris Malcev, Creative Director z Monkeymedia, hovoria o brandingu ako o živej digitálnej kultúre. O značkách, ktoré nevznikajú na papieri, ale v emóciách, komunitách a každodennom kontakte s ľuďmi.

Branding už dávno nie je o logu, farbách ani o dizajnovom manuáli. Moderný branding Monkeymedia chápe ako živý ekosystém, ktorý sa neustále hýbe, reaguje a komunikuje. „Živá digitálna značka“ pre nich znamená značku, ktorá: má vlastnú kultúru a jazyk, rozpráva príbehy konzistentne v každom kontakte, žije prirodzene v online priestore (nie staticky), má spoluvytvárajúcu komunitu, vie rýchlo reagovať na trendy, nálady a správanie zákazníkov.

Statický vizuál dnes nestačí. Značka musí mať identitu, rytmus, obsah a emóciu – inak sa v digitálnom svete stratí.

Ako buduje kultúru okolo značky a čím sa líši od klasického marketingu?

Rozdiel je zásadný. Klasický marketing komunikuje a moderný branding formuje kultúru okolo značky. Prístup Monkeymedia stojí na troch pilieroch:

  • DNA značky – kto značka je a kto nie je
    Definuje hodnoty, osobnosť značky, archetyp, princípy správania a tone of voice. Značka musí mať charakter – bez neho kultúra nevznikne.
  • Kultúrotvorný obsah
    Obsah netvoria „pre dosah“. Tvoria ho tak, aby vytvárali zážitok, ktorý ľudia cítia, zdieľajú a chcú byť jeho súčasťou.
  • Dizajn, emócia a rituály značky
    Budujú vizuálne a verbálne rituály, ktoré značke dávajú rozpoznateľnosť – či už ide o komunikáciu Crustorie, atmosféru Spartaka alebo vizuálnu drámu prémiových projektov.

Ak brand nezapáli kultúru okolo seba, ostane len peknou grafikou.

Ako prebieha workshop DNA značky?

Workshop DNA značky je základ, na ktorom všetko stojí. Podľa slov Miroslava Raška a Borisa Malceva v Monkeymedia odhaľujú, čo značka reprezentuje, v čo verí a v čom je jedinečná. Pracujú s archetypmi, hodnotovými kotvami a konkurenčnými diferenciátormi.

Definujú, ako značka hovorí – či je pokojná alebo dynamická, odborná alebo priateľská, inšpiratívna alebo provokatívna. Často je tone of voice dôležitejší než samotné logo.

Dôležité sú symboly a mentálne obrazy, pretože každá silná značka má svoje „signature“ prvky – farby, slová, vizuály a symboly, ktoré si ľudia okamžite spoja so značkou.

Pri experience marketingu Miroslav a Boris navrhujú, ako má značka pôsobiť pri nákupe, na eventoch, na sociálnych sieťach aj v samotnom produkte. Práve tu sa rodí kultúra. 

CEO – Miroslav Raško a Creative Director – Boris Malcev.
CEO – Miroslav Raško a Creative Director – Boris Malcev. Zdroj: Monkeymedia

Akú rolu zohráva storytelling?

Storytelling v Monkeymedia nie je jednorazová kampaň. Je to súčasť identity značky. Príbehy tvoria jej emocionálne jadro.

3D identita:

  • má hĺbku (hodnoty),
  • má povrch (vizuál),
  • má dynamiku (správanie v reálnych situáciách).

