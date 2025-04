Ušetrite a buďte udržateľní. Na DOD v STILL ukážu repasované vozíky

Každý rok predĺžia životnosť približne 8 000 jazdeným vozíkom a v rámci Európy majú v ponuke viac ako 25-tisíc použitých vysokozdvižných pomocníkov a skladovej techniky.

Špecialista na intralogistiku, spoločnosť STILL, sa už viac ako 35 rokov zameriava na cirkulárnu ekonomiku. Ich repasované vozíky si počas mája môžete prezrieť na dňoch otvorených dverí v Nitre.

Pre profesionálne repasovanie vysokozdvižných vozíkov prevádzkuje STILL v Európe štyri vlastné špecializované centrá. Stroje, ktorým spoločnosť dala druhý život, sú od tých nových voľným okom, ale aj pri záťažových testoch takmer na nerozoznanie.

„Každá časť stroja prechádza detailnou technickou a optickou generálnou opravou, pričom diely, ktoré je potrebné nahradiť, technici počas repasovania vymieňajú za originálne diely STILL. Naším cieľom je poskytovať kvalitné a spoľahlivé repasované vozíky, ktorých zaobstaranie má dnes z ekonomického i ekologického hľadiska zmysel pre stále väčší počet zákazníkov,“ hovorí Andrej Kráľ, vedúci oddelenia jazdených vozíkov a krátkodobého prenájmu.

Prečo si vybrať repasovaný vozík?

Ak váhate, či je vhodné zvoliť práve do vášho skladového priestoru použitý vozík, máme pre vás niekoľko dôvodov.

1. Ušetríte. Cena repasovaného vozíka môže byť nižšia o 30 až 50 percent. Ak máte obmedzený rozpočet, potrebujete využívať vozík iba sezónne či pre menší prepravný objem, môže to byť ideálne riešenie.

2. Ekologický prístup. Opätovným využitím techniky a predĺžením jej životnosti znižujeme spotrebu surovín a energie, ktoré by boli potrebné na výrobu nového stroja. Pre mnoho firiem je dnes zníženie vlastnej uhlíkovej stopy veľmi dôležité, mnohé to majú zahrnuté aj vo svojich cieľoch.

3. Flexibilná ponuka. V STILL ponúkajú zákazníkom viaceré kategórie použitých vozíkov, čo im umožňuje vybrať si taký, ktorý najlepšie vyhovuje ich potrebám. Na výber sú repasované vozíky rozdelené do troch úrovní (bronzová, strieborná, zlatá), ktoré sa líšia technickým stavom, zárukou, vzhľadom a stavom batérie. STILL však ponúka aj vozíky bez repasovania, u ktorých je, samozrejme, zabezpečená funkčnosť, bezpečnosť a po technickej stránke sú v poriadku.

4. Záruka a servis. STILL poskytuje na repasované aj nerepasované stroje záruku a široký záručný a pozáručný servis, ktorý je na rovnakej úrovni ako pri nových strojoch. Dĺžka záruky závisí od zvolenej kategórie vyššie.

5. Okamžitá dostupnosť. Vozíky STILL odosiela zákazníkovi hneď na druhý deň, nemusíte tak čakať na výrobu nového stroja.

Cieľovou skupinou pre nákup repasovaných vozíkov sú najmä malí a strední podnikatelia. Aj veľké spoločnosti však využívajú jazdené vozíky vo svojich skladových priestoroch, a to ako doplnok k novým strojom do tzv. zmiešaných flotíl.

Príďte si svoj budúci vozík ochytať a vyhrať

Už si ich nemusíte pozerať len v katalógu a vyberať tak trochu naslepo. V STILL chystajú dni otvorených dverí vo svojom nitrianskom showroome. V pracovné dni od 5. do 31. mája môžu záujemcovia osobne otestovať jazdené vozíky, priamo na mieste sa poradiť s odborníkmi a prípadne si rovno aj niektorého pomocníka nechať odviezť do firmy. Všetky vozíky, od tých bez repasovania až po repasované na úroveň striebro, budú pripravené na okamžitý odber.

Pre návštevníkov si v STILL zároveň pripravili aj novinku. Každý záujemca bude môcť zatočiť kolesom šťastia, ktoré ponúkne zaujímavé ceny. Medzi výhrami bude ručný paletový vozík, ktorý dostane šťastlivec zadarmo k svojmu nákupu, 20- alebo 10-percentná zľava na prenájom vozíka, 20- alebo 10-percentná zľava na nákup jazdeného vozíka, cestovný kufor STILL a ďalšie.

Máj je teda v spoločnosti STILL mesiacom jazdených vozíkov a svojich zákazníkov preto vyzýva: Chyťte si ten pravý! Showroom nájdete v centrále STILL Slovensko na Štúrovej 150 v Nitre a navštíviť ho môžete kedykoľvek počas pracovných dní a pracovných hodín.