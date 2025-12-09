10 vianočných darčekov pre starších pánov, ktorí tvrdia, že nič nepotrebujú. S naším zoznamom vybavíš otca, dedka či uja

Nech už je tvoj rozpočet akýkoľvek, určite si niečo vložíš do košíka. 🎁
Máš vo svojom okolí staršieho pána, pre ktorého je vybrať originálny darček pod stromček náročnou úlohou? Prípadne tvrdí, že už všetko má a nepotrebuje nič? Rozumieme, a preto sme pre teba vytvorili zoznam s darčekmi, ktoré ho určite potešia. V našom výbere nájdeš praktické pomôcky, tech vychytávky a niečo na dlhé večery. Darčeky sú pre každý rozpočet.
Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.
1. Okuliare proti modrému svetlu
- od 65 € (s kódom REFRESHER20OFF máš 20 % zľavu na všetky produkty)
Sedí tvoj obdarovaný často za počítačom, mobilom či pri telke? V takom prípade by mal mať na sebe špeciálne okuliare, ktoré blokujú alebo pohlcujú škodlivé spektrum modrého svetla. Okuliare od Eyerim majú univerzálny rám, pričom si môžeš vybrať priehľadné, čierne alebo hnedé prevedenie.
Materiál rámu je ručne spracovaný acetát najvyššej kvality. V porovnaní s plastom je acetát ľahší a flexibilnejší, má dlhšiu životnosť a je 100% hypoalergénny.
2. Poker set
Ak ten, komu zháňaš darček, miluje poker alebo má rád spoločenské hry, potom nie je o čom. Tento štýlový a kompaktný poker set od značky Medicine bude favoritom každej stretávky a ideálnym parťákom na dlhé večery. Sada je z prírodných materiálov.
3. Holiaci strojček Philips
Philips OneBlade má hype nielen na TikToku, ale podľa niektorých rebríčkov je považovaný za jeden z najlepších holiacich strojčekov. Postará sa o bradu, fúzy, chĺpky na telo a vytvorí dokonalé presné línie. Balenie obsahuje dve čepele Philips OneBlade 360 s otočným kĺbom na dokonalé prispôsobenie sa tvarom tváre a tri hrebeňové nadstavce na zastrihnutie fúzov v dĺžkach 1, 3 a 5 milimetrov. Používa sa na suché, ale aj mokré holenie.
4. Masážna podložka
Snáď neexistuje nikto, kto nemá rád masáže. Táto podložka je perfektná na doma alebo na cesty, pretože sa môže dať aj na sedadlo auta. Tvoj obdarovaný si užije dokonalú shiatsu masáž chrbta, ktorá pomôže uvoľniť bolesť. Má tri úrovne intenzity a tri programy. Nabíjačka je súčasťou balenia, pričom sa dá nabíjať aj cez autozásuvku.
5. Detektívka (Veštica od Dominika Dána)
Pre milovníkov dobrých knižiek odporúčame novú detektívku od Dominika Dána, od ktorej bude ťažké sa odtrhnúť.
Kniha Veštica sleduje prípad dievčaťa, ktorej telo našiel náhodný bežec v lese. Nad týmto prípadom žasol aj skúsený súdny lekár, ktorý si s tým nevedel dať rady. Detektívi sa tak vydali po stopách páchateľa, keď v tom im prípad zamiešala nečakaná pomocníčka – veštica.
Tá tvrdí, že pozná všetky odpovede na ich otázky a pomocou kyvadielka odhalí každé miesto. Detektívi nevychádzajú z údivu – pomohla im nájsť mŕtveho syna z minulého prípadu. No šťastie býva vrtkavé, presne ako jej magické kyvadlo.
6. Termoska
Termoska je asi najviac multifunkčná vecička, ktorá sa zíde každému – či už na hory, do práce, na cestovanie alebo len tak na doma. Táto od STANLEY je z nerezu, a tak je vysoko odolná. Jej dvojitá stena je vyplnená vákuom, takže dlhodobo udrží teplotu nápoja – studené a horúce nápoje si udržia svoju teplotu až 15 hodín. K termoske je aj praktický hrnček.
7. Hlavolam
Ak máš v okolí staršieho pána, ktorý si myslí, že vie rozlúsknuť každú hádanku a hlavolam, podaruj mu tento darček, s ktorým sa rozhodne potrápi. Hlavolam Huzzle Cast Equa 6/6 má tu najvyššiu obtiažnosť, pričom otestuje nielen logické uvažovanie, ale aj motorické schopnosti. Materiál je kov.
8. Multifunkčný nožík
Ďalší multifunkčný produkt je samozrejme kvalitný nožík, ktorý má viacero využití. Leatherman WINGMAN sa zíde na záhradu, v zamestnaní či na výlete. Má až 14 malých nástrojov, ako napríklad pilník s diamantovou vrstvou, skrutkovače, kliešte, nožnice a kopec iných. Celá konštrukcia je z odolnej nehrdzavejúcej ocele, vďaka čomu má nožík mimoriadne dlhú životnosť.
9. Whisky set
Ak tvoj obdarovaný miluje dať si po večeroch aperitív, s touto sadou netrafíš vedľa. Obsahuje dva whisky poháre z krištáľového skla a 6 chladiacich žulových kameňov. Toto všetko máš zabalené v elegantnej darčekovej krabičke.
10. Moka konvička
Každý správny kávičkár potrebuje svoju moka konvicu, aby si mohol dopriať chutné ranné espresso. Moka konvica od značky Bialetti pripraví na jeden ohrev kávu pre dve šálky. Má ergonomickú rukoväť a je z hliníka.