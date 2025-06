Nezabudni, že Deň otcov je za dverami. Poteš svojho tatka jedným z týchto 10 užitočných darčekov

Vybrali sme darčeky pre každého otca.

Deň otcov je už o niekoľko dní (15. júna) a trápi ťa, že nemáš žiadny darček? Neboj sa, vybavili sme ho za teba. Spísali sme zoznam darčekov pre každý rozpočet, ktoré potešia nejedného tatka. V našich tipoch nájdeš užitočné tech vecičky či darčeky, ktoré sú perfektné na zabitie nudy.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

1. LEGO® Bonsai

Uznaj, že neexistuje chlap, ktorý by nemal rád stavebnice alebo sa s nimi nehral ako malý chlapec. LEGO® nedávno pridal tento krásny japonský javor do svojej Botanicals kolekcie, ktorý obohatí každú kanceláriu a domácnosť. Plus, tvoj tatino si skladaním javoru skráti dlhé chvíle. Stavebnica má 474 dielikov.

Zdroj: alza

2. Matcha Tea BIO Trio 70 g

Pokiaľ tvoj otec miluje čaj a nevie si bez neho predstaviť deň, podaruj mu matchu, ktorá je plná antioxidantov a má priaznivé účinky na správne fungovanie mozgu. Tento balíček obsahuje 40 matcha čajov v praktických vrecúškach. Urobí tak radosť nielen začiatočníkom v príprave matche, ale aj tým, ktorí si tento čaj vychutnávajú pravidelne.

Zdroj: Alza

3. STANLEY termoska

To, že STANLEY cups majú hype, ti asi nemusíme vysvetľovať. No ich termosky sú must-have pre každého tatka, ktorý miluje chodiť na turistiky, lyžovačky alebo pravidelne cestuje autom. Táto termoska má objem 1 400 mililitrov, je z nerezu, dokáže udržať teplý nápoj 40 hodín a studený nápoj 35 hodín. Okrem iného má aj praktický pohárik.

Zdroj: Alza / Ardes

4. Philips OneBlade 360 na tvár a telo

OneBlade má mimoriadnu popularitu na TikToku u mužov, ale aj u žien. Je vodeodolný, ľahký, kompaktný a vhodný na suché či mokré holenie. Súčasťou balenia sú 2 čepele s otočným kĺbom, špeciálny nadstavec so 14 nastaveniami dĺžky zastrihnutia, nadstavec na zastrihávanie chlpov na tele a extra šetrný nadstavec na ošetrenie citlivých častí tela.

Zdroj: alza

5. Yves Saint Laurent MYSLF Le Parfum

Vonná kompozícia čierneho korenia, pomarančového kvetu, pačuli, ambry, vanilky a dreva je v elegantnom flakóniku voňavky YSL. Tento parfém má mnoho pozitívnych recenzií a je obľúbenec aj u známych pánskych magazínoch, takže s ním rozhodne trafíš do čierneho.

Zdroj: notino

6. Dominik Dán – Podaj prst

Nový krimi titul od Dominika Dána je momentálne na vrchole bestsellerov kníhkupectva Martinus. Kniha sleduje prípad zavraždeného policajta, ktorý bol postrelený do chrbta počas zdanlivo bežnej dopravnej nehody. Vyšetrovatelia z kancelárie 141 čelia tlaku, keď zisťujú, že obeť nebola bez viny a prípad môže poškodiť povesť polície. Okrem iného je vrah bližšie, než si myslia.

Zdroj: martinus

7. Darčeková poukážka na letenky

Je tvoj tatino vášnivý cestovateľ? Tak potom nie je o čom. Môžeš si vybrať ľubovoľnú sumu poukážky, ktorú môže použiť na viac ako 800 aerolínií v rámci Pelikánu alebo na dovolenky cestovných agentúr.

Zdroj: pelikán

8. Masážny golier Naipo MGS-150D

po zľave 38,90 € (pôvodná suma 70,90 €)

Tento golier sa postará o relaxáciu a uvoľnenie bolesti celého tela. Má 8 hĺbkových masážnych uzlov shiatsu, tri úrovne intenzity, obojsmernú rotáciu, ergonomický tvar, je z priedušného materiálu a je ideálny aj na cesty.

Zdroj: Alza

9. Kožená peňaženka Polo Ralph Lauren

S elegantnou koženou peňaženkou od Polo Ralph Lauren nič nepokazíš. Má vrecko na mince, priehradku na bankovky a 6 slotov na karty.

Zdroj: Answear

10. Vôňa do auta AREON LEATHER COLLECTION – Gold Star

Keď už vôňu do auta, tak poriadnu. Luxusný osviežovač vzduchu Areon Leather Collection Gold Star vyniká svojim dizajnom, koženým materiálom a pánskou vôňou, ktorá kombinuje drevité, kvetinové a citrusové ovocné tóny. Sľubuje výdrž až 365 dní.