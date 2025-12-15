VI Group oslavuje 20 rokov. Rodinný developer, ktorý rozvíja mestské štvrte aj rekreačné lokality na Slovensku

Developerská spoločnosť VI Group si v tomto období pripomína 20 rokov svojho pôsobenia na slovenskom realitnom trhu.
Developerská spoločnosť VI Group, ktorú v roku 2005 založili bratia a architekti Richard a Juraj Duškovci, si v tomto období pripomína 20 rokov svojho pôsobenia na slovenskom realitnom trhu. Počas tohto obdobia realizovala desiatky rezidenčných projektov doma aj v zahraničí a postupne sa vyprofilovala ako stabilný a rešpektovaný developer. Pozrite sa na príbeh značky, ktorá sa z malej rodinnej firmy vypracovala na jedného z etablovaných hráčov slovenského developmentu.
VI Group vznikla v bratislavských Vajnoroch a za dve desaťročia sa stala stabilnou súčasťou slovenského realitného trhu. Jej smerovanie určujú bratia Richard a Juraj Duškovci, architekti, ktorí stoja za víziou dostupného a funkčného moderného bývania. V roku 2022 získali ocenenie ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva, ktoré potvrdilo ich dlhoročný prínos v oblasti urbanizmu a developmentu.
Spoločnosť vznikla ako rodinný podnik s ambíciou prepájať architektúru, urbanizmus a realizáciu do jedného celku. Z prvých menších projektov sa postupne vypracovala medzi TOP 10 najväčších slovenských developerov – a to pri zachovaní rodinných hodnôt, nezávislosti a prístupu, ktorý si drží dodnes.
Za uplynulé dve desaťročia spoločnosť zrealizovala viac ako 29 projektov, v rámci ktorých odovzdala vyše 2 233 bytov a 73 rodinných domov. Pôsobenie firmy sa zároveň rozšírilo aj za hranice Slovenska a dnes má projekty taktiež v Českej republike a Poľsku.
Od začiatku firma spájala architektonické myslenie s developerským prístupom a postupne vybudovala značku, ktorá sa zameriava na funkčné bývanie s dostupnou kvalitou a praktickým dizajnom.
Rozvoj lokalít a urbanistický prístup
Firma sa dlhodobo zameriava na lokality s rozvojovým potenciálom, často mimo hlavných centier. Jej projekty sa nachádzajú napríklad v bratislavských častiach Ružinov, Rača, Petržalka či Nové Mesto, ale aj v rekreačnom prostredí pod Vysokými Tatrami. Pri návrhoch venuje dôraz verejnému priestoru, dostupnosti služieb a celkovej funkčnosti územia.
Projekty, ktoré formovali firmu
Jedným z prelomových projektov, vďaka ktorému si VI Group získala pozornosť odbornej verejnosti, bola výšková rezidenčná budova Matadorka v Petržalke. Projekt získal medzinárodné ocenenie EAE Award 2021 a vo svojom období patril k prelomovým projektom v Bratislave – nielen rozsahom a technickými nárokmi, ale aj spôsobom, akým sa ho podarilo citlivo začleniť do okolitej štruktúry.
Silný ohlas priniesla aj Vila Ľadová v bratislavskom Novom Meste, ktorá v roku 2023 zvíťazila v súťaži Baumit Fasáda roka za architektonické a materiálové riešenie fasády. V zahraničí zaznamenal úspech pražský projekt Kolčavka, ocenený v súťaži Realitní projekt roku 2024.
Aktuálne realizácie
V súčasnosti VI Group pripravuje a realizuje viaceré projekty. Patrí medzi ne RNDZ II – pokračovanie úspešného rezidenčného projektu Rendez v bratislavskej Rači – či projekt Terrasy, orientovaný na tiché rodinné bývanie v dotyku račianskych vinohradov. Za zmienku stojí aj pripravovaný rekreačný projekt Gerlach Rezort pod Vysokými Tatrami, ktorého 1.etapa je aktuálne vo výstavbe.
Rodinný model riadenia a dlhodobá vízia
Firma si napriek rastu zachováva rodinnú štruktúru a nezávislosť. „Držíme sa filozofie trpezlivého a udržateľného rastu. Nechceme byť najväčší developer, ale chceme byť vnímaní ako spoľahlivý a kvalitný developer,“ uvádza jeden z konateľov, Richard Duška.
VI Group plánuje naďalej pokračovať v projektoch, ktoré prinášajú funkčné bývanie a rozvoj lokálnych komunít. Po dvoch desaťročiach na trhu tak firma zostáva verná svojim hodnotám, premyslenému urbanizmu a prístupu, ktorý mení jednotlivé lokality na plnohodnotné miesta pre život.
Aktuálnu ponuku dostupných bytov a apartmánov spoločnosti VI Group nájdete na ich webovej stránke v sekcii Ponuka: https://www.vigroup.sk/sk/ponuky