Herec mal účinkovať vo filme s Nicolasom Cageom The Surfer.

Vo veku 56 rokov zomrel austrálsko-americký herec Julian McMahon, pre slovenské publikum známy najmä z populárneho seriálu Charmed. McMahon prehral boj s rakovinou, informuje The Guardian. Jeho manželka Kelly potvrdila, že zomrel pokojne a vyjadrila vďaku za lásku, ktorú rozdával počas života.

Na Slovensku si ho mnohí pamätajú najmä ako Colea z Charmed (Čarodejnice), ktorý sa vysielal niekoľko rokov aj na STV či TV Markíza. Seriál si získal pevné miesto medzi slovenskými divákmi v rokoch 2000 až 2005, keď sa McMahon objavoval medzi hlavnými postavami.

McMahon sa preslávil tiež ako Dr. Christian Troy v dráme Nip/Tuck, za čo si vyslúžil nomináciu na Zlatý glóbus. Vo filmoch Fantastic Four a Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer stvárnil ikonického zlosyna Dr. Dooma.

Okrem týchto hlavných rolí sa McMahon predstavil aj v seriáloch Profiler a FBI: Most Wanted. Posledná rola mu priniesla postavu bývalého austrálskeho premiéra v seriáli The Residence, dostupnom na Netflixe. Naposledy si zahral s Nicolasom Cageom vo filme The Surfer.

