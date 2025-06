Chceš pri sledovaní najnovšieho traileru k filmu F1: The Movie cítiť vibrácie? Pusť si trailer na svojom iPhone cez aplikáciu Apple TV a nechaj sa pohltiť.

Spoločnosť Apple tento týždeň na svojej výročnej konferencii Worldwide Developers Conference oznámila množstvo funkcií pre rôzne pripravované operačné systémy vrátane úplne novej estetiky vizuálneho dizajnu známeho ako Liquid Glass, ktorý sa objaví v systémoch iOS 26, iPadOS 28 a macOS 26 na jeseň tohto roka.

Spoločnosť sa však v prvých minútach svojej 90-minútovej prezentácie nezameriavala len na softvér, ale aj na nový film Brada Pitta F1: The Movie, ktorý spolu s ňou distribuuje produkčná divízia Apple Original Films.

Ako si pozrieť trailer?



1) Musíš mať aspoň iOS 18.4

2) Otvor si aplikáciu Apple TV

3) Na domovskej obrazovke sa zobrazí možnosť prehrať upútavku na film F1: The Movie

Apple film propaguje niečím, čo vidíme (a hlavne cítime) vôbec po prvýkrát vo filmovom priemysle: haptickým trailerom. Ak máš iPhone so systémom iOS 18.4 alebo vyšším, môžeš si v aplikácii Apple TV pozrieť nový trailer a na niekoľko minút sa preniesť do kokpitu vozidla Formuly 1 a cítiť vibrácie pri každom pohybe volantom, stlačení plynu alebo prudkom náraze.

Z hľadiska propagácie je to kvapka v mori, ale nepochybne je to dosť cool a ďalej to načrtáva, ako by mohla vyzerať budúcnosť nielen filmového marketingu, ale aj konzumácie obsahu. Koniec koncov, hráči PlayStation 5 už majú s haptickou odozvou bohaté skúsenosti a je jasné, že v budúcnosti nás čaká čoraz viac podobných interakcií.