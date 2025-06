Festivaly nie sú len o hudbe, ale aj o zážitkoch, na ktoré sa nezabúda. Mladí Slováci nám porozprávali, ako sa ocitli vo VIP zóne, v backstage, ale aj v koši či bez stanu.

Nevieme ako ty, ale my už odrátavame dni do tohtoročnej Pohody. Jeden z najikonickejších slovenských festivalov otvorí svoje brány už 10. júla. Na hlavnom pódiu Zlatý Bažant stage sa predstavia napríklad Queens of the Stone Age, Massive Attack alebo legendárny Iggy Pop.

Keďže festivaly patria medzi naše najobľúbenejšie letné zážitky s kamošmi, chceli sme vedieť, aké majú na ne spomienky naši sledovatelia. Followerom sme preto na Instagrame položili otázku: Máš nejaký vtipný alebo divoký zážitok z festivalu, na ktorý nikdy nezabudneš? Vybrali sme niekoľko odpovedí, ktoré nás pobavili. Napríklad Pavol sa stal náhodou členom kapely, Martina sa prepašovala do VIP zóny a Simona si dala preteky s časom a smetiarskym autom.

Aby sme ťa lepšie naladili do festivalovej atmosféry, pri čítaní článku si môžeš vypočuť oficiálny playlist festivalu Pohoda 2025:

⚠️ Tento článok má iba informačný charakter. Alkohol užívaj vždy zodpovedne a s mierou. Nezabúdaj na pitný režim a staraj sa o svoje zdravie. Na festivale rešpektuj pokyny organizátorov – zábava je najlepšia vtedy, keď je aj bezpečná.

Niektorí respondenti chceli zostať v anonymite. Pre účely článku ich budeme volať iným menom. Autor ich pravé meno pozná.

Pavol na jednu festivalovú noc svojím spôsobom predstieral, že je niekto iný. „Na parkovisku pred festivalom som spoznal náhodne jednu kapelu. Niečo sme spolu popili a dostal som nápad, či ma nevpustia do areálu ako člena ich kapely. Chalani z kapely boli za, kontrola na festivale bola slabá, tak som dostal pásku s nápisom staff, vďaka čomu som mal na festivale aj prístup k jedlu zdarma.“

Páska, ktorú mal na ruke, mu otvorila dvere aj do backstage. „S páskou staff som sa dostal aj do zákulisia a rozprával sa s viacerými ľuďmi z organizačného tímu. Keď som sa ľuďom predstavoval, vždy som si vymýšľal novú identitu. Niektorým som povedal, že pracujem ako člen kapely, iným som tvrdil, že robím zvukára a podobne.“ Tvrdí, že mal len 18 rokov a vôbec si neuvedomoval, že tento jeho „vtip“ by mohol niekto jednoducho odhaliť a zavolať políciu. „S odstupom času sa tým ale príliš nechválim a radšej by som festival podporil peniazmi,“ dodáva.

Ilustračný obrázok. Zdroj: Dupephotos.com / Cátia Fena, Dupephotos.com / Kaitlin Marino

S podobnou príhodou sa nám ozvala aj Martina. „S kamoškou sme nutne potrebovali ísť na WC. Ako sme ich hľadali, dostali sme sa k nejakej barikáde, kde stál SBS-kár. Videli sme, že za barikádou sú záchody.“ Ochránkára museli veľmi presviedčať, aby ich pustil využiť záchody a sľúbili, že sa hneď vrátia späť.

Martina pokračuje: „Šli sme na ten záchod a potom sme sa poobzerali. OMG, zistili sme, že sme v nejakej VIP zóne a tak sme sa rozhodli to využiť.“ Vošli do luxusného bieleho stanu, kde uvideli švédske stoly a umelcov z line-upu. „S kamoškou sme sa fakt dobre a zadarmo najedli. Všimli sme si, že všetci majú špeciálne náramky. Zakrývali sme si ruky, aby si nikto nič nevšimol. Potom sme sa veľmi v tichosti vyparili.“

Ilustračný obrázok. Zdroj: Dupephotos.com / CHLOE CHRISTIANSON

Simonina noc bola spočiatku tiež zábavná, no potom sa zmenila na miernu paniku. V roku 2019 sa zabávala na Pohode so svojou partiou. „Zrazu som zbadala žltý kontajner na plast a dostala som ‚skvelý nápad,‘ že tam proste skočím... No tak sa aj stalo. Prišlo mi to haha-hihi strašne super a spravila som si aj fotku.“ O hodinu neskôr však zistila, že jej chýba mobil. „Hneď to bol stres, panika.“

Začala premýšľať, či jej nemohol vypadnúť práve v tom koši, a tak ním bežala naspäť. „Utekala som ku košu a práve sa blížilo smetiarske auto. Rýchlo som skočila do koša a prehrabávala sa fľaškami. Doslova v poslednej chvíli som telefón získala späť. Keby prídem o trošku neskôr, je fuč.“

Dúfame, že ty podobnú paniku nezažiješ a Pohodu si užiješ naplno. Tento ročník je výnimočný tým, že po 10-ročnej prestávke obnovil známe partnerstvo dvoch legendárnych slovenských značiek – Zlatý Bažant Pohoda . Na festivale sa preto nezabudni zastaviť v zóne Zlatý Bažant , kde o skvelé zážitky a zábavu nebude núdza. Čo presne ťa čaká, ti ešte neprezradíme, no jedno je isté už teraz. Orosený pohár dobre vychladeného piva tam určite nebude chýbať. 🍻

Natália sa dodnes smeje na svojom divokom festivalovom zážitku, na ktorý si, paradoxne, ani príliš dobre už nepamätá. „Robila som dobrovoľníčku na jednom festivale a našou úlohou bolo čapovať. Samozrejme, niečo sme z výčapu popri tom aj chutnali. Išla som hľadať toaletu, a to je to posledné, čo si pamätám.“ Ráno sa zobudila vo svojom stane na lúke, ktorý jej niekto rozložil. „Niekto“ jej však zabudol rozložiť spodnú časť stanu, takže spala priamo na tráve, krytá iba natiahnutou vrchnou plachtou.

So smiechom dodáva: „Spala som v tričku chalana, ktorého som tam vtedy spoznala – a ktorý bol gay. Potom vysvitlo, že som sa vyzliekla a zaspala vonku. Predtým som ten stan nejako rozložila. Našiel ma ten chalan ešte s jednou babou a dal mi svoje tričko.“

Tomášov najlepší festivalový zážitok bol presným opakom ostatných. „Prišiel som na dvoj- alebo trojdňový festival v sobotu o piatej poobede. Dal som si pivo, poskúšal gastro a pozrel si dva koncerty. Stretol som ľudí, ktorých som stretnúť chcel.“ Tvrdí, že o 11 večer v rovnaký deň bol už triezvy. „O 12-tej som už doma vychádzal zo sprchy. Wild,“ dodáva so smiechom. „Najlepší festivalový zážitok.“