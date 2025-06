Zasiahol ho vodič, ktorý prehliadol červenú.

Český spevák Michal David zažil v piatok dopravnú nehodu. V blízkosti nákupného centra v Čestliciach sa stal účastníkom autonehody, keď do neho narazil vodič, ktorý nerešpektoval svetelnú signalizáciu. Našťastie sa nikomu nič nestalo.

Podľa Davidových slov stál na červenú a keď sa rozsvietila zelená, rozbehol sa, v tom však do neho zľava narazil iný vodič. „Prehliadol červenú,“ napísal spevák na sociálnej sieti. Auto museli odviezť do servisu, no udalosť sa vyriešila pokojne. Druhý vodič uznal vinu a polícii poskytol záznam z palubnej kamery.

„Musím pána pochváliť. Priznal vinu a zachoval sa férovo,“ vyjadril sa David. Hoci z incidentu vyšiel bez zranení, vyzýva ostatných vodičov na opatrnosť, najmä pred prázdninami. Po nehode sa sústredí na oddych. Len nedávno mal dva úspešné koncerty v pražskej O2 aréne, kde oslávil 65. narodeniny pred vypredaným publikom.