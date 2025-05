Víťazka tohtoročného Let's Dance sa zasnúbila. Dominika Rošková zdieľala dojemné video

Svojmu priateľovi Adamovi povedala áno😍

Dominika Rošková sa na Instagrame pochválila fanúšikom radostnou správou. So svojím priateľom sa zasnúbili na dovolenke na Srí Lanke.

Na sociálnej sieti tanečníčka zverejnila video s romantickou pesničkou. Aj napriek tomu, že je ich konverzácia prekrytá iným zvukom, z popisu sa dozvedáme, že jej priateľ jej recitoval báseň, ktorú napísal o ich láske, a následne ju požiadal o ruku.

Zdroj: Instagram/ @dominika.roskova

„Máj 2025 nemôže byť už viac magický. 22.05.2025 bol deň, keď som povedala ÁNO mužovi, s ktorým sme sa rozhodli spoločne kráčať životom. Adam pripravil pred poslednou večerou na Srí Lanke to najkrajšie prekvapenie. Ani netušil, v aký magický dátum. Nemohol to vymyslieť krajšie, romantickejšie, intímnejšie... Bolo to ako z filmov, ktoré som tak rada pozerávala,“ napísala dojemné vyznanie Dominika.

„V ten podvečer sme si klasicky sedeli pred večerou na terase a zhovárali sa… Odišiel ,,niečo zobrať”, potajomky to celé začal natáčať. Pripravil báseň. Báseň o nás… Hlbokú, nádhernú, skutočnú, dojemnú… Moje srdce bolo v tom momente zahriate takou láskou, akú som ešte nezažila a cítila som sa doplnená. Vo svete ťažkých ideálov, výberu a možností, nájsť toho, s kým NIČ nie je málo, nie každému sa pošťastí,“ napísala.

Dominika Rošková tancovala tento rok v Let's Dance s Kristiánom Baranom. Spoločne sa pretancovali do finále, ktoré následne aj vyhrali a porazili Zuzku Porubjakovú s Jarom Ihringom a Ráchel Šoltésovú s Titusom Ablorhom. Hneď po súťaži sa vybrala na tri týždne na Srí Lanku, aby si oddýchla.