Príklady z praxe

Značka Crustoria.sk prešla rebrandingom, ktorý sa dotkol každého kontaktu so zákazníkom – od vizuálnej identity, kioskov a predajní až po interiér vlajkovej prevádzky v bratislavskom Auparku. Monkeymedia vytvorila jednotný vizuálny a priestorový jazyk značky, ktorý po spustení prirodzene pritiahne pozornosť. Výsledkom boli plné kiosky, rady zákazníkov a značka, ktorá sa z produktu zmenila na miesto, kam sa ľudia radi vracajú.

monkeymedia
Zdroj: Monkeymedia

Pri Spartaku Trnava nejde o predaj produktu, ale o prácu s emóciou, identitou a pocitom spolupatričnosti. Monkeymedia sa podieľala na tvorbe digitálneho vizuálneho jazyka, CGI vizualizácií dresov, produktov pre FCSTORE.SK a v neposlednom rade o komplexnú webstránku fcstore.sk, ktorý prepája klubovú hrdosť s moderným e-commerce prostredím. Výsledkom je digitálny obsah a vizuály, ktoré prirodzene rezonujú s fanúšikmi, zvyšujú mieru zapojenia a posilňujú vzťah medzi klubom, komunitou a online predajom.

monkeymedia
Zdroj: monkeymedia
FC Store
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
REKLAMY A MARKETING
Odporúčame
Tantrická masérka Lucie: Mužov učíme neejakulovať, klient počas masáže levitoval vesmírom. (Rozhovor)
refresher+
Tantrická masérka Lucie: Mužov učíme neejakulovať, klient počas masáže levitoval vesmírom. (Rozhovor)
pred 2 dňami
Train hard, rest harder. Toto sa stane s tvojím telom, ak budeš zanedbávať oddych a kvalitu spánku
Sponzorovaný obsah
Train hard, rest harder. Toto sa stane s tvojím telom, ak budeš zanedbávať oddych a kvalitu spánku
4. 1. 2026 9:00
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
Sponzorovaný obsah
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
pred 2 hodinami
Netflix vydá v roku 2026 viac ako 150 nových filmov a seriálov. Toto je 10 najlepších, ktoré sa oplatí vidieť
refresher+
Netflix vydá v roku 2026 viac ako 150 nových filmov a seriálov. Toto je 10 najlepších, ktoré sa oplatí vidieť
pred 3 dňami
Tomáš sa plavil 26 dní z Európy do Ameriky: Plachetnicu nám dvakrát zaplavila vlna (Rozhovor)
refresher+
Tomáš sa plavil 26 dní z Európy do Ameriky: Plachetnicu nám dvakrát zaplavila vlna (Rozhovor)
pred 2 dňami
Barbore vypadávali vlasy: Začali sa mi tvoriť až kúty, mnohí môj problém zjednodušovali
refresher+
Barbore vypadávali vlasy: Začali sa mi tvoriť až kúty, mnohí môj problém zjednodušovali
dnes o 10:30
Storky
LucyPug otvára vlastné pohybové a kreatívne štúdio
V Bratislave vznikol nový spot pre kávičkárov: Kaviareň Liv a little
Nová Barbie má autizmus. Okrem fidget spinneru má slúchadlá, ktoré tlmia hluk
Sima oznámila turné Big Mama. Ešte pred pôrodom chce stihnúť koncerty
Gigi Hadid sa lúči s ikonickou blond. Fanúšikov prekvapila zmenou imidžu
Anti Social Social Club oslavuje Rok ohnivého koňa limitovanou kolekciou
LEGO prichádza s revolúciou: Nové kocky zmenia spôsob, akým budeš stavať
Pán Profesor sa vracia na obrazovky Markízy. Môžeš sa tešiť na nové mená
Bruno Mars sa vracia. Po takmer 10 rokoch má hotový nový album
Joe Jonas si našiel lásku. Po rozvode randí s modelkou z Karibiku
Máš doma starú Star Wars hru? Teraz ju môžeš predať za niekoľko stoviek eur
Káva a umenie: V grão prebieha výstava fotografií od talentovanej Derneliry
John Wick a Saw môžu mať nové herné adaptácie. Čoskoro vraj dôjde k oznámeniu
Seriálový Harry Potter bude verný knihám, sľubuje jeden z hercov
