Pozri si nový teaser na Guardians of the Galaxy Vol. 3. Peter zabudol šoférovať a Rocket si užíva boj ako nikdy predtým

Tret├ş diel pr├şde do k├şn u┼ż bud├║ci mesiac.

┼át├║dio Marvel odhalilo ─Ćal┼í├ş teaser na o─Źak├ívan├Ż tret├ş diel popul├írnej ak─Źnej sci-fi s├ęrie┬áGuardians of the Galaxy. Vidno v ┼łom nov├ę z├íbery z filmu, ktor├Ż doraz├ş do slovensk├Żch k├şn┬á4. m├íja.┬á



Z pol min├║tov├ęho videa vidno, ┼że n├ís ─Źak├í mnoho akcie so skvel├Żmi efektami, no taktie┼ż ve─ża humoru a n├ípadit├Żch hl├í┼íok, ktor├ę u┼ż neodmyslite─żne patria k celej s├ęrii a o┼żivuj├║ ju ako m├íloktor├║ s├ęriu z marvelovsk├ęho univerza. V trojke uvid├şme napr├şklad to, ako┬áPeter Quill┬ázabudol┬á┼íof├ęrova┼ą a Nebula ho svojimi sarkastick├Żmi ot├ízkami e┼íte viac rozhod├ş.



O r├ę┼żiu sa postaral znova James Gunn, ktor├Ż okrem trojice filmov nakr├║til napr├şklad kultov├Ż horor┬áDawn of the Dead, komiksovku The Suicide Squad alebo seri├íl┬áPeacemaker. Bude to jeho posledn├í marvelovka, nako─żko v┬ás├║─Źasnosti u┼ż pracuje ako jeden z dvojice ┼í├ęfov ┼ít├║dia DC Studios a vytv├íra nov├Ż prepojen├Ż svet filmov, hier a seri├ílov pod n├ízvom DC Universe.┬á



Te┼íi┼ą sa m├┤┼że┼í na n├ívrat ob─ż├║ben├Żch hercov,┬áChrisa Pratta,┬áKaren Gillan ─Źi┬áDavea Bautistu. Vr├íti sa tie┼ż┬áZoe Saldana ako Gamora,┬áSylvester Stallone ako Stakar Ogord, ale aj Bradley Cooper, ktor├Ż nadaboval postavu Rocketa.