Nesmiete chýbať na žiadnom hudobnom festivale? Buďte o krok vpred a zistite, aké módne trendy budú kraľovať festivalom v roku 2025, inšpirujte sa a vystúpte z davu.

Či už niekoho na festivaly láka skvelá hudba, možnosť stretnúť sa s obľúbenými hudobníkmi a influencermi alebo predražené jedlo, tieto akcie proste miluje každý.

Snáď jediné, čo ľudia milujú ešte viac, je to, že môžu vyjsť z ulity a zažiariť v nezvyčajnom outfite. Čo si tento rok obliecť, aby ste vynikli spomedzi ostatných?

Transparentné oblečenie

V roku 2025 budú festivalom kraľovať priesvitné materiály. Na nohaviciach, topoch, šatách… je to len na vás. Fashionistky na TikToku prinášajú rôzne originálne kombinácie. Zvoľte bielu transparentnú sukňu, čierny tenký rolák bez rukávov, výrazný opasok, farebné doplnky a máte look ako z módnych shows.

Cigaretový dym je pasé

Pivo a cigareta donedávna patrili do základnej festivalovej výbavy takmer každého návštevníka, ale v posledných rokoch badať v tejto oblasti výrazný posun. Nefajčiari majú čoraz menšiu ochotu tolerovať neporiadok v podobe ohorkov povaľujúcich sa na zemi či nepríjemný zápach a štipľavý dym šíriaci sa davom.

Aj samotní fajčiari si začínajú uvedomovať, že zapaľovaním si cigarety v tesnej blízkosti ostatných na seba priťahujú skôr pohoršené a vyčítavé pohľady namiesto obdivu. Preto čoraz viac z nich siaha po modernejších bezdymových alternatívach, ktoré sú diskrétnejšie, neotravujú okolie a neohrozujú spolunávštevníkov nechceným popálením či rizikom vzniku požiaru.

Aj vaše doplnky musia byť extra

Na festivaloch záleží na každom detaile, a to platí aj pre doplnky. Hitom sú šperky na tvár, neónové farby a všetko, čo má šťavu a počas bežného dňa by ste si to na seba nedali.

Myslite aj na ďalšie maličkosti. Čo tak zvoliť extravagantné puzdro na mobil s flitrami alebo strapcami? Alebo slnečné okuliare s trblietavou šnúrkou, vďaka ktorej ich nestratíte ani uprostred najlepšej zábavy?

Kvety, kvety, kvety

Deti kvetov nepatria len do 70. rokov. Top festivalovým trendom budú tento rok kvetinové doplnky rôzneho druhu. Nemusíte vymýšľať komplikované letné outfity, kvetmi oživíte a rozbijete aj nudné oblečenie. Bonusom bude nádych nežnosti a prirodzenosti.

Obľúbenou voľbou sú nálepky na tvár, ktoré sa ľahko aplikujú a vydržia celý deň.

Odvážnejšou, trochu nezvyčajnou možnosťou, sú umelé kvety, ktoré si môžete kamkoľvek prilepiť lepidlom na mihalnice. Nápadito pôsobia aj drobné kvetinové sponky do vlasov. Možností, ako rozkvitnúť, je veľa!

Zdroj: Shutterstock

Neónky

Pamätáte si, keď boli pred pár rokmi obľúbené neónové tielka? Tento trend zožal rýchly úspech, ale aj rýchly pád. Neónky opäť ožívajú, ale nebojte, nemusíte zo skrine vyťahovať staré krikľavé žlté tielko. Zabodujete však výraznými neónovými očnými tieňmi či rúžom. Čo by ste povedali na kombináciu fialovej a žltej?

Bez strapcov ani na krok

Festivaly sú ideálnou príležitosťou trošku sa odviazať a vyšantiť sa v outfitoch, ktoré by ste si vo všedné dni neodvážili obliecť. Toto leto je šanca ukázať sa v strapcoch, ktoré budú na špičke trendov. Môžete zvoliť strapcový klobúk doplnený o kamienky, náušnice, overal, bundu alebo všetko dohromady. Festivalová móda nemá žiadne obmedzenia.