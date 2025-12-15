Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti VI Group.
dnes 15. decembra 2025 o 13:48
Čas čítania 2:07
Sponzorovaný obsah

VI Group oslavuje 20 rokov. Rodinný developer, ktorý rozvíja mestské štvrte aj rekreačné lokality na Slovensku

VI Group oslavuje 20 rokov. Rodinný developer, ktorý rozvíja mestské štvrte aj rekreačné lokality na Slovensku
Zdroj: VI Group
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Developerská spoločnosť VI Group si v tomto období pripomína 20 rokov svojho pôsobenia na slovenskom realitnom trhu.

Developerská spoločnosť VI Group, ktorú v roku 2005 založili bratia a architekti Richard a Juraj Duškovci, si v tomto období pripomína 20 rokov svojho pôsobenia na slovenskom realitnom trhu. Počas tohto obdobia realizovala desiatky rezidenčných projektov doma aj v zahraničí a postupne sa vyprofilovala ako stabilný a rešpektovaný developer. Pozrite sa na príbeh značky, ktorá sa z malej rodinnej firmy vypracovala na jedného z etablovaných hráčov slovenského developmentu.

VI Group vznikla v bratislavských Vajnoroch a za dve desaťročia sa stala stabilnou súčasťou slovenského realitného trhu. Jej smerovanie určujú bratia Richard a Juraj Duškovci, architekti, ktorí stoja za víziou dostupného a funkčného moderného bývania. V roku 2022 získali ocenenie ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva, ktoré potvrdilo ich dlhoročný prínos v oblasti urbanizmu a developmentu.

Spoločnosť vznikla ako rodinný podnik s ambíciou prepájať architektúru, urbanizmus a realizáciu do jedného celku. Z prvých menších projektov sa postupne vypracovala medzi TOP 10 najväčších slovenských developerov – a to pri zachovaní rodinných hodnôt, nezávislosti a prístupu, ktorý si drží dodnes.

Odporúčané
Accolade získala ďalšie financovanie vo výške desiatok miliónov eur. Prostriedky z úverov poputujú do Karlových Varov a Bratislavy Accolade získala ďalšie financovanie vo výške desiatok miliónov eur. Prostriedky z úverov poputujú do Karlových Varov a Bratislavy 12. marca 2025 o 13:00

Za uplynulé dve desaťročia spoločnosť zrealizovala viac ako 29 projektov, v rámci ktorých odovzdala vyše 2 233 bytov a 73 rodinných domov. Pôsobenie firmy sa zároveň rozšírilo aj za hranice Slovenska a dnes má projekty taktiež v Českej republike a Poľsku.

Od začiatku firma spájala architektonické myslenie s developerským prístupom a postupne vybudovala značku, ktorá sa zameriava na funkčné bývanie s dostupnou kvalitou a praktickým dizajnom.

Terrasy – pripravovaný rezidenčný projekt v Rači, aktuálne v predaji.
Terrasy – pripravovaný rezidenčný projekt v Rači, aktuálne v predaji. Zdroj: VI Group

Rozvoj lokalít a urbanistický prístup

Firma sa dlhodobo zameriava na lokality s rozvojovým potenciálom, často mimo hlavných centier. Jej projekty sa nachádzajú napríklad v bratislavských častiach Ružinov, Rača, Petržalka či Nové Mesto, ale aj v rekreačnom prostredí pod Vysokými Tatrami. Pri návrhoch venuje dôraz verejnému priestoru, dostupnosti služieb a celkovej funkčnosti územia.

Projekty, ktoré formovali firmu

Jedným z prelomových projektov, vďaka ktorému si VI Group získala pozornosť odbornej verejnosti, bola výšková rezidenčná budova Matadorka v Petržalke. Projekt získal medzinárodné ocenenie EAE Award 2021 a vo svojom období patril k prelomovým projektom v Bratislave – nielen rozsahom a technickými nárokmi, ale aj spôsobom, akým sa ho podarilo citlivo začleniť do okolitej štruktúry.

Odporúčané
Tento developer postaví v Bratislave až 1 500 energeticky úsporných bytov do 10 rokov. Predstavil dokopy šesť projektov Tento developer postaví v Bratislave až 1 500 energeticky úsporných bytov do 10 rokov. Predstavil dokopy šesť projektov 11. novembra 2023 o 9:00

Silný ohlas priniesla aj Vila Ľadová v bratislavskom Novom Meste, ktorá v roku 2023 zvíťazila v súťaži Baumit Fasáda roka za architektonické a materiálové riešenie fasády. V zahraničí zaznamenal úspech pražský projekt Kolčavka, ocenený v súťaži Realitní projekt roku 2024.

