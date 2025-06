Pozreli sme sa na to, koľko nás skutočne vychádza verejnoprávna zábava.

Jesenná sezóna 2025 prinesie do vysielania STVR viaceré zmeny, no nemenej zaujímavé sú pohľady do zákulisných čísel. Ako informuje web Mediálne, verejnoprávna televízia na svoje zábavné formáty vynakladá obrovské sumy - často v stovkách tisíc eur, niekedy aj cez milión. Koľko presne nás stoja najznámejšie relácie?



Pečie celé Slovensko

Pečie celé Slovensko je najsledovanejšou a zároveň aj najdrahšou šou STVR. Ide o licencovaný formát britskej BBC. Na jeseň sa vráti už v piatej sérii.

Výroba: jeffo.tv

Najdrahší formát STVR

Výroba jednej časti: 121 589 € bez DPH

Celá séria (10 epizód + 2 špeciály): 1 459 068 € bez DPH

Licencia: cca 100 000 € bez DPH

Zdroj: Facebook/Pečie celé Slovensko



Záhady tela

Zábavno-vzdelávací formát s moderátorom Mariánom Miezgom sa vysiela už od roku 2017. Naďalej je pevnou súčasťou programu, na obrazovke ho zahliadneš v sobotné večery.

Výroba: Barracuda Movie

Výroba jednej bežnej časti: 47 870 € bez DPH

Silvestrovský špeciál: 54 170 € bez DPH

Celá séria (9 častí + 1 špeciál): 485 000 € bez DPH

Licencia: 38 500 € bez DPH

Zdroj: Facebook / Záhady tela

Milujem Slovensko

Zábavno-súťažná šou Milujem Slovensko bola na obrazovke Jednotky najdlhšie zo spomenutých zábavných formátov - už od roku 2013 a má za sebou 15 sérií. Na obrazovkách STVR však po rozhodnutí nového vedenia definitívne skončilo a už sa nevráti, no záujem o licenčné práva prejavili komerčné televízie Markíza aj JOJka.

Výroba: goodtv

Výroba jednej časti: 50 264,26 € bez DPH

Celá séria (18 epizód): 904 757 € bez DPH

Licencia na 1 sériu: cca 90 000 € bez DPH

Zdroj: Facebook/Šou Milujem Slovensko



Čo ja viem

Interaktívna šou Čo ja viem je na obrazovke už od roku 2014. Moderuje ju Marcel Merčiak, ktorý vždy otázky kladie trom známym osobnostiam a publiku vysokoškolských študentov.

Výroba: Eibner Production

Výroba jednej časti: 44 970 € bez DPH

Celá séria (16 častí): 719 533 € bez DPH

Licencia: 52 428 € bez DPH

Zľava Sveťo Malachovský, Kika Kocian, Iveta Malachovská a Marcel Merčiak v relácii Čo ja viem na RTVS. Zdroj: RTVS

Sieň slávy

Moderátorom pozastavenej šou Sieň slávy, ktorá nateraz dostala stopku, je Vladimír Kobielsky, ktorý v každej epizóde privíta významnú osobnosť slovenského spoločenského života a venuje sa jej pôsobeniu. Významné osobnosti slovenskej kultúry a športu sme na obrazovke Jednotky mohli vidieť od jesene 2024.

Výroba: NUNEZ NFE

Výroba jednej epizódy: 55 550 € bez DPH

Scénická dekorácia: 45 378 € bez DPH

Zatiaľ odvysielaných: 30 epizód

Zdroj: STVR/facebook

Veľkou lyžicou

Relácia bola zrušená po jednej sérii. Šlo o kulinársku reláciu s Petrom „Šarkanom“ Novákom a Octaviou McKenziovou. Na obrazovke bola od februára 2024 a vypĺňala nedeľné podvečery na Jednotke.

Výroba: B Production

Výroba jednej epizódy: 19 000 € bez DPH

Priemerná sledovanosť: 159-tisíc divákov

Zdroj: STVR archív

STVR sa na výrobe všetkých relácií podieľa nielen finančne, ale aj technicky. Poskytuje priestory, štúdio, réžie, kameramanov, zvukárov či dekorácie. Nová riaditeľka Martina Flašíková plánuje posilniť internú tvorbu a hľadať nové formáty, ktoré budú nielen atraktívne, ale možno aj úspornejšie. Do jesennej sezóny by tak mohol pribudnúť čerstvý vietor a možno aj niečo, čo nebude stáť ako byt v centre Bratislavy.