Muž z Bratislavy hľadá svojich záchrancov. Pri náhlej zástave srdca mu zachránili život, teraz sa chce odvďačiť

40-ročný muž bol 24. apríla o 21:15 na prechádzke so svojou sestrou pri River Parku a náhle dostal zástavu srdca. Okoloidúci mu poskytli prvú pomoc a zachránili mu život.

Na sociálnych sieťach koluje inzerát muža, ktorý hľadá okoloidúcich, ktorí mu pri náhlej zástave srdca zachránili život. Chce sa im poďakovať za hrdinský čin. Na rôznych platformách zverejnil ich opis, no vzhľadom na situáciu si nepamätá všetky detaily.

Incident sa stal ešte 24. 4. okolo 21:15 v Bratislave pri River Parku / Dunaji - v blízkosti supermarketu. Muž vo veku 40 rokov bol na prechádzke so sestrou (tiež štyridsiatnička) a z ničoho nič dostal zástavu srdca a odpadol. „V blízkosti boli ľudia, ktorí mi začali dávať prvú pomoc a pokračovali až do príchodu záchranky, ktorá pokračovala s defibrilátorom. Náročná záchrana potom pokračovala v sanitke a v nemocnici,“ začína opis v inzeráte.

Pomohli mu okoloidúci

Ľudí, ktorí mu pomohli, muž najprv identifikoval ako bežcov. Malo ísť o skupinku troch a neskôr sa mala pripojiť ďalšia bežkyňa, ktorá k prvej skupine nepatrila. Ako upresnil pre Refresher, so sestrou prišli na to, že prvá skupinka nemuseli byť bežci v športovom oblečení, ako píše v pôvodnej správe, ale mohlo ísť aj o ľudí v civile. Zároveň si nie sú istí ani tým, či boli traja alebo štyria. „Sestra bola v šoku a ja som bol v bezvedomí,“ opisuje, prečo si presné detaily žiaľ nepamätá.

.

Zdroj: Instagram/ @bratislavamarathon

V inzeráte následne popisuje podľa spomienok sestry, ako daní záchrancovia postupovali. „Bol najskôr muž, ktorý volal záchranku a žena, ktorá mi začala dávať masáž srdca. Následne prišla iná žena (bežkyňa), ktorá bežala samostatne - tá mi ďalej dávala kvalitnú masáž srdca až do príchodu sanitky. Tento popis osôb a udalostí však, žiaľ, nemusí byť úplne presný. Miesto (Riverpark / Dunaj - neďaleko supermarketu) a čas (štvrtok 24. 4. okolo 21:15) by však mali byť správne,“ upresňuje.

Cíti potrebu záchrancom poďakovať

Ľuďom, ktorí mu pomohli, sa chce poďakovať a veľa by preňho znamenalo, ak by sa mu ich podarilo nájsť. „Nájsť mojich záchrancov je pre mňa veľmi dôležité. Mojim deťom zachránili otca. Mojej žene manžela,“ napísal a dodal, že by svojich záchrancov rád pozval na večeru.

„A možno aj ich zaujíma, ako tento príbeh dopadol. Zaslúžia si vedieť, že aj vďaka nim skončil šťastne. Vlastne - práve vďaka nim môj príbeh neskončil - vďaka nim príbeh môjho života pokračuje,“ píše.

Muž chce zostať v anonymite, no pre potreby nájdenia záchrancov si vytvoril špeciálnu emailovú adresu [email protected]. Ak si sa náhodou podľa opisu spoznal alebo ti nejaký tvoj známy či rodinný príslušník prerozprával tento príbeh, muž, ktorý dostal druhú šancu na život, by sa veľmi rád poďakoval.

V rozhovore povedal aj to, že chápe, ak niekto poďakovanie nepotrebuje a pomoc v takýchto situáciách je pre nich jasná vec. On by však rád svojich záchrancov našiel a zo srdca im poďakoval.