Audi vstupuje do Formuly 1 vo veľkom štýle: Nový tím, odvážny dizajn
Ego predstavil nový album MIER. Čaká ťa 28 trackov, silné featy a osobné venovan...
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
Beyoncé to stihla pred novým rokom. Je z nej oficiálne miliardárka
Zvarči a Yaksha sa stretnú v klietke. Celebrity Series v OKTAGONE pokračuje
NobodyListen sa na Instagrame pochválil novým autom
Lifestyle news
Siri na tvojom iPhone dostane umelú inteligenciu od Gemini. Apple a Google spájajú sily
pred 26 minútami
REBRÍČEK: Slovenský pas patrí medzi najsilnejšie na svete. Predbehol našich susedov aj obrovskú veľmoc
pred hodinou
Napísal ChatGPT piatu sériu Stranger Things? Fanúšikovia majú novú bizarnú teóriu
pred 2 hodinami
VIDEO: Bizarná situácia v Bardejove. Muž bežkoval priamo na historickom námestí
pred 3 hodinami
LucyPug otvára vlastné pohybové a kreatívne štúdio. Láka na pilates či red light therapy room
dnes o 10:28
Novým trendom sociálnych sietí je nič nepostovať. Aktivita používateľov od roku 2022 klesá
dnes o 09:32
VIDEO: Na muža spadlo až 80 ton mrazeného tovaru. Regály sa na neho sypali rad za radom
dnes o 08:47
V Bratislave vznikol nový spot pre kávičkárov: Kaviareň Liv a little stavia na fermentovaných produktoch
včera o 20:55
Film Otec si opäť získal priazeň kritikov za hranicami. Milan Ondrík si odniesol prestížne medzinárodné ocenenie za hlavnú úlohu
včera o 16:21
Spravodajstvo
Správy počasie Počasie Dôchodky Sociálna poisťovňa
Viac
Štefana Harabina nepotrestajú v kauze schvaľovania ruskej agresie na Ukrajine. Rozsudok potvrdil Najvyšší súd SR
pred 13 minútami
Hajlovanie nebude trestný čin? PS aj Žilinka kritizujú návrh z dielne SNS
pred 44 minútami
Odkaz Pellegrinimu: Slovensko budem nazývať Felvidék, vyhlásil šéf TISZA Magyar
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Objav krásu kórejských hviezd. Tieto skincare produkty si obľúbili K-POP idols
Starostlivosť o zovňajšok
pred hodinou
Objav krásu kórejských hviezd. Tieto skincare produkty si obľúbili K-POP idols
pred hodinou
VIDEO: Na muža spadlo až 80 ton mrazeného tovaru. Regály sa na neho sypali rad za radom
VIDEO: Na muža spadlo až 80 ton mrazeného tovaru. Regály sa na neho sypali rad za radom
dnes o 08:47
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
Sponzorovaný obsah
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
pred 2 hodinami
VIDEO: Bizarná situácia v Bardejove. Muž bežkoval priamo na historickom námestí
VIDEO: Bizarná situácia v Bardejove. Muž bežkoval priamo na historickom námestí
pred 3 hodinami
YouTuber odhalil tajný recept Coca-Coly. Po mesiacoch chemických analýz dospel k receptúre, ktorá oslovila masy
YouTuber odhalil tajný recept Coca-Coly. Po mesiacoch chemických analýz dospel k receptúre, ktorá oslovila masy
včera o 15:38
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
včera o 11:28
2
Viac z Hudba Všetko
Ego a FCK THEM otvorili štúdio scéne: Naživo sme mali možnosť vypočuť si nový album MIER ešte pred vydaním (Reportáž)
Slovensko
dnes o 10:03
Ego a FCK THEM otvorili štúdio scéne: Naživo sme mali možnosť vypočuť si nový album MIER ešte pred vydaním (Reportáž)
dnes o 10:03
Zayo: „Každý dobre vie, čo Haha Crew priniesla na scénu. Som živým dôkazom toho, že drogám sa dá odolať“ (Rozhovor)
26. 12. 2025 16:00
TOP 10 slovenských rapových albumov 2025. Vypočuj si najväčšie bomby, ktoré nahrali 13K či Separ