Rezidenčný projekt Matadorka v Petržalke, držiteľ ocenenia EAE Award 2021.
Rezidenčný projekt Matadorka v Petržalke, držiteľ ocenenia EAE Award 2021. Zdroj: VI Group

Aktuálne realizácie

V súčasnosti VI Group pripravuje a realizuje viaceré projekty. Patrí medzi ne RNDZ II – pokračovanie úspešného rezidenčného projektu Rendez v bratislavskej Rači – či projekt Terrasy, orientovaný na tiché rodinné bývanie v dotyku račianskych vinohradov. Za zmienku stojí aj pripravovaný rekreačný projekt Gerlach Rezort pod Vysokými Tatrami, ktorého 1.etapa je aktuálne vo výstavbe.

Gerlach Rezort –1.etapa rekreačného projektu vo Vysokých Tatrách, aktuálne v predaji.
Gerlach Rezort –1.etapa rekreačného projektu vo Vysokých Tatrách, aktuálne v predaji. Zdroj: VI Group

Rodinný model riadenia a dlhodobá vízia

Firma si napriek rastu zachováva rodinnú štruktúru a nezávislosť. „Držíme sa filozofie trpezlivého a udržateľného rastu. Nechceme byť najväčší developer, ale chceme byť vnímaní ako spoľahlivý a kvalitný developer,“ uvádza jeden z konateľov, Richard Duška.

Odporúčané
Vieme, ako bude vyzerať celý downtown v Bratislave. Kedy bude nová veža Ister Tower hotová a aký dostane vzhľad? Vieme, ako bude vyzerať celý downtown v Bratislave. Kedy bude nová veža Ister Tower hotová a aký dostane vzhľad? 2. decembra 2022 o 12:30

VI Group plánuje naďalej pokračovať v projektoch, ktoré prinášajú funkčné bývanie a rozvoj lokálnych komunít. Po dvoch desaťročiach na trhu tak firma zostáva verná svojim hodnotám, premyslenému urbanizmu a prístupu, ktorý mení jednotlivé lokality na plnohodnotné miesta pre život.

Aktuálnu ponuku dostupných bytov a apartmánov spoločnosti VI Group nájdete na ich webovej stránke v sekcii Ponuka: https://www.vigroup.sk/sk/ponuky

