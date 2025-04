Nového Matrixu sa dočkáme. Warner Bros. potvrdil vlnu nostalgie aj prekvapení

Vráti sa do nového Matrixu legendárny Keanu Reeves?

Spoločnosť Warner Bros. prekvapila fanúšikov filmov a seriálov a sľubuje, že ich čaká poriadna dávka nostalgie, noviniek aj prekvapení. Štúdio totiž oficiálne ohlásilo viaceré nové adaptácie a pokračovania známych snímok, informuje Deadline.

Medzi najväčšími lákadlami nechýba nový film zo sveta Matrixu, ktorý sľubuje návrat k ikonickému cyberpunkovému univerzu. Nový Matrix prichádza so scenárom od Drewa Goddarda (známeho napr. vďaka filmom The Martian či The Cabin in the Woods). Nepôjde o klasické pokračovanie, ale o úplne nový pohľad na túto legendárnu značku, uvádza portál IMDb.

Matrix. Zdroj: Warner Bros.

Zatiaľ nie je známe, či sa do projektu zapoja pôvodní herci ako Keanu Reeves či Carrie-Anne Moss, no podľa doterajších informácií môžeme očakávať niečo úplne iné než to, čo sme videli doteraz. V nedávnom rozhovore herec Laurence Fishburne, ktorý stvárnil Morphea na otázku, či bude v seriáli hrať, odpovedal „nikdy nehovor nikdy“, čím nevylúčil možný návrat do pripravovanej verzie.

Okrem Matrixu sa Warner Bros. pustí aj do ďalších známych projektov, ako napríklad:



The Bodyguard – čaká remake s režisérom Samom Wrenchom,

Beetlejuice – sa dočká už tretieho pokračovania po úspechu dvojky,

Oceans Eleven – dostane prequel s Margot Robbie a Ryanom Goslingom,

pripravuje sa aj nový film o Gollumovi od Andyho Serkisa, Gremlins či The Goonies.

Štúdio Warner Bros. taktiež plánuje aj nové seriály, medzi nimi reboot Harryho Pottera (natáčanie sa začne v lete 2025), spin-off Big Bang Theory (Teória veľkého tresku) s postavou Stuarta či ďalšiu sezónu Teda Lassa, tentoraz v ženskom futbalovom prostredí.