28. 12. 2025 16:00
1
Viac z Gastro Všetko
YouTuber odhalil tajný recept Coca-Coly. Po mesiacoch chemických analýz dospel k receptúre, ktorá oslovila masy
Recepty
včera o 15:38
YouTuber odhalil tajný recept Coca-Coly. Po mesiacoch chemických analýz dospel k receptúre, ktorá oslovila masy
včera o 15:38
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Gabriela pracuje ako časníčka vo Švajčiarsku: Za štyri mesiace práce si môžeš priniesť domov aj 10-tisíc eur (Rozhovor)
20. 12. 2025 9:00
3
Viac z História Všetko
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
refresher+
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
23. 11. 2025 17:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Monkeymedia: Od loga ku kultúre — ako vznikajú značky, ktoré ľudia milujú
Zaujímavosti
pred 53 minútami
PR správa
Monkeymedia: Od loga ku kultúre — ako vznikajú značky, ktoré ľudia milujú
pred 53 minútami
Spartak Trnava, Crustoria či prémiové developerské projekty ukazujú, že značka musí žiť spolu s ľuďmi.
Hity Tesco Online Nákupov: 10 potravín, ktoré Slováci kupovali počas Vianoc najčastejšie
PR správa
Hity Tesco Online Nákupov: 10 potravín, ktoré Slováci kupovali počas Vianoc najčastejšie
pred hodinou
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
Sponzorovaný obsah
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
pred 2 hodinami
KVÍZ: Ako dobre poznáš Stranger Things? Pravý fanúšik zvládne odpovedať na všetky otázky správne
KVÍZ: Ako dobre poznáš Stranger Things? Pravý fanúšik zvládne odpovedať na všetky otázky správne
pred 3 hodinami
Barbore vypadávali vlasy: Začali sa mi tvoriť až kúty, mnohí môj problém zjednodušovali
refresher+
Barbore vypadávali vlasy: Začali sa mi tvoriť až kúty, mnohí môj problém zjednodušovali
dnes o 10:30
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
včera o 11:28
2
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Bol som darovať spermie v spermobanke. Ako to funguje, koľko si vieš zarobiť a ako dlho budeš bez sexu?
refresher+
Bol som darovať spermie v spermobanke. Ako to funguje, koľko si vieš zarobiť a ako dlho budeš bez sexu?
18. 8. 2024 12:30
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
refresher+
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
30. 6. 2024 16:30
1
Tantrická masérka Lucie: Mužov učíme neejakulovať, klient počas masáže levitoval vesmírom. (Rozhovor)
refresher+
Tantrická masérka Lucie: Mužov učíme neejakulovať, klient počas masáže levitoval vesmírom. (Rozhovor)
pred 2 dňami
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
včera o 11:28
2
21-ročná nekrofilka zneuctila v márnici 40 mŕtvol. Detailne opísala, prečo ju lákala súlož s mužmi po smrti
refresher+
21-ročná nekrofilka zneuctila v márnici 40 mŕtvol. Detailne opísala, prečo ju lákala súlož s mužmi po smrti
20. 7. 2025 17:00
Bol som darovať spermie v spermobanke. Ako to funguje, koľko si vieš zarobiť a ako dlho budeš bez sexu?
refresher+
Bol som darovať spermie v spermobanke. Ako to funguje, koľko si vieš zarobiť a ako dlho budeš bez sexu?
18. 8. 2024 12:30
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
refresher+
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
30. 6. 2024 16:30
1
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
15. 12. 2025 12:35
2
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
včera o 11:28
2
Domov
Zdieľať
Diskusia