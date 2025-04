WEEKEND RADAR: Kam počas sviatkov? Veľkú noc odštartuje Dalyb v Kácečku, užiješ si aj brunch priamo na Dunaji

Ak zostávaš počas Veľkej noci v Bratislave, máme pre teba niekoľko tipov, kam zavítať.

Veľká Noc klope na dvere a nasledujúci víkend bude o čosi výnimočnejší ako zvyčajne. Bude sa niesť v sviatočnom duchu, no v Bratislave to aj tak bude žiť. Ak ešte nemáš plány a nevieš, kam počas voľna zobrať svojich blízkych, rozhodne čítaj ďalej.

Piatok (18.04.)

Stredoveké trhy na hrade

Prvý sviatočný deň môžeš s rodinou zamieriť na bratislavský hrad a nasať veľkonočnú náladu. Počas víkendu tam budú totiž prebiehať veľkonočné trhy, ktoré sa budú navyše viesť v stredovekom štýle. Tešiť sa môžeš na stánky s dobrým jedlom, remeselnými výrobkami, ale aj sprievodný program, ktorý ťa prenesie do stredoveku. Vstup je zdarma a ak ich náhodou v piatok nestíhaš, nevadí. Otvorené budú až do veľkonočného pondelka.

Trap v Šafku

Ak si veľkonočný Grinch a nemáš v pláne tento sviatok oslavovať, máme pre teba aj alternatívu. V Šafku v Starom Meste ťa v piatok večer čaká ICONIC TRAP párty. Hrať bude TBA a ako vždy sa môžeš tešiť na poriadnu zábavu.

Dalyb v Kácečku

Piatok sa v Bratislave nesie v znamení párty a svoju šou odpáli v Kácečku aj Dalyb. Jeho DALYB AUX TOUR začína o 11-tej večer a po ňom sa môžeš tešiť na ďalšiu párty. Ak chceš prísť skôr, nie je problém. Od ôsmej hodiny večer sa totiž začne „Už je dobre s Beyuzom.“ Je to barové hranie, ktoré sľubuje skvelú hudbu a parádnu atmosféru.

Sobota (19.04)

SND ťa pozýva na legendárnu operu

Slovenské národné divadlo bude hrať počas víkendu jednu z najznámejších opier sveta - Aidu. Tešiť sa môžeš na hudbu od Verdiho a do inscenácie sú zakomponované aj baletné čísla. Hru režíruje Pavol Smolík a v hlavných úlohách sa predstaví napríklad Mária Porubčinová či Ondrej Šaling.

Rocková Veľká Noc

Ak si fanúšikom rockovej a metalovej hudby, podujatie v MAMUT Clube je presne pre teba. Tešiť sa môžeš na covery hitov od Radiohead či Nirvany. Metalová kapela KORHELL na podujatí zároveň pokrstí svoje CD. Podujatie začína o siedmej večer a vstup je 5 eur.

Rande s mestom

Podujatie rande s mestom sa koná každý týždeň a pravidelne prináša edukačné prehliadky hlavného mesta na rôzne zaujímavé témy. Túto sobotu sa môžeš zúčastniť prechádzky po centre s názvom Čo sa skúma v Bratislave? So sprievodkyňou sa budeš prechádzať po meste a dozvieš sa rôzne zaujímavé informácie o tom, ako prebieha výskum stavieb či archeologických nálezoch, ktoré sa v Starom Meste našli.

Nedeľa (20.04)

Brunch na Dunaji

Od nasledujúcej nedele sa bude až do konca mája konať každý týždeň podujatie s názvom Nedeľný Brunch na Dunaji. Prvý týždeň tohto podujatia bude ešte o čosi špeciálnejší, pretože sa koná v deň otvorenia sezóny vyhliadkových plavieb.

Priamo na lodi si môžeš vychutnať skvelé jedlo a nemusíš riešiť sviatočné varenie. Pripravené budú raňajky aj obed. Cena lístka pre dospelého je 39 eur a pre dieťa do 12 rokov 15 eur. Deti do dvoch rokov sú zdarma a podujatie trvá od 11 ráno do druhej poobede.

Tradičná veľkonočná zábava v centre

Tradičné zábavy, ktoré sa spájajú s klasickými hitmi a večernou tombolou, sú dnes rozšírené najmä na dedinách. Počas Veľkej noci ťa čaká niečo podobné aj v našom hlavnom meste. V Signal bare sa môžeš tešiť na podujatie s názvom Veľkonočná kolotočarina, ktorá spĺňa parametre poriadnej slovenskej žúrky. Vstup je 7 eur a tešiť sa môžeš na klasické hity aj na spomínanú tombolu.

