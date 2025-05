Nemci míňaju na domácich miláčikov obrovské peniaze, neradi hovoria o svojom súkromí a každú nedeľu chodia na výlety. Katarína začínala aj v gastre, dnes pracuje ako účtovníčka pre Porshe.

Katarína Čaputová žije v Stuttgarte už desať rokov. Po ukončení štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave odišla na pracovnú stáž do Nemecka. Z pôvodne krátkej návštevy sa nakoniec stal jej nový domov. „Firma mi preplatila ubytovanie aj stravu. Ubytovali ma v hoteli, ktorý vlastnila spoločnosť, kde som stážovala ako asistentka riaditeľa. Keďže som zarábala len 400 eur mesačne, bola to pre mňa obrovská pomoc,“ spomína Katarína pre Refresher.

Po skončení stáže sa Katarína rozhodla zostať v Nemecku a začala pracovať v gastronómii – ako čašníčka, barmanka aj hosteska. Práve vďaka tejto práci sa rýchlo naučila po nemecky, čo jej neskôr umožnilo zamestnať sa v odbore, ktorý vyštudovala. „Popri práci v gastre som s bývalým priateľom začala predávať hračky pre domácich miláčikov. Všimla som si, koľko peňazí sú Nemci ochotní minúť na svojich psov a mačky,“ vysvetľuje. Dodáva, že hoci si na nemeckú mentalitu postupne zvykla, ich rezervovanosť ju vie aj po rokoch občas vyviesť z miery.

„Nemci sú veľmi spoľahliví, organizovaní a precízni. Na začiatku mi prišli chladní, ale časom som zistila, že sú len rezervovaní – a keď si k vám nájdu cestu, sú veľmi lojálni. Majú aj zmysel pre humor, len ho treba chvíľu hľadať. Vážia si súkromie, presnosť a dochvíľnosť ,a to si postupne obľúbite aj vy.“

Rodáčka zo Slovenska je rodina bývalej prezidentky Zuzany Čaputovej. Domov sa vracia len na sviatky, ako hovorí, Nemecko je už jej domovom.

Čo ťa priviedlo k rozhodnutiu žiť a pracovať práve v Nemecku?

Do Nemecka som sa dostala ako čerstvá absolventka Ekonomickej univerzity v Bratislave. Plánovala som tu zostať len niekoľko mesiacov na praktickej stáži, kde som pracovala ako sekretárka riaditeľa. Netušila som, že sa z krátkodobého pobytu stane nový život. Uplynulo desať rokov a dnes už viem, že to bolo jedno z najlepších rozhodnutí, aké som mohla urobiť. Životný štýl, mentalita ľudí, pracovné možnosti a celková kvalita života ma presvedčili, že práve tu chcem budovať svoju budúcnosť.

Ako sa vyvíjala tvoja kariéra po stáži?

Za ten čas, odkedy som prišla do Nemecka, som si prešla viacerými pracovnými skúsenosťami. Dnes už štvrtý rok pracujem v Porsche, kde pôsobím ako účtovníčka. Predtým som zastávala podobnú pozíciu aj v inej firme. K tomu všetkému však viedla dlhšia cesta.

Keďže som po stáži ešte nepoznala dobre nemčinu, musela som istý čas pracovať v gastronómii – približne rok ako čašníčka, barmanka či hosteska. Bolo to nevyhnutné, pretože som ešte neovládala nemčinu na takej úrovni, aby som mohla nastúpiť na kancelársku pozíciu.

Zároveň som sa musela popasovať s náročnou byrokraciou. V Nemecku nestačí len mať titul zo zahraničnej univerzity, treba ho nechať oficiálne uznať, aby ste mohli pracovať v odbore. To si vyžadovalo čas aj peniaze, preto som si musela najskôr našetriť, aby som si mohla dať svoj slovenský titul ekvivalentne uznať.

Prvých šesť mesiacov som často plakala – nevedela som po nemecky a cítila som sa stratená. Postupne som sa však začala stretávať s Nemcami, veľa som počúvala a tak sa jazyk prirodzene naučila.

Kde si počas stáže bývala?

Firma mi v tom čase preplatila ubytovanie aj obedy. Môj plat bol len 400 eur mesačne, čo bolo na prežitie úplne nedostačujúce. Mali však všetko zabezpečené, a za to som bola naozaj vďačná. Bol to môj štart do života, mala som veľké šťastie.