V ponuke bude len na obmedzený čas.

Pistáciová príchuť sa s príchodom dubajskej čokolády stala v poslednej dobe jednou z najvyhľadávanejších. Virálne sú croissanty, čokolády, donuty či zmrzliny s touto náplňou. So svojou vlastnou zmrzlinou prišiel aj McDonald's a od stredy si môžeš vychutnať ikonickú McFlurry s pistáciovou príchuťou.

„Jemná zmrzlina doplnená o bohatú pistáciovú polevu a krehkú waflovú posýpku tvorí ideálne letné osvieženie, ktoré si jednoducho zamilujete,“ opisuje fastfood svoju letnú novinku. Táto špeciálna edícia už spôsobila ošiaľ v McDonald's v Taliansku či Nemecku.

Zdroj: McDonald's

Pozor, jedná sa len o letnú limitku. Vychutnať si ju môžeš naprieč celým Slovenskom len do 21. septembra. McDonald's tiež upozorňuje na to, že predaj sa môže skončiť skôr, a to prípadným vypredaním zásob.

McFlurry patrí k najvyhľadávanejším produktom fast foodu. Ponuka jej príchute sa z času na čas mení a odrážajú sa na nej aj aktuálne trendy. Okrem pistáciovej si momentálne môžeš vychutnať Lentilkovú, Lotusovú alebo KitKat.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa McDonald's Slovensko (@mcdonalds.sk)