Florence Pugh skočila z druhej najvyššej budovy sveta bez kaskadéra. Marvel ju najprv nechcel pustiť

Herečka Florence Pugh v nedávnom rozhovore pre Fandango prezradila, že kvôli nebezpečnej scéne z pripravovaného akčného filmu Thunderbolts opakovane kontaktovala prezidenta Marvel Studios Kevina Feigeho. Chcela totiž, aby v scéne, v ktorej jej postava Yelena Belova skáče z druhej najvyššej budovy sveta, nepoužili kaskadéra.

Odvážna herečka teda skočila úplne sama, bez pomoci kaskadéra. Stavba meria 679 metrov a ide o druhú najväčšiu budovu sveta. Budova sa volá Merdeka 118, nachádza sa v Malajzii a bola postavená v roku 2023. Vyššia je už len Burj Khalifa v Dubaji, tá meria 828 metrov.

Florence Pugh explains how she convinced Marvel and Kevin Feige to let her jump off the second tallest building in the world in #Thunderbolts*. Only in theaters May 2 - Get tickets on Fandango. https://t.co/Tckyknk48x pic.twitter.com/1rczepKKYG