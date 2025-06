Pre jednu z družičiek bolo prichystané špeciálne prekvapenie.

Hádzanie kytice je jednou z najtradičnejších aktivít na svadbách. Žena, ktorá chytí letiacu kyticu nevesty, by sa mala podľa tradície do roka a do dňa vydať. Internet obletelo video zo slovenskej svadby, na ktorej túto milú tradíciu ešte vyšperkovali. Prebehla totiž aj žiadosť o ruku.

Podľa tradície by nevesta nemala nijako ovplyvňovať, ktorej hostke padne do rúk kytica. Malo by ísť o osud a náhodu. V prípade virálnej svadby však pravidlo porušili a tradíciu urobili po svojom. Na videu, ktoré zverejnil starejší Michal Domonkoš, je vidno, ako sa nevesta pripravuje na hod kytice. Družičky za sebou pár sekúnd napína a miesto toho, aby kyticu hodila, za jednou družičkou prišla a kvety jej predala do rúk. Za ženou už čakal na kolenách jej partner, ktorý držal v ruke krabičku s prsteňom.

Milé video zachytáva bezprostrednú reakciu družičky, na ktorej je vidno, že žiadosť o ruku vôbec nečakala. Svojmu partnerovi povedala áno a z netradičnej žiadosti sa tešili aj všetci hostia v sále.