Prečítaj si zoznam miest, o ktoré je tento rok mimoriadny záujem.

Vďaka sile sociálnych sietí sa každý rok stane jedna dovolenková destinácia mimoriadne populárnou a je preplnená turistami. Minulý rok takýto bum zažilo Marseille vo Francúzsku či pobrežie Amalfi v Taliansku. Odborníci z cestovateľského portálu Time Out sa pozreli na to, ktoré destinácie by to mohli byť tento rok.

Ak chceš byť v centre diania alebo sa chceš práve vyhnúť miestam, na ktorých bude tento rok každý, určite čítaj ďalej. Tvorcovia sa zamerali na destinácie v rámci Európy a nenájdeš tu žiadnu exotiku.

Antverpy (Belgicko)

Mesto vo vnútrozemí láka najmä na pamiatky a životný štýl. Je ideálne pre tých, ktorí majú radi estetické fotky jedla, kávy či radi zájdu na komunitné trhy, kde si dajú dobré street food či pivo. Podľa portálu bude toto mesto novou Kodaňou či Berlínom a počas leta zožne podobnú popularitu ako tieto vyhlásené destinácie.

Zdroj: Unsplash/ Ernest Ojeh

Neapol (Taliansko)

Neapol vnímajú zasa ako Marseille Talianska. Toto mesto má totiž autentickú taliansku atmosféru, ponúka chutné a typické talianske jedlo a zároveň sa z neho dostaneš rýchlo na populárny Amalfi Coast. Výhodou Neapolu je, že je veľmi cenovo dostupný a dovolenka ťa tu vyjde lacnejšie ako napríklad v Ríme.

Zdroj: Unsplash/ Samuel C

Tbilisi (Gruzínsko)

Rovnako ako Antverpy, aj Tbilisi prirovnávajú k Berlínu. Mesto totiž ponúka bohaté kultúrne vyžitie a je domovom rôznych festivalov. Destinácia láka na svoj nočný život aj milovníkov techna a je dobrou alternatívou na cestovanie práve pre mladých ľudí. Ak tam chceš vycestovať, pravdepodobne sa priprav na to, že kluby v Tbilisi budú toto leto preplnenejšie, pretože je destinácia stále atraktívnejšia.