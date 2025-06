Refresher hľadá externých content creatorov — ľudí, ktorí rozumejú jednej konkrétnej téme do hĺbky, tvoria obsah (texty, reels, videá, čokoľvek) a chcú svoje vedomosti dostať medzi ľudí a speňažiť.

Poznáš všetky druhy B-vitamínov v proteínových shakeoch? Máš načítané triky na investovanie do nehnuteľností? Sleduješ najnovšie AI čipy a vieš, kto ich vyrába ešte skôr, než to zverejní The Verge?

Ukazuješ svoje znalosti verejnosti cez sociálne siete? Máš follows, lajky, komentáre a ľudia si od teba pýtajú rady cez DMs? V tom prípade potrebujeme práve teba.





Ako to funguje?

Nemusíš k nám chodiť. Je to externá spolupráca .

. Napíšeš aspoň jeden článok mesačne, alebo natočíš video. Hornú hranicu si určuješ ty.

Dostaneš voľnosť v tvorbe a férovú odmenu za každý výstup, ktorý zverejníme.

Hľadáme niekoho, kto je spoľahlivý, dodržiava termíny, vie si veci zorganizovať sám a chápe, aké hodnoty Refresher reprezentuje.





Aké témy hľadáme?

duševné zdravie a well-being

vzťahy a sexualita

zdravie, fitness, výživa

krimi, bezpečnosť, true crime

tech, AI, aplikácie, hardware

móda (najmä mladí návrhári, trendy)

hudba, kultúra, popkultúra

architektúra, interiérový dizajn

financie, investovanie, poradenstvo

podnikanie, startupy

právo a legislatíva pre bežných ľudí

Si náš človek, ak:

vieš ísť v téme do hĺbky,

máš už nejaké publikum (alebo minimálne tvoríš),

vieš písať alebo točiť,

si zodpovedný, samostatný a baví ťa zdieľať, čo vieš.

Odmena:



V závislosti od rozsahu a skúseností od 100 do 200 € za článok (video).



Ako sa prihlásiť?

Vyplň náš dotazník, v ňom sa dozvieme všetko potrebné.