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
DEVELOPMENT
Odporúčame
Až 64 % dospelých Slovákov má nadváhu alebo obezitu. Podľa štatistík toto chronické ochorenie zaťažuje aj ekonomiku e
Sponzorovaný obsah
Až 64 % dospelých Slovákov má nadváhu alebo obezitu. Podľa štatistík toto chronické ochorenie zaťažuje aj ekonomiku
4. 12. 2025 12:00
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk) e
Sponzorovaný obsah
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk)
8. 12. 2025 16:00
„Miši, a frajera máš?“ Prečo rodina počas vianočných sviatkov otvára citlivé témy a ako na ne reagovať? e
refresher+
Odporúčané
„Miši, a frajera máš?“ Prečo rodina počas vianočných sviatkov otvára citlivé témy a ako na ne reagovať?
dnes o 08:45
23-ročná Merry let's playuje pornohry: Dabujem postavy a vzdychám, niektorí diváci si urobia dobre (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
23-ročná Merry let's playuje pornohry: Dabujem postavy a vzdychám, niektorí diváci si urobia dobre (Rozhovor)
včera o 17:00
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku e
refresher+
Odporúčané
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
včera o 10:30
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a zákulisie šou e
Sponzorovaný obsah
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a zákulisie šou
pred 3 dňami
Storky
Cristiano Ronaldo si má zahrať v Rýchlo a zbesilo. Vin Diesel má pre neho rolu
Poznáme víťaza reality šou Farma 17
Stará tržnica opäť ožije Vianocami. Návštevníkov čaká bohatý program
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a záku...
Sponzorovaný obsah
Yaksha a Kruh opäť spájajú sily. Limitované panettone predávajú za takmer 40 eur
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. Kto si odnesie titul tentokrát?
Playboi Carti vstupuje do Fortnite: Hráči sa dočkajú cool outfitov aj trackov
Yzomandias ohlásil svoj najväčší koncert kariéry. O2 arénu vypredal za pár hodín
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 €
Sponzorovaný obsah
Converse ťa vezme do Upside Down. Značka oznámila collab so Stranger Things
Máme najkrajšie dresy. Slovenskí hokejisti obsadili prvú priečku TOP olympijskýc...
Muži v čiernom sa vracajú! Sony chystá nové pokračovanie kultovej sci-fi ságy
Gleb priniesol ružinovské sídlisko do Trnavy. Športová hala sa otriasala v zákla...
Druhý Batman získava posilu. Akú postavu stvárni Scarlett Johansson?
Ďalší James Bond našiel favorita. Kto by mohol získať rolu?
Samantha zo Sex v meste sa vydala. Herečka Kim Cattrall mala svadbu v Londýne
Speváčka Sima sa podelila o radostnú novinku. S priateľom čakajú bábätko
The North Face a SKIMS prichádzajú s novou zimnou kolekciou. Spája štýl a funkčn...
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Súhlasíš s ich výberom?
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa prekvapí
Lifestyle news
Google prichádza s novou funkciou: Umožňuje virtuálne vyskúšať oblečenie len s pomocou selfie pred 35 minútami
Rozprávková noc z Tatier očarila svet. NASA označila za snímku dňa fotografiu Slováka pred hodinou
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval pred 2 hodinami
Ikona herného sveta Lara Croft sa vracia. Fanúšikov série Tomb Raider čakajú hneď dve nové hry pred 2 hodinami
John Cena sa rozlúčil s WWE po 23 rokoch. Jeho posledný zápas bol plný emócií pred 3 hodinami
Cristiano Ronaldo si má zahrať v Rýchlo a zbesilo. Vin Diesel má pre neho rolu dnes o 10:04
Si milovníkom čokolády? Tento druh môže podľa novej štúdie spomaľovať starnutie, má to však háčik dnes o 09:18
AKTUÁLNE: Známeho režiséra Roba Reinera a jeho manželku našli mŕtvych v ich dome. Podozrivý je ich syn dnes o 08:31
Reality šou Farma 17 má svojho víťaza. Výhru vo výške 76 500 eur si odnáša Roman dnes o 00:05
Spravodajstvo
Streľba Robert Fico Austrália Slovenská pošta
Viac
Ako dostanete energopomoc od štátu? Pozrite si, ako ju štát poskytuje
pred 22 minútami
Syn premiéra Fica kupuje byty v Bratislave za státisíce bez hypotéky. Pôvod financií zatiaľ nevysvetlil
pred hodinou
Alojz Hlina pred Prezidentským palácom vystavil plagát s nápisom „Mafia“
pred hodinou

Viac z Kultúra

Všetko
OUTFIT CHECK z FNC 10: V čom prišla Karolína fandiť Rasťovi a kto prekvapil sekáčovým outfitom
Slovensko
včera o 16:40
OUTFIT CHECK z FNC 10: V čom prišla Karolína fandiť Rasťovi a kto prekvapil sekáčovým outfitom
včera o 16:40
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
refresher+
Odporúčané
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
včera o 10:30
Mnohí Slováci ju zbožňujú a vyhľadávajú: Táto národná kuchyňa je oficiálne na zozname kultúrneho dedičstva UNESCO
Mnohí Slováci ju zbožňujú a vyhľadávajú: Táto národná kuchyňa je oficiálne na zozname kultúrneho dedičstva UNESCO
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto sú najatraktívnejšie destinácie tohto roka. Nájdeš medzi nimi svoju vysnívanú?
REBRÍČEK: Toto sú najatraktívnejšie destinácie tohto roka. Nájdeš medzi nimi svoju vysnívanú?
včera o 17:20
Vianočné trhy v Prešove: Dokážeš sa tu v roku 2025 nasýtiť a napiť do 10 eur? (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Vianočné trhy v Prešove: Dokážeš sa tu v roku 2025 nasýtiť a napiť do 10 eur? (Reportáž)
5. 12. 2025 17:00
15 tipov na vianočné darčeky, ktoré zaženú každú nudu. Vybrali sme najlepšie videohry, stolné hry a stavebnice
15 tipov na vianočné darčeky, ktoré zaženú každú nudu. Vybrali sme najlepšie videohry, stolné hry a stavebnice
4. 12. 2025 15:00
Viac z História Všetko
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
refresher+
Odporúčané
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
23. 11. 2025 17:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Nemáš rád vianočné rozprávky? Týchto 10 sviatočných hororov by si si mal pozrieť, ak sa chceš báť aj počas Vianoc
Filmy
včera o 11:00
Nemáš rád vianočné rozprávky? Týchto 10 sviatočných hororov by si si mal pozrieť, ak sa chceš báť aj počas Vianoc
včera o 11:00
Netflix potešil fanúšikov. Do ponuky pribudol jeden z najúspešnejších slovenských filmov
pred 4 dňami
Zomrel herec známy z filmov Pulp Fiction či Maska. Našli ho mŕtveho v byte v New Yorku
pred 2 dňami
Viac z Osobnosti Všetko
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Youtube a influenceri
pred 2 hodinami
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
pred 2 hodinami
AKTUÁLNE: Známeho režiséra Roba Reinera a jeho manželku našli mŕtvych v ich dome. Podozrivý je ich syn
dnes o 08:31
Fero Joke reaguje na obvinenia z obťažovania: „Daný večer som si nedal pozor na alkohol. Urobil som chybu a beriem to vážne“
9. 12. 2025 15:20

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
VI Group oslavuje 20 rokov. Rodinný developer, ktorý rozvíja mestské štvrte aj rekreačné lokality na Slovensku
Kultúra
pred 53 minútami
PR správa
VI Group oslavuje 20 rokov. Rodinný developer, ktorý rozvíja mestské štvrte aj rekreačné lokality na Slovensku
pred 53 minútami
Developerská spoločnosť VI Group si v tomto období pripomína 20 rokov svojho pôsobenia na slovenskom realitnom trhu.
Festival Sútok sa vracia na hrad Devín. Prvým potvrdeným interpretom je FVCK_KVLT
PR správa
Festival Sútok sa vracia na hrad Devín. Prvým potvrdeným interpretom je FVCK_KVLT
pred hodinou
Čo hovorí RASŤO ZVARA na jeho prvý ZÁPAS a uvidíme ešte ŠMOLKIHO V RINGU? 🥊 FNC 10 (BACKSTAGE)
refresher+
Odporúčané
Čo hovorí RASŤO ZVARA na jeho prvý ZÁPAS a uvidíme ešte ŠMOLKIHO V RINGU? 🥊 FNC 10 (BACKSTAGE)
pred 2 hodinami
Kam na punč na trhoch v centre Bratislavy: Vybrali sme najlepšie, najlacnejšie a tie s najpríjemnejšou atmosférou
Odporúčané
Kam na punč na trhoch v centre Bratislavy: Vybrali sme najlepšie, najlacnejšie a tie s najpríjemnejšou atmosférou
pred 3 hodinami
Toto sú TOP tenisky, ktoré vyšli v roku 2025. Pozri si najžiadanejšie kúsky od Nike, Adidas či Converse
Toto sú TOP tenisky, ktoré vyšli v roku 2025. Pozri si najžiadanejšie kúsky od Nike, Adidas či Converse
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
refresher+
Odporúčané
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
včera o 10:30
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
pred 2 hodinami
Slovenské mesto sa dostalo medzi najkrajšie zimné mestá Európy. Predbehlo aj známe destinácie
Slovenské mesto sa dostalo medzi najkrajšie zimné mestá Európy. Predbehlo aj známe destinácie
včera o 16:00
23-ročná Merry let's playuje pornohry: Dabujem postavy a vzdychám, niektorí diváci si urobia dobre (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
23-ročná Merry let's playuje pornohry: Dabujem postavy a vzdychám, niektorí diváci si urobia dobre (Rozhovor)
včera o 17:00
Fight Night Challenge 10: Flexingove skúsenosti rozhodli zápas večera, Fiki po výhre vyzval Roba Pukača
Fight Night Challenge 10: Flexingove skúsenosti rozhodli zápas večera, Fiki po výhre vyzval Roba Pukača
včera o 07:40
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
pred 3 dňami
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk)
Sponzorovaný obsah
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk)
8. 12. 2025 16:00
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
refresher+
Odporúčané
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
včera o 10:30
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
REBRÍČEK: Toto sú najbezpečnejšie krajiny sveta 2025. Pozri, na ktorom mieste sa umiestnilo Slovensko
REBRÍČEK: Toto sú najbezpečnejšie krajiny sveta 2025. Pozri, na ktorom mieste sa umiestnilo Slovensko
8. 12. 2025 14:39
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
25. 11. 2025 16:30
Domov
Zdieľať
Diskusia