Ako už iste vieš, Vatikán oznámil zvolenie nového pápeža, čo je historický moment s duchovným aj spoločenským významom. Po dvoch dňoch hlasovania sa Robert Francis Prevost, pôvodom z Chicaga, stal prvým americkým pápežom v histórii katolíckej cirkvi a prijal meno Lev XIV.

Twitter, Instagram aj TikTok zaplavili memečká, ktoré reagovali na zvolenie s typickou dávkou internetovej kreativity. Od jemne satirických až po čisto absurdné, internet si opäť raz našiel spôsob, ako spojiť serióznu udalosť s odľahčeným pohľadom. A my sme ich pre teba pozbierali – tie najvtipnejšie, najkreatívnejšie a našťastie aj také, ktoré neurazia ani tvoju babičku.

Prvý americký pápež v histórii? Internet si túto informáciu nenechal len tak ujsť. Od memečiek s „typickou americkou kultúrou“, orlami, cheeseburgermi a baseballom až po titulky typu „Pope of the Free World“. Sociálne siete však explodovali v momente, keď zaznelo slovo Chicago.

Fanúšikovia futbalu, basketu aj wrestlingu našli v zvolení nového pápeža ďalší dôvod na fanúšikovské memes. Lebo čo by to bolo za veľkú udalosť, keby sa neporovnávala s draftom NFL alebo nekonečnou výstavbou štadiónu?

Niektoré vtipy si neodpustili štipku politickej irónie. Na svedomí to zrejme má aj súčasný americký prezident Donald Trump, ktorý ešte pred voľbou nového pápeža avizoval, že by si v tejto funkcii vedel predstaviť sám seba.

Humoru sa však neštítila ani známa satirická stránka Zomri, ktorá zdieľala obrázok, kde pravé meno Leva XIV. - Robert Francis Prevoz Martinez - vyzerá iba ako Robert F. (a nápadne tým pripomína slovenského premiéra). Všetko, samozrejme, s nadhľadom a poriadnou dávkou internetovej diplomacie.

I can't think of a worst time in history to elect an American Pope pic.twitter.com/imK7IdFLLv

Konkláve je vážna vec – no keď sa vyše stovka kardinálov zatvorí do Sixtínskej kaplnky bez telefónov, memečká už čakajú za dverami. Pálenie hlasovacích lístkov? Perfektný content. Biely dym? Spúšťač virálnych reakcií.

the sixteenth chapel when they have a new pope pic.twitter.com/k1KP9Rpi8v

do you think the cardinals watched conclave together and were pointing at the screen going 'that one's you'