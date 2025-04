Obľúbený Subreddit sa dočká zaujímavého spracovania. Vznikne podľa neho reality šou

Tvorcov inšpirovala skupina natoľko, že chcú jej koncept pretaviť aj do reálneho života.

Reddit patrí vo svete k najobľúbenejším sociálnym sieťam. Obľube sa teší aj na Slovensku a filmárov najnovšie inšpiroval k tvorbe reality šou. Tá vznikne na základe jednej obľúbenej podskupiny.

Sociálna sieť funguje na princípe podskupín, tzv. subredditov. Každá má svoju vlastnú tému a jej členovia sa v danom subreddite vyjadrujú len k nej. Minimálne by sa mali.

Medzi anglicky hovoriacimi používateľmi je rozšírený Subreddit s názvom „Am I The A**hole“. Patrí medzi najobľúbenejšie a má až 24 miliónov členov. Je to subreddit, kde ľudia anonymne opisujú nejakú situáciu zo života, kde sa správali možno trochu nepríjemne alebo kontroverzne, a pýtajú sa ostatných: „Zachoval som sa v tejto situácii ako kretén alebo nie?“ Ostatní následne celú situáciu hodnotia a môžu sa odraziť od štyroch reakcií.

NTA (Not The A**hole) — nie, si v poriadku

YTA (You’re The A**hole) — áno, bol/a si

ESH (Everyone Sucks Here) — všetci sa správali zle

NAH (No A**holes Here) — nikto nebol v tejto situácii zlý

Ako informuje portál Deadline, konceptom sa inšpirovala britská Comedy Central UK a na túto tému pripravujú reality šou.

Koncept šou bude rovnaký ako fungovanie celej skupiny. Do šou budú prichádzať rôzni hostia, ktorí sa podelia o zážitky, ktoré stoja za zmienku. Témy majú byť rôzne a preberať by sa mali partnerské a rodinné vzťahy, ale aj rôzne bizarné situácie. Hodnotiť tieto skúsenosti budú obľúbení komici a komičky, ktorí sa ich budú pýtať rôzne doplňujúce otázky. Spolu s moderátorom sa napokon rozhodnú, či je dotyčný A**hole alebo nie.

Moderátorom šou bude známy komik Jimmy Carr. Podľa dostupných informácií začnú šou nakrúcať už túto jar a na Comedy Central UK sa má dostať ešte koncom tohto roka.