dnes 13. októbra 2025 o 11:04
Čas čítania 1:27
Sponzorovaný obsah

Ako vyčistiť semiš efektívne? Pomôžu ti tieto tipy

Ako vyčistiť semiš efektívne? Pomôžu ti tieto tipy
Zdroj: Dupe/Kasey Liguori, Unsplash/Ervan M. Wirawan
MÓDA MÓDA MÓDNE DOPLNKY
Semiš je krásny, no náročný materiál na údržbu.

Vytiahneš von nové semišové čižmy a domov sa vrátiš so „zablatenou okrasou“? Ak nechceš, aby sa ti zničili, zabudni na to, že ich hodíš do práčky. Poradíme, ako vyčistiť semiš efektívne.

Prevencia je kľúčová: Pravidelne používaj impregnačný sprej na semiš/nubuk. Ten vytvorí ochrannú bariéru proti vode a špine, čím predídeš problémom.

1. Ak je semiš zašpinený od blata

Nikdy, opakujeme, nikdy neutieraj semiš, keď je vlhký – spôsobíš to, že sa blato viac zažerie do materiálu. Plus, semiš je mimoriadne citlivý na vodu. Počkaj, kým blato uschne, oklep od zvyškov a pusti sa do čistenia.

Na semiš použi kefku s jemnými štetinkami, napríklad starú zubnú kefku, a snaž sa čo najprecíznejšie zbaviť zvyškov blata. Vždy kefuj jedným smerom. Efektívna bude aj obyčajná školská guma na gumovanie či suchý chlieb (biela strana kôrky).

Odporúčame ti zaobstarať špeciálnu obojstrannú kefu na semiš/nubuk, ktorá má na jednej strane jemné štetinky a na druhej drsnejšie. Nájdeš ju v špecializovaných obchodoch s obuvou.

topanky, spina, blato
Zdroj: Dupe/Tristan Brook

2. Ak je semiš od soli

Zima sa blíži, čo znamená, že cesty a chodníky budú zasypané soľou. Ak si jeden z tých ľudí, ktorí sa rozhodli nosiť semišové topánky v tomto období a teraz to ľutuješ, existuje riešenie. Odstránenie škvŕn od posypovej soli zo semišu vyžaduje rýchly a šetrný postup, pretože soľ môže semiš dosť poškodiť (vysušiť a zanechať biele mapy).

Košele s kockovaným vzorom ovládli ženské kolekcie. Toto sú najkrajšie štýly pre každý rozpočet Košele s kockovaným vzorom ovládli ženské kolekcie. Toto sú najkrajšie štýly pre každý rozpočet 13. októbra 2025 o 16:00

Hneď ako prídeš domov, nechaj topánky voľne uschnúť. Ak sú premočené, vlož dovnútra pokrčené noviny alebo papier, ktoré absorbujú vlhkosť. Nikdy nesuš fénom a neukladaj ani na radiátor. Keď topánky uschnú, s mäkkou kefkou vykefuj povrch, aby si sa zbavil/-a soli a prachu.

Ak sú na povrchu fľaky od soli, odporúčame ti zaobstarať si čistiacu penu na semišové topánky.

Môžeš vyskúšať aj pomer 1:1 kuchynského octu a vody. Do roztoku namoč handričku na obuv alebo kuchynskú utierku a jemne pretri špinavé časti semišu. Je odporúčané prejsť celým povrchom topánky, aby sa farba zjednotila a nevznikol iný typ mapy po čistení.

3. Ak má semiš mastné fľaky

Mastné fľaky sú pain každého odevu. Avšak dokážeš sa ich zbaviť pomocou vecí, ktoré máš isto doma. Môžeš ich posypať múkou, kukuričným škrobom či zásypom a nechaj pôsobiť niekoľko hodín. Následne ich opráš a vyčisti pomocou kefky s mäkkými štetinkami. 

Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Náhľadový obrázok: Dupe/Kasey Liguori, Unsplash/Ervan M. Wirawan
